生活／威廉波特少棒賽 台僑球魂再起

在威廉波特球場，巨人少棒隊終於贏得世界冠軍後，全隊合影留念。當年的少棒英雄，如今各有人生路。 （球員許金木提供、記者劉學聖翻攝）

威廉 波特少棒賽，是許多海外台灣人展現「愛國情操」的共同回憶。因參賽規定改變，台灣已多年無緣賽事。新冠疫期停辦，今年恢復比賽，台北市福林國小隊擊敗南韓，取得入場券，就像「球魂」被重新點燃，各地都有人組織加油隊，讓昔日熟悉的青天白日滿地紅旗幟，再次於球場看台飄揚。

台灣僑界組團加油，是少棒光輝年代的共同記憶。(記者呂賢修╱翻攝)

僑胞組團加油 大秀愛國情操

遙想當年在台灣，全家熬夜守在電視機前，為小將們歡呼吶喊。來美國後，不論求學、工作、移民，因為距離更近，在中華少棒的輝煌年代，紐約、芝加哥、華府、底特律，大家組團到賓州敲鑼打鼓、揮舞國旗，又是另一種群體記憶。

這當中，1980年代初期來美的紐約居民傅鶴鳴，當年幾乎只要有中華隊參賽，他就號召球迷前往，一起在外野草地拉開自製的30呎長橫幅「中華隊加油」。而少棒「光輝時代」結束後，他又組團看大聯盟台灣選手曹錦輝、王建民 在紐約的比賽，也陸續舉辦大都會棒球隊各類亞裔活動，讓更多美國球迷認識以亞裔為主的法拉盛社區。

台灣僑界組團加油，是少棒光輝年代的共同記憶。(記者呂賢修╱翻攝)

傅鶴鳴已許久未組「少棒加油團」，今年因福林國小參賽，他再度呼喚舊雨新知。他說，因為雙淘汰制，中華隊可能打兩場至七場，想進總決賽，需贏五場。今年若運氣好，前兩場勝歐洲、非洲隊，第三場遇上日本 隊，如能取勝，第四場對戰國際隊的敗部冠軍，勝者才能與美國冠軍打決賽，所以一般只有第一場較輕鬆。依照統計，近年中華隊後面四場均輸多勝少。外州僑界組隊觀賽，也因此常選周末賽事或幾乎必勝的第一場。

他說，這次若順利晉級，與日本爭國際組冠軍是周六，但打完已是晚上，隔天周日總冠軍賽，也來不及租巴士，所以只能辦必贏的8月18日第一場巴士加油團。此外，決賽都在8月底的周日。通常內野球票早已被主辦單位控制，一般人只能坐外野草地，但第一場比賽，看的人不多，所以能坐內野。

中華少棒隊擊敗美西隊、贏得世界少棒冠軍，球員們在球場中拋手套慶賀。（本報系資料照）

談起加油團，他說，許多人習慣把愛國情操帶到球場，或者好不容易有機會現場觀賽，一定要把嗓子喊啞了，才算值回票價。不懂棒球的，也要喊到爽。他印象很深，有一年中華隊對日本隊，台灣僑胞的加油隊，敲鑼打鼓，還不斷高喊選手姓名，「加油！全壘打！」加上揮國旗、波浪舞等，對小選手而言，有時是很大的心理壓力。反觀日本啦啦隊，每個人綁布巾，女性手持扇子，只有一個小鼓打節奏，眾人整齊揮舞扇子，沒有吶喊，結果日本隊獲勝。聽早一輩台灣移民說，1960年代，還會租小飛機，拉加油橫幅從上空飛過。

威廉波特的世界少棒博物館，吸引各地球迷朝聖。(取自博物館官網)

