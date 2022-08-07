稅務漫談／未來5年 國稅局的4大挑戰

國稅局在新冠疫情期間，面臨最大的挑戰；未來五個財政年度已定多項改革目標。（路透）

國稅局 在未來五個財政年度為自己設定的目標包括改善納稅人的體驗，同時克服包括人力不足在內的運營困難。IRS 2022-2026財年戰略計畫於7月20日發布，概述了服務、執法、人員和轉型的廣泛戰略目標。國稅局局長雷蒂格（Chuck Rettig）在序言中寫道，「國稅局從2020年開始準備向國會提交的第一份授權報告，描述其對2019年納稅人第一法案PL 116-25制定的多項改革的實施情況，當時發現國稅局處於新冠疫情期間的未知水域，帶來了其歷史上最大的挑戰。」

大量人力 即將退休

1.人員：新計畫反映了國稅局如何應對這些挑戰，並打算達到新的基準，同時也解決更多系統性的長期問題。後者中最突出的是擁有大量即將退休的人力，以及比整個聯邦政府更高的流失率。

雖然國稅局在戰略計畫的「人員」標題下的主要目標是「培養包容、多元化和裝備精良的勞動力，並加強與外部合作夥伴的關係」，但戰略計畫指出，其勞動力正在老齡化。在國稅局83,000名員工中，估計有63%（即52,000 名）將在未來六年內退休或可能辭職。國稅局平均減員率為7.3%，高於聯邦機構的減員率5.8%，因此，未來的一個優先事項將是「擴大戰略招聘工作並利用勞動力規畫」，同時簡化其招聘和入職流程。國稅局還打算努力留住現有員工並改進繼任計畫。

國稅局改革速度迫在眉睫。（路透）

數位服務 保護個資

2.轉型：轉型的主要目標是讓國稅局變得更有彈性、更敏捷、更能回應納稅人，並改善他們的體驗，同時縮小稅收差距（即所欠但未收取的總收入），挑戰包括加強網路安全以保護納稅人的個人資料，其中的轉型突破是數位服務。

國稅局指出，雖然它們與納稅人的數位互動總數從2016財年的3.84億次增加到2021財年的14.4億次，每次互動的平均成本已從20美分降至13美分，這些成本遠低於通過電話或面對面等傳統管道進行的服務。作為其「數位化戰略」和「現代化組合」的一部分，國稅局打算在未來五年內進一步提高其數位管道的容量和能力，並減少對紙質信件和表格的依賴。同時，它表示將使用資料做出更明智的決策，以鼓勵和執行納稅人的合規性。

執法資源 逐年下降

3.執法：國稅局將更新有關加密資產等相對新穎的投資 形式，以及零工經濟等創收活動的稅收指南，它還將投資於分析這些領域趨勢的新方法。然而，戰略計畫稱國稅局的執法資源多年來一直在下降。

儘管如此，國稅局的刑事調查部門 (CID) 的定罪率接近90%。CID將大部分直接調查時間（72%）用於與稅務相關的欺詐、犯罪和濫用行為。它另外花費11.2%的時間調查毒品案件，另外15.4%的時間用於其他與稅收無關的犯罪，例如一般欺詐和洗錢。戰略計畫稱：「國稅局越來越關注不合規、高收入和高財富的納稅人、商業夥伴關係和大公司，這些人在未繳稅款中所占份額不成比例。」並補充說，其執法過程將是公平和公正的。

國稅局目前已提供超過350種語言的電話口譯服務，並允許納稅人在其1040表中請求更改語言偏好。（美聯社）

招聘困難 資金不足

4.服務：戰略計畫承認，除了人力不足之外，國稅局還必須應對「招聘困難」和資金不足的問題。儘管如此，它將為所有社區開發和增加易於使用的服務和產品的可用性。國稅局旨在進一步提高其多語種的可用性和廣度，目前已提供超過350種語言的電話口譯服務，並允許納稅人在其1040表中表明他們語種（LEP表，Request for Change in Language Preference，更改語言偏好的請求）。

國稅局大展宏圖理應讚許，但更新速度迫在眉睫。現今大部分納稅人、報稅人與國稅局的交流還需通過電話完成（尤其當數位不支援、信件又太慢時）。有納稅人反映，他們遞交了改稅（amended return）要求退稅，但國稅局未計入其預付稅款，並發出了欠稅帳單。

納稅人通過會計師撥打專業人士熱線（professional line），原以為國稅局專員能明白訴求，卻被「踢皮球」，在各部門幾經周轉，接線員有的在家辦公，電腦無法載入會計師傳真的授權書，有的帶有濃重口音表述困難，有的知識儲備不足，無法解決會計師提出的要求。如此反覆，處理一項「國稅局錯誤處理」竟需要耗時半年以上。（作者為註冊會計師）