稅務漫談／未來5年 國稅局的4大挑戰
國稅局在未來五個財政年度為自己設定的目標包括改善納稅人的體驗，同時克服包括人力不足在內的運營困難。IRS 2022-2026財年戰略計畫於7月20日發布，概述了服務、執法、人員和轉型的廣泛戰略目標。國稅局局長雷蒂格（Chuck Rettig）在序言中寫道，「國稅局從2020年開始準備向國會提交的第一份授權報告，描述其對2019年納稅人第一法案PL 116-25制定的多項改革的實施情況，當時發現國稅局處於新冠疫情期間的未知水域，帶來了其歷史上最大的挑戰。」
大量人力 即將退休
1.人員：新計畫反映了國稅局如何應對這些挑戰，並打算達到新的基準，同時也解決更多系統性的長期問題。後者中最突出的是擁有大量即將退休的人力，以及比整個聯邦政府更高的流失率。
雖然國稅局在戰略計畫的「人員」標題下的主要目標是「培養包容、多元化和裝備精良的勞動力，並加強與外部合作夥伴的關係」，但戰略計畫指出，其勞動力正在老齡化。在國稅局83,000名員工中，估計有63%（即52,000 名）將在未來六年內退休或可能辭職。國稅局平均減員率為7.3%，高於聯邦機構的減員率5.8%，因此，未來的一個優先事項將是「擴大戰略招聘工作並利用勞動力規畫」，同時簡化其招聘和入職流程。國稅局還打算努力留住現有員工並改進繼任計畫。
數位服務 保護個資
2.轉型：轉型的主要目標是讓國稅局變得更有彈性、更敏捷、更能回應納稅人，並改善他們的體驗，同時縮小稅收差距（即所欠但未收取的總收入），挑戰包括加強網路安全以保護納稅人的個人資料，其中的轉型突破是數位服務。
國稅局指出，雖然它們與納稅人的數位互動總數從2016財年的3.84億次增加到2021財年的14.4億次，每次互動的平均成本已從20美分降至13美分，這些成本遠低於通過電話或面對面等傳統管道進行的服務。作為其「數位化戰略」和「現代化組合」的一部分，國稅局打算在未來五年內進一步提高其數位管道的容量和能力，並減少對紙質信件和表格的依賴。同時，它表示將使用資料做出更明智的決策，以鼓勵和執行納稅人的合規性。
執法資源 逐年下降
3.執法：國稅局將更新有關加密資產等相對新穎的投資形式，以及零工經濟等創收活動的稅收指南，它還將投資於分析這些領域趨勢的新方法。然而，戰略計畫稱國稅局的執法資源多年來一直在下降。
儘管如此，國稅局的刑事調查部門 (CID) 的定罪率接近90%。CID將大部分直接調查時間（72%）用於與稅務相關的欺詐、犯罪和濫用行為。它另外花費11.2%的時間調查毒品案件，另外15.4%的時間用於其他與稅收無關的犯罪，例如一般欺詐和洗錢。戰略計畫稱：「國稅局越來越關注不合規、高收入和高財富的納稅人、商業夥伴關係和大公司，這些人在未繳稅款中所占份額不成比例。」並補充說，其執法過程將是公平和公正的。
招聘困難 資金不足
4.服務：戰略計畫承認，除了人力不足之外，國稅局還必須應對「招聘困難」和資金不足的問題。儘管如此，它將為所有社區開發和增加易於使用的服務和產品的可用性。國稅局旨在進一步提高其多語種的可用性和廣度，目前已提供超過350種語言的電話口譯服務，並允許納稅人在其1040表中表明他們語種（LEP表，Request for Change in Language Preference，更改語言偏好的請求）。
國稅局大展宏圖理應讚許，但更新速度迫在眉睫。現今大部分納稅人、報稅人與國稅局的交流還需通過電話完成（尤其當數位不支援、信件又太慢時）。有納稅人反映，他們遞交了改稅（amended return）要求退稅，但國稅局未計入其預付稅款，並發出了欠稅帳單。
納稅人通過會計師撥打專業人士熱線（professional line），原以為國稅局專員能明白訴求，卻被「踢皮球」，在各部門幾經周轉，接線員有的在家辦公，電腦無法載入會計師傳真的授權書，有的帶有濃重口音表述困難，有的知識儲備不足，無法解決會計師提出的要求。如此反覆，處理一項「國稅局錯誤處理」竟需要耗時半年以上。（作者為註冊會計師）
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