城市傳真／新墨西哥州3老城 閃耀綠羅帶

梅西利亞的羅馬天主教堂。(圖皆為作者所提供)

以前總以為新墨西哥州 (簡稱新墨州)是荒漠一片，到了新墨州，才知她有一條美麗的綠色地帶。北美第四大河格蘭德河(Rio Grande)自科羅拉多的洛磯山脈中發源向南貫穿新墨州，大河流過美墨邊界，最後流入墨西哥灣。河水滋潤兩岸的土地造成了綠州良田，遠遠看去好似上帝在新州大地上布置了一條寬大的綠色羅帶，美化了荒涼的新墨州。新墨州的三大城市拉斯克魯塞斯 (Las Cruces)、阿布奎基(Albuquerque)、聖塔菲(Santa Fe)由南至北依序排在綠帶上，綠帶之外，黃沙漠漠多半是不毛的沙漠之地，這條綠羅帶自古以來一直是新墨州的交通與經濟命脈。

★古鎮梅西 利亞 拉城緣起

格蘭德河畔的拉斯克魯塞斯是新墨西哥州的第二大城，州際高速公路10號與25號在此交會。拉城是新州南部的農業重鎮與交通要塞，地理位置十分重要，而拉城的興起卻緣起於城南的梅西利亞(Mesilla)古鎮。

1846年美墨戰爭結束，新墨州這片土地才歸屬美國管轄，1848年梅西利亞便開始建城，這裡到美墨邊界只有45英里，很快地就發展成邊境的貿易重鎮。幾年後美國開始開拓西部，篷車從密蘇里的聖路易市出發南下奧克拉荷馬，橫過德州北部進入新墨州，必經過梅西利亞往加州去。南北戰爭時期，新墨州與亞利桑納州曾短暫的成立過聯邦政府，首都即設在梅西利亞。1881年美國南部籌畫興建鐵路，梅西利亞的土地當時已水漲船高，再加上居民反對，因此政府只好改到鄰近的拉斯克魯塞斯修築鐵路。梅西利亞的發展從此停頓，古城風貌得以保存下來。相反的拉城卻日漸壯大，1889年新墨州立大學在拉城設立，本州的農產品研發都在州立大學進行，拉城逐漸發展成新墨州南部最大的城市。梅西利亞如今則成了附屬於拉城的一座觀光古鎮。

梅西利亞的古老書店。(圖皆為作者所提供)

★羅馬天主教堂 巍峨壯麗

典型的西班牙城中心皆如超大型的四合院，中間的大廣場上一座八角亭，北面多半有一座美麗的教堂，其他三面則是商店、餐館圍繞著中間的廣場。梅西利亞廣場北面的羅馬天主教堂 (Basilica of San Albino)融合新歌德與新古典式的建築風格，巍峨壯麗，是拉城最大的教堂。整座廣場在1982年被訂定為國家歷史地標。古鎮上大多是170年前建造的墨西哥式泥磚房，造型古樸，古香古色。這裡有古老的書店，許多帶有地方特色的手工藝品店及土產店，當年的繁華都記錄在鎮上的古街古巷裡。

我們入住旅館後，在網上找了家評鑑不錯的西班牙餐廳去用餐。入座後，對餐館的服務裝潢皆很滿意，食物擺盤亦可圈可點，可惜滋味平平又偏鹹。這裡是西班牙移民建立的城鎮，原以為此地的西班牙菜會很地道，沒想到卻令人失望。好在店中女侍熱情友善，不時添茶倒水，知我們從外地來，特地跟我們介紹當地老城區的風貌歷史，還推薦我們去吃辣椒冰淇淋。她的熱情沖淡了我們對食物的不滿，只好一切將就了。

拉斯克魯塞斯特色小吃店Caliche's。(圖皆為作者所提供)

次日找到了前晚女侍推薦的小吃店—Caliche's，這是一家以賣各式冰品為主的小店，兼賣熱狗三明治。小店只做外賣，但店外有一野餐區座位很多，在那裡開派對都行。店前的停車場有一排遮棚，新墨州天熱，車停在棚下將車窗打開，便熱不到哪去，買了食物坐在車中享用，亦別有一番趣味。我們買了辣椒冰淇淋聖代、辣椒熱狗當午餐。新墨州出產的哈奇辣椒名滿天下，這家店特別標示他們用的都是哈奇辣椒。你如果到拉城，除了遊覽梅西利亞古鎮，一定要到這裡嘗嘗最地道的新墨州小吃，體會一頓最生活化的午餐。

