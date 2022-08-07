地產迷思 / 人生勝利組的信託規畫

2022年7月，韓綠圖簽署了他的律師幫他準備的信託，他心裡覺得非常舒坦，感覺人生的使命已經完成。

下午7點多的陽光照射在皇后區法拉盛羅斯福大道（Roosevelt Avenue）與緬街(Main Street)交接的街角上，緬街上高層的商業樓在陽光照耀下，投下長長的陰影，盛夏的陽光所造成的一天酷熱將近結束。街口地鐵出口旁邊的報攤還有十幾份世界日報。這時候來了三對夫妻，年紀輕的大約60歲上下，年紀大的約莫80-90歲，其中一位大約70出頭的男士停下腳步，向街角的報攤購買了三份當天（星期天）的報紙。他自己保留一份，另外兩份給其他的兩對夫妻，「今天的世界周刊有一篇很好的信託專欄，作者是紐約執業的律師，您們可以拿去參考一下。」

4屋值2000萬 交付信託

這三對夫妻分別是文鴻展86歲，退休 的財稅教授；韓綠圖78歲，退休的工程師；與白震，退休的房地產 達人。他們是40年的家庭老朋友，剛從41大道上的海鮮餐館一起用餐出來。韓綠圖70歲在紐約退休之後，便回到老家上海居住，這次是退休之後第一次回紐約。他在紐約擔任執業工程師大約40年，家道頗豐；兒子是機械博士，住在亞利桑納州鳳凰城，女兒住在重慶，從事房地產建築，都是事業有成，無需他擔心。他在紐約擁有四棟投資房屋，總價值大約2000萬，全部交給專業的房地產管理公司打理，這一次到紐約來就是處理這些房地產。

經過幾個月的研究和諮詢，他選定法拉盛的一位資深信託律師替他撰寫家庭信託，把這2000萬元全部放在一個不可撤銷的信託裡面。在他和太太的有生之年，這2000萬元只能歸他們使用。不論他們要自住、出租或者是賣出，他們都有完全的控制權，如果他們往生，這筆財產的一半給他們的子女繼承。要是他們的子女不願意繼承（這是非常可能的，因為他的兩位子女一再地告訴韓綠圖，他們不要父母的遺產，因為他們自己的財產已經太多了，每年都要付很多稅，繼承財產帶給他們的煩惱多於享受）。

這四棟房地產其中的兩棟多家庭建築屋，便讓兩位信託管理人其中之一的紐約主恩教會接管，用來收留遊民。主恩教會可以彈性選擇和政府或其他慈善團體合作，把這兩棟房屋用來收容被虐婦女及兒童，使用的原則是要讓這兩棟房屋發揮最大的慈善功能。

剩下的兩棟房屋，韓綠圖交給另外一位信託管理人，是他在紐約的摯友、就讀紐約大學 (NYU)時的同學陳尤龍，幫他在紐約大學成立一個獎助學金。陳尤龍當年是紐約大學商學院的高材生，在華爾街工作超過30年，深諳理財之道，韓綠圖的一位同學便找他成立獎學金，大約有800萬交給他運作；五年來每年他都能交出大約7%的紅利，供獎學基金使用。韓綠圖希望效法這位學長，讓他的資產造福紐約大學的學子。當年韓綠圖在紐約大學讀書的時候就是靠獎學金才能順利完成學業，他希望也能回饋母校。

生前信託 死後造福人群

2022年7月15日，韓綠圖簽署了律師幫他準備的信託，心裡覺得非常舒坦，他覺得人生的使命已經完成，這一輩子已經沒有遺憾了。7月17日晚上，他和文鴻展、白震夫婦聚餐，餐桌上除了敘舊，大部分的時間韓綠圖都在分享他做信託的心路歷程。他從不知道什麼是信託，到對信託好奇、四處打聽、諮詢信託，到聘請律師撰寫信託、簽署信託，前前後後花了五年。最後的結論是，信託是最能夠把他的財產按照他的意思--在生前保護他的財產、在死後造福人群的工具。如果他不做信託，他的遺產至少有很大一部分要被政府收走，韓綠圖對美國政府並沒有反感，但是卻不相信政府能有效地把他的遺產按照他的意思分配、使用。

文鴻展是做財稅的，他當然知道什麼是信託，但是他所碰到的信託都牽扯到很大數目的金錢，由理財公司打理，每個月要支付這些財務公司巨額的佣金。他自己沒這麼多錢，也不願意支付巨額佣金給財務公司，他的子女也沒有韓綠圖的子女多金，他的需要和韓綠圖絕對不一樣。

信託律師 只收合理費用

在餐桌上他把對信託的知識與經驗提出來和韓綠圖分享，韓綠圖很明白地告訴文鴻展夫婦，他的信託律師只收取合理的製作信託之律師費用，以後他不必再給他的律師任何費用，除非他需要更改信託的內容。陳尤龍的理財紀錄非常好，收費也很合理，交給他打理，絕對放心。

白震夫婦在這一次餐會上絕大部分的時間都在聽另外兩對夫婦的談話，但是他們對信託這個主題非常感興趣。白太太雖然和白震有共同的住所，但是實際上已經分居多年，彼此感情淡如水，卻因宗教信仰的因素不能離婚；兩人各擁有數棟房地產，都在個人的名下。他們都不願意自己過世之後讓對方繼承，看來信託是解決他們問題的最好方法，只是技術上怎麼操作才能合乎他們的需要是個挑戰。

三對夫婦在報攤前面分手，韓綠圖把他曾諮詢信託的兩位律師名字、電話號碼給了其他兩對夫婦，鼓勵他們打電話去預約時間諮詢。

本案啟示：

1. 現代一般人沒有經歷過大災難，努力一輩子，就是求事業發展、財富累積。不能解答的難題是，人生勝利組功成名就、家財萬貫，退休之後面臨傳承問題的時候，須面對的冷酷事實，是必須把一生努力的所得一文不少地交出去，要麼給政府，要麼按照法律或自己的意思分配。聰明的你怎麼選擇？ 如果你希望遺產按照你的意思分配，你的繼承人不必在你過世之後到法院去爭取他應得的遺產，那麼信託應該是最好的處理方法。

2. 本專欄的故事情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。(作者為紐約執業律師)