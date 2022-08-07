我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

稅務漫談／未來5年 國稅局的4大挑戰

楊心傳
國稅局在新冠疫情期間，面臨最大的挑戰；未來五個財政年度已定多項改革目標。（路透）
國稅局在新冠疫情期間，面臨最大的挑戰；未來五個財政年度已定多項改革目標。（路透）

國稅局在未來五個財政年度為自己設定的目標包括改善納稅人的體驗，同時克服包括人力不足在內的運營困難。IRS 2022-2026財年戰略計畫於7月20日發布，概述了服務、執法、人員和轉型的廣泛戰略目標。國稅局局長雷蒂格（Chuck Rettig）在序言中寫道，「國稅局從2020年開始準備向國會提交的第一份授權報告，描述其對2019年納稅人第一法案PL 116-25制定的多項改革的實施情況，當時發現國稅局處於新冠疫情期間的未知水域，帶來了其歷史上最大的挑戰。」

大量人力 即將退休

1.人員：新計畫反映了國稅局如何應對這些挑戰，並打算達到新的基準，同時也解決更多系統性的長期問題。後者中最突出的是擁有大量即將退休的人力，以及比整個聯邦政府更高的流失率。

雖然國稅局在戰略計畫的「人員」標題下的主要目標是「培養包容、多元化和裝備精良的勞動力，並加強與外部合作夥伴的關係」，但戰略計畫指出，其勞動力正在老齡化。在國稅局83,000名員工中，估計有63%（即52,000 名）將在未來六年內退休或可能辭職。國稅局平均減員率為7.3%，高於聯邦機構的減員率5.8%，因此，未來的一個優先事項將是「擴大戰略招聘工作並利用勞動力規畫」，同時簡化其招聘和入職流程。國稅局還打算努力留住現有員工並改進繼任計畫。

國稅局改革速度迫在眉睫。（路透）
國稅局改革速度迫在眉睫。（路透）

數位服務 保護個資

2.轉型：轉型的主要目標是讓國稅局變得更有彈性、更敏捷、更能回應納稅人，並改善他們的體驗，同時縮小稅收差距（即所欠但未收取的總收入），挑戰包括加強網路安全以保護納稅人的個人資料，其中的轉型突破是數位服務。

國稅局指出，雖然它們與納稅人的數位互動總數從2016財年的3.84億次增加到2021財年的14.4億次，每次互動的平均成本已從20美分降至13美分，這些成本遠低於通過電話或面對面等傳統管道進行的服務。作為其「數位化戰略」和「現代化組合」的一部分，國稅局打算在未來五年內進一步提高其數位管道的容量和能力，並減少對紙質信件和表格的依賴。同時，它表示將使用資料做出更明智的決策，以鼓勵和執行納稅人的合規性。

執法資源 逐年下降

3.執法：國稅局將更新有關加密資產等相對新穎的投資形式，以及零工經濟等創收活動的稅收指南，它還將投資於分析這些領域趨勢的新方法。然而，戰略計畫稱國稅局的執法資源多年來一直在下降。

儘管如此，國稅局的刑事調查部門 (CID) 的定罪率接近90%。CID將大部分直接調查時間（72%）用於與稅務相關的欺詐、犯罪和濫用行為。它另外花費11.2%的時間調查毒品案件，另外15.4%的時間用於其他與稅收無關的犯罪，例如一般欺詐和洗錢。戰略計畫稱：「國稅局越來越關注不合規、高收入和高財富的納稅人、商業夥伴關係和大公司，這些人在未繳稅款中所占份額不成比例。」並補充說，其執法過程將是公平和公正的。

國稅局目前已提供超過350種語言的電話口譯服務，並允許納稅人在其1040表中請求...
國稅局目前已提供超過350種語言的電話口譯服務，並允許納稅人在其1040表中請求更改語言偏好。（美聯社）

招聘困難 資金不足

4.服務：戰略計畫承認，除了人力不足之外，國稅局還必須應對「招聘困難」和資金不足的問題。儘管如此，它將為所有社區開發和增加易於使用的服務和產品的可用性。國稅局旨在進一步提高其多語種的可用性和廣度，目前已提供超過350種語言的電話口譯服務，並允許納稅人在其1040表中表明他們語種（LEP表，Request for Change in Language Preference，更改語言偏好的請求）。

國稅局大展宏圖理應讚許，但更新速度迫在眉睫。現今大部分納稅人、報稅人與國稅局的交流還需通過電話完成（尤其當數位不支援、信件又太慢時）。有納稅人反映，他們遞交了改稅（amended return）要求退稅，但國稅局未計入其預付稅款，並發出了欠稅帳單。

納稅人通過會計師撥打專業人士熱線（professional line），原以為國稅局專員能明白訴求，卻被「踢皮球」，在各部門幾經周轉，接線員有的在家辦公，電腦無法載入會計師傳真的授權書，有的帶有濃重口音表述困難，有的知識儲備不足，無法解決會計師提出的要求。如此反覆，處理一項「國稅局錯誤處理」竟需要耗時半年以上。（作者為註冊會計師）

國稅局 退休 投資

上一則

親子 / 吾家有女已長成

下一則

地產迷思 / 人生勝利組的信託規畫

延伸閱讀

學生打工免繳稅 需提前和老闆說

學生打工免繳稅 需提前和老闆說
美國國稅局提醒稅務專業人員 注意防範持續猖獗的身份盜用

美國國稅局提醒稅務專業人員 注意防範持續猖獗的身份盜用
利用職務逃漏稅 國稅局主管判13個月

利用職務逃漏稅 國稅局主管判13個月
稅務漫談／納稅人可上網修改稅表

稅務漫談／納稅人可上網修改稅表

熱門新聞

林思妤(左）與鄭衍莉結伴開設具台灣特色柑仔店。（記者鄭怡嫣／攝影)

封面故事／紐約首間柑仔店 推廣台灣文化

2022-07-30 15:01
朱如茵回憶三年前參加「小小頂級廚師美國版」，她在感謝媽媽陳詩涵九周的陪伴時，淚水奪眶而出。（許振輝／攝影）

封面故事／媽媽陳詩涵：最滿意女兒朱如茵「沒有放棄」

2022-07-30 16:44
在家別忘活動筋骨，可緩解緊張情緒。(Getty Images)

養生／長者吃出免疫力 掌握飲食4原則

2022-07-31 02:22
朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，本來只是「試試看」，沒想到拿到冠軍。（許振輝／攝影）

封面故事／小廚神朱如茵 台味獨特 抗壓超齡

2022-07-30 14:00
報稅可扣減的醫療費用項目複雜，納稅人常常因搞不清楚，而遭國稅局審查。(Getty Images)

稅務漫談／ 如何扣減醫療費用？

2022-07-31 02:07
支持墮胎權的孕婦在孕肚上寫「Not Yet a Human」，認為胎兒不算生命。（本報資料照片）

封面故事／胎兒生命權怎麼算？ 有心跳就有生命？

2022-07-31 11:47

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場