阿布奎基美麗的聖費力佩大教堂。（Getty Images）

★阿布奎基老城 風情萬種

從拉城走州際高速公路25號，沿著格蘭德河北上，大約三個半鐘頭的車程，便到達新墨州第一大城阿布奎基。途經利用格蘭德河截流蓄水的大水庫Elephant Butte，看到了沙漠中難得一見的大湖泊。

阿布奎基西班牙天主教堂。(圖皆為作者所提供)

古人逐水草而居，橫跨在格蘭德河兩岸的阿布奎基水草豐美，狩獵畜牧農耕皆宜，早在史前便有人類居住。到了西元1500年，這一帶的原住民 大約還有20個部落。17世紀末西班牙人趕走了原住民，開始在這裡殖民，並於1706正式建立了阿布奎基老城。同年西班牙政府在這裡建立了一個小的軍事城堡，有了軍隊的駐紮，阿布奎基經濟貿易開始繁榮，城市也快速地發展。

阿布奎基熱鬧的古城廣場。(圖皆為作者所提供)

當25號高速路接上40號高速路時往西，從格蘭德大道出來往南，很快就來到了阿布奎基老城的停車場。停車場上一座木造大牌樓上標示著「Historic Old Town Plaza」。老城入口的古老街道上，兩層樓的木造迴廊古韻盎然，二樓的白色欄杆散發著300年前的風情。轉了幾條街，前面出現了老城的大廣場。同樣是西班牙人建立的，廣場北邊同樣有座美麗的大教堂聖費力佩 (San Felipe de Neri Church)，廣場中心同樣有座八角涼亭。這座廣場比梅西利亞廣場更大，另外的三面一樣圍繞著商店。

阿布奎基古城一角。(圖皆為作者所提供)

★聖費力佩教堂 美麗別致

聖費力佩教堂始建於1706年，後因坍塌於1792年重建，直到1817年才完成。這座教堂十分龐大，泥磚屋的建築配上兩座新哥德式的白色鐘樓，就像件老式舊衣鑲上了精美花邊，變成了別致新穎的設計，非常引人注目。教堂旁邊的花園很大，繁花似錦，綠草如茵。這座教堂，是我在新墨州看到最美麗的教堂。

當天適逢母親節，教堂前面的廣場上人山人海，涼亭裡有一隊樂隊正在彈唱演奏，西班牙風的熱門音樂帶動廣場上的人們歡樂起舞，氣氛非常熱鬧。

天氣炎熱，廣場旁有家冰淇淋店，但是大排長龍；我們時間有限，不願浪費時間排隊，只好且走且看，找其他的冷飲店。一路看了幾家藝廊，逛了藝品店買了紀念品。老城範圍相當大，廣場外還有一區區的天井市場，天井裡多半布置著許多美麗的盆花，廊簷下亦掛著色彩鮮艷的吊花。

阿布奎基古城咖啡店的藍色椰子汁。(圖皆為作者所提供)

走到一座泥磚建造的四合院，泥牆上畫著沙漠風情的壁畫，中庭裡花木扶疏，並有許多休閒桌椅，幸運地看到院中有一家黑鳥咖啡屋頗具特色，店中兼賣各色冷飲。我們點了以椰子汁為主的飲料，還有個好聽的名字「快樂假期」，侍者送上來的居然是杯藍色冷飲。喝著清香的藍色椰汁，欣賞店中的七彩壁畫，也算為古城之遊畫上完美的句點。

重回高速公路，老遠看到阿布奎基新城裡現代化的高樓大廈，城裡還有新墨西哥大學；郊區有科特蘭空軍基地及桑迪亞國家實驗室，不愧是新墨州第一大城，全州將近一半的居民住在這個大都會區裡。我仍沉醉於老城的風情萬種，卻又領略了新城的欣欣向榮。

聖塔菲老城街景。(圖皆為作者所提供)

★高原城聖塔菲 藝術聖地

從阿布奎基到聖塔菲不過一個多鐘頭的車程，由南往北走，地勢越來越高，聖塔菲海拔7199英尺，十足的高原城市。或許因為地勢高，這裡的天氣比阿布奎基要涼爽得多。

身為新墨州的首府，聖塔菲不以經濟貿易立城，卻發展為藝術之都。1610年西班牙人建立了該城，當時就是西班牙新墨西哥省的省會。聖塔菲一詞在西班牙文的原意是「神聖的信仰」，可見當年建城時西班牙對這座城市的重視。西班牙開拓新墨省之初便建立了一條皇家內陸大道，從聖塔菲經阿布奎基、梅西利亞一直通到墨西哥城(Mexico City)。

