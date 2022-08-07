大仁說財經／配方奶粉缺貨 女移工越境採購

配方奶粉缺貨，對育有兒女的女性移工影響尤深。（歐新社）

對於某群特定勞工 而言，嬰兒配方奶粉短缺是一場多重危機，不僅威脅到他們年幼孩子的福祉，也威脅到他們自己的生計。

許多購物者每周例行雜貨採購行程只需短途車程即可到達城鎮。但對於女性農場勞工來說，情況並非如此，許多人生活在靠近工作崗位的食物沙漠地區。他們須出門到很遠才能獲得最基本的食物必需品。

26歲的瑪麗亞 兒要喝奶

26歲的瑪麗亞就是其中一例，她有一個8歲的女兒、一個3歲的兒子和一個1歲的男孩。來自墨西哥 中部Guanajuato的她，自2017年以來一直是美國的一名農場工人。

瑪麗亞正在努力養活她的兒子，但他們需要專門的無乳糖配方奶粉，因為消化問題阻礙了他們從牛奶中獲取所需的營養。

瑪麗亞說，「由於這個問題，他們常常喝奶後吐奶。」但配方奶粉供應緊張，在美國持續的配方奶粉短缺的情況下，她目前正努力尋找更多。

她一家人住在加州東南部的Salton Sea Beach，這是個炎熱乾燥的地區，不是最舒適的居住地。但湖周圍肥沃的土地種植了捲心菜、生菜、綠花椰菜、檸檬和葡萄柚等季節性作物，提供了強大的農活。

瑪麗亞要求不報導她的姓氏，這並不足為奇。代表20個州超過70萬名女性農場勞工的全國性組織Alianza Nacional de Campesinas執行董事兼聯合創始人崔維諾沙西達(Mily Treviño-Sauceda)說，「現實狀況是，超過60%的女性農場勞工都是無證客。」

據政府估計，美國至少有一半的農場勞工是無證移民。

崔維諾沙西達說，女性農場勞工首當其衝地受到配方奶粉短缺影響，這是其他消費者無法理解的，「即使她們想要哺育母乳也做不到。她們每天工作9到13個小時，長途跋涉做低薪工作，幾乎沒有休息時間。」「她們甚至沒有足夠的醫療保健或其他支持來工作。」她們的家庭生活也不容易：「許多女性住在一起，三到四人合住一個房子內，甚至通常只是一個小拖車。她們哪裡有隱私或設施來儲存母乳？」

即使拜登政府加強從國外進口配方奶粉，美國的配方奶粉庫存率也沒有改善。截至6月19日當周，超過21%的配方產品，無論是粉狀、即飲或液體，仍全面缺貨。而在2月「亞培營養」(Abbott Nutrition)在全美召回嬰兒配方奶粉之前，這個比率通常是10%。

45分鐘的車程 才有商店

瑪麗亞在當地商店的貨架上尋找配方奶粉。但最近常常是徒勞無功。如果她同為時薪工的丈夫無法開車送她到45分鐘外最近的商店，她會付20到25元請任何人來接送她。往返需要兩個小時，還得帶著她的孩子，因為她負擔不起托兒費用。

她目前正在休假以照顧她最小的孩子，但她擔心當她必須回去工作時會發生什麼。如果她或她的丈夫被迫請假開車遠行尋找更多配方奶粉，會發生什麼？她說，這個家庭不能失去薪水。

這裡每罐18元 比故鄉貴

由於商店缺貨數周，無法滿足瑪麗亞一次性的需求，瑪麗亞有時會依賴一種冒險、無法預測且代價昂貴的解決方案：要求她的兄弟越過邊境，試圖在離她住處大約90分鐘車程的墨西哥Mexicali市尋找配方奶粉。她說，「那裡每罐13元，這裡每罐18元。」「他不會經常這樣做，但在我真正需要的時候，不得已也只能如此做。」

其他女性農場工人也有相似遭遇。不願透露姓氏的27歲阿爾瑪是佛州Homestead的一名農場工人，在一家家庭經營的苗圃工作。在她年幼的女兒出生後不久，阿爾瑪說她不得不服用退奶藥物，現在6個月大的嬰兒依賴配方奶。她說，「配方奶很難找到。沃爾瑪、Publix的貨架上都是空的。」她害怕嘗試改變配方，因為擔心女兒會生病。

最近她只剩下兩罐，但很幸運能在網上找到存貨，在離她住處1小時車程的Walgreens取貨，「但當我抵達時，它們已經把它賣給了其他人，即使我已在網上付款。」

為了一罐奶粉 曠職一天

阿爾瑪說，她會花好幾個小時跑到很遠的商店，只能找到一罐奶粉。她不得不曠職，有時是幾個小時甚至一整天。她害怕失去工作。

她試圖通過針對婦女、嬰兒和兒童的特殊補充營養計畫(WIC)取得配方奶粉，但她說她無法獲得女兒所需的確切配方。

在美國購買嬰兒配方奶粉中約有一半是透過WIC計畫購買。使用WIC的家庭只能在接受這項福利 措施的零售商處購買配方奶粉。此外，WIC 接受者不能使用這項福利在亞馬遜或沃爾瑪等零售商的官網購買配方奶粉。這意味著家庭必須開車，有時需要幾個小時，才能在商店的貨架上找到可以接受福利的配方奶粉。

Alianza Nacional de Campesinas的崔維諾沙西達說：「最諷刺的是，當這些婦女費勁地想辦法養活自己的孩子時，卻得在土地上努力地工作，為其他人生產食物。」