他說，威廉波特過去採單淘汰制，輸一場就回家，但改雙淘汰制後，球隊變多，後來增建一座球場，又採十支美國本地隊、十支國際隊，打12天、28場比賽，每年比賽期間，很多商家賣紀念品、餐飲，小鎮就像舉辦嘉年華會般熱鬧，值得一遊。加上今年是第75屆舉辦，應會擴大慶祝，因此他也鼓勵球迷，可自行開車前往。當地還有世界少棒博物館(World of Little League Museum)，存放大量歷史紀錄，如每年冠軍隊全隊簽名等，還有中文語音導覽，也是個動態博物館，小朋友也可練習打球。開學前看球賽、逛市集、博物館，是不錯的體驗之旅。

1969年台灣金龍少棒隊贏得首座威廉波特世界少棒賽冠軍，開啟台灣少棒狂熱的黃金年代。（本報系資料照）

金龍隊當先鋒 開啟光輝年代

傅鶴鳴笑稱自己是「紐約第一華人球迷」，在美國與棒球的淵源，也許要從一張他「珍藏」的老照片說起。1981年，他來美留學，28歲，在曼哈頓知名的紅龍餐廳打工。照片中的他，身穿紅色西裝制服，腼靦微笑，背景是一群低頭用餐、當年奪得威廉波特冠軍的台中太平少棒隊球員。

1981年，傅鶴鳴來美留學，在曼哈頓知名的紅龍餐廳打工，背景是當年奪得威廉波特冠軍的台中太平少棒隊球員。(記者呂賢修╱翻攝)

他8月來美，還沒開學，第二天就迫不及待去賓州看棒球賽，賽後才打電話回台灣報平安，「媽，我到美國了」，沒想到母親說「我在電視裡看到你。」

1969年，中華少棒金龍隊第一次在此賽事奪冠，那年他初中畢業，之後的成長過程，也正好經歷全民瘋棒球的年代。談起歷史，他如數家珍，美國職棒1880年代開始，不久便傳入日本，當時台灣是日本殖民地，所以很早便有棒球風氣。

傅鶴鳴收藏不同時期的報紙，典藏回憶。(記者呂賢修╱攝影)

世界少棒大賽，因起源於賓州威廉波特(Williamsport)，因而有此別名。創辦於1947年，1957年分成拉丁美洲、美東、美西、美北四區舉辦預賽，1958及1959年增遠東、加拿大、美南區，1960年再增加歐洲區。 1968年，日本和歌山隊在威廉波特奪冠，是日本史上第二座冠軍，但和歌山隊來台灣比賽，卻敗給台東紅葉隊，激起後來聚集全台各隊好手組成金龍隊。1969年，這支當時無人知曉的隊伍，首次參賽便奪冠。

他回憶，第二年台灣出了七虎隊，但遇上尼加拉瓜隊敗北。第三年，台南巨人隊得冠軍，自此直到1996年的高雄復興隊，中華少棒隊得了17次冠軍。僅次於地主隊美國的36座，第三是日本11座。但過程中，主辦方發現台灣組聯軍，於是規定參賽選手小學三年級後不可遷戶籍，結果台灣於1997退出，2003年回歸，至今一次冠軍都沒得。他也曾在法拉盛組建華人少棒隊，結果因為隊員來自不同區域，不可參賽。親身體會，美國棒球比賽規定嚴格，力求公平的精神，

2009年，龜山國小來美參賽，當時世界日報的系列報導。(記者呂賢修╱翻攝)

收藏報紙 紀錄熱情

傅鶴鳴說，日本因自成一區，不需參加預賽，台灣常與韓國爭遠東區唯一名額，近年多由韓國勝出，其餘就算取得參賽資格，也常在中途被淘汰，成績最好的一次，是2009年，桃園龜山隊敗給美國隊，最終獲得亞軍。

他開心指著身上的衣服，是該年龜山國小隊來訪時贈送的隊服，他還珍藏兩顆全體隊員簽名球，是龜山隊2009、2012年來美參賽時所贈。他說，比賽連輸兩場，大會頂多允許再多住一晚，便須離開當地。若能打進冠軍賽，一般可選擇多留兩天，紐約僑胞常設宴慰勞球員，他則負責居間聯絡，帶小選手們到紐約洋基、大都會隊的球場朝聖、看比賽。