聖塔菲的泥磚屋建築。(圖皆為作者所提供)

1821年墨西哥自西班牙統治中獨立，新墨省歸屬了墨西哥。1846年爆發美墨戰爭，墨西哥簽下了瓜達盧佩條約，將整個新墨省割讓給了美國。新墨省成了美國的新墨州後，首府仍設在聖塔菲。美國於1776年才建國，聖塔菲可算是美國各州首府中歷史最悠久的城市，也是海拔最高的首府。

聖塔菲廣場。(圖皆為作者所提供)

聖塔菲沒有新城區，她的市中心就是四百多年前建立的老城區。老城一樣以一座廣場為中心，廣場上的八角亭比前兩座廣場的亭子要大許多，好似一座大舞台，不但容得下一隊樂隊，還容得下小舞團在上面跳西班牙舞。不同的是，廣場四周全是商店，聖方濟主教座堂在西邊的下一條街上。八角亭上垂掛著長串的辣椒，新墨州是全美最大的辣椒產地，辣椒裝飾凸顯本州的特色。

聖塔菲的建築全是泥磚屋，雖都是平頂土黃色，但每棟建築造型各異，層層高樓好似積木隨意往上疊，有的在樓層上疊出一座鐘塔，再加上迴廊陽台的點綴，整座城市在統一中又變化多端，不但美更有獨特的風格。

老城裡到處都是藝廊，藝術家到了這裡正是如魚得水，不但可以觀摩他人作品，更能藉機推銷自己的作品。新墨州現代美術館、女畫家歐姬芙美術館都在老城裡，另有原住民博物館、Loretto Chapel等都值得參觀。值得一提的是這裡有多家知名的墨西哥及西班牙餐館，我們沒有上網查資料，僅看哪家餐館人多便選哪家，試了幾家餐館，發現食物的滋味皆很不錯，看來此地亦不愧為美食之城。我們在聖塔菲待了兩天，仍覺意猶未盡，遺憾沒有看夠逛夠。

聖塔菲的圓形州府大樓。(圖皆為作者所提供)

★圓形州府大樓 簡潔大氣

從老城廣場走到州政府大廈大約只需十分鐘，沿著老聖塔菲路往南走，走過聖塔菲河上的小橋，走過城裡最老的房子、最老的教堂，來到聖塔菲遊客中心。

一般的遊客中心都兼賣禮品，聖塔菲的遊客中心純粹只提供資訊服務，頗有泱泱大城的風範。服務人員專業友善，指引我們到對街的州政府大廈參觀，並給我們周邊風景名勝的小冊子。聖塔菲除了老城區，城邊另有博物館山、藝術城、畫廊中心等，城郊更有多處古蹟遺址、國家紀念碑等。在這裡即使住上一個星期，可能也無法走遍看遍。

聖塔菲州府大樓內部。(圖皆為作者所提供)

州政府大樓是棟圓形的四層樓大廈，造型頗似福建的土樓。大樓免費參觀，只要在門口通過安檢，即可自行進入。大樓圓形的中庭直通屋頂的大天窗，中庭大理石的地板上印有新墨州的標誌。一樓大廳正在舉辦現代藝品展，琳瑯滿目的藝術品有圖案設計、編織、絹印，各種手工藝品，色彩艷麗，件件精美異常，巧奪天工。有件名為「繼續」(Carrying On)的創作，用千萬隻的帝王蝶棲息在樹藤上表現帝王蝶的遷徙。帝王蝶每年從南到北春去秋回，飛行4000公里要經過4代才能完成一次遷徙，也就是說每隻蝴蝶只能活一季。帝王蝶的遷徙，代表著牠們一代代生命的繼續，接力完成一次又一次的旅途。

藝術創作「繼續」(Carrying On )。(圖皆為作者所提供)

除了一樓的畫廊，大樓裡每一處走廊都掛滿了畫，每幅都是精品，在大樓裡繞一圈下來，真覺享受了一場豐富的藝術饗宴。州府的議會大廳亦開放參觀，只是不准拍照。以前我在俄亥俄首府哥倫布市念書，也曾在亞利桑納州的首府土桑市住過兩年，移居加州後，去過首府沙加緬度旅遊數次，卻從未有機會參觀州政府大樓。新墨州以人口來算是小州，但首府聖塔菲卻處處表現出大度大氣，讓我們來此旅遊的過客生出許多無名的感動。