大都會隊球場是小將們必訪的朝聖景點。(記者呂賢修╱翻攝)

他收藏了許多報導賽事的報紙，說是捨不得丟掉這些回憶。比如2009年8月龜山隊出賽，世界日報連續報導，體育版頭版標題：「16比0中華小將首場大勝德國，四局提前結束」，「再下一城，8比0完封加拿大」，「挺進冠軍賽，中華、美西爭總冠軍」，照片裡，小選手們興奮握拳；但隔日見報，照片卻是脫帽拭淚，標題：「三分飲恨」。再隔天，透過他安排，小將們在紐約大都會隊球場合影，每個人又恢復天真笑容。

傅鶴鳴也追蹤選手的故事，拿出一張當時的報紙，標題：「強棒宋文華，想家會偷哭」。他回憶，宋文華是當年龜山隊的隊長，身高170公分，主投兼打擊，連續兩戰揮出全壘打，也是該屆亞太區比賽的全壘打王，外界都認為他將來有機會進入大聯盟，因此一直關注他。高中畢業後，他來美加入小聯盟，六年來一路打到3A，但苦無機會，時不我予，最近宣布返台參加中華職棒選拔。他認為很可惜，這麼多年，參加過威廉波特賽事的小選手，只有宋文華打到3A，其他許多都是小時了了。

他又拿出一頁報紙，是世界日報的一篇文章，1969年金龍隊奪冠的當家投手陳志源，後來在美國讀完博士，成家立業。2004年，獲得冠軍35年後，板橋新埔國小少棒隊來美參賽，芝加哥僑界設宴款待，陳志源也親臨會場為小將們加油，鼓勵要有理想、目標，報導標題「築夢踏實」。

2005年，傅鶴鳴成立王建民紐約後援會。(記者呂賢修╱翻攝)

曹錦輝、王建民 再創社區話題

少棒賽則修改後，僑界寂靜了很長一段時間，直到曹錦輝、王建民出現。

2003年8月，傅鶴鳴做了全新的加油看板「曹將軍，加油」，靈感來自中餐左宗堂雞的左將軍。曹錦輝在科羅拉多洛磯隊時，第五場出賽，對戰紐約大都會隊，他也組團，帶了大看板，到現場加油。當時報紙報導，曹錦輝投了五又三分之二局，還擊出一支二壘安打。

2005年，他率先成立王建民紐約後援會，邀民眾組隊一起去看王建民。報紙報導，4月30日是周六，有商家贊助2000張票，讓大家免費看球，可見熱潮。隔天，地方版頭條標題是：「王建民大將風，華裔球迷瘋狂」，報導他投了七局、81球，有54個好球，許多台灣留學生不顧期末報告與考試，就是想在大聯盟球場親眼看王建民打球。

紐約每日新聞報導王建民初登投手板，已有眾多台灣球迷在現場加油。(記者呂賢修╱翻攝)

因為與紐約每日新聞(NY Daily News)的編輯是朋友，經由他介紹，同一天報紙報導王建民初登投手板，已有眾多台灣球迷在現場加油，搭配王建民放大全版照片，以及觀眾席的中華民國國旗。

大都會隊球場是小將們必訪的朝聖景點。(記者呂賢修╱翻攝)

看球賽、辦活動，傅鶴鳴認為是一種堅持。包含2001年起陸續舉辦大都會棒球隊球場的亞洲之夜、中國之夜、台灣之夜等，由於常贊助活動，他在該球場開過五次球。本身從事旅遊業，他表示，獨樂樂不如眾樂樂，也許是職業病，這些年，相較看球賽，他對組團看比賽更有興趣，喜歡辦活動，因為愛看別人參與時的快樂神情。