我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

醫藥短波／做運動 哪時段最佳

顏世蓮

國際癌症研究機構最近發表了一篇綜合報導，認為運動的時間也可以算是降低癌症風險的潛在因素。

就是說，進行休閒運動可以改善個人健康，但是選擇不同的時間做運動，還可以降低一個人患多種不同癌症的風險。

例如早上在8時點到10時之間的體育鍛鍊，可以減少乳腺癌和前列腺癌的風險。這似乎有些難以解釋的地方，但由數據來看，與不鍛鍊的人相比，早上鍛鍊患乳腺癌的機率可能降低 25%，清晨鍛鍊的人患前列腺癌的機率比不鍛鍊的人降低27%。

原因是什麼呢？

可能是因為雌激素的水平與乳腺癌有密切的關係，雌激素水平高的人的乳腺癌的機率增加，同樣攝護腺癌也受激素影響。每天早晨婦女體內的雌激素水平最高，這時候運動可以降低雌激素水平，持之以恆自然能夠減低乳腺癌的風險。

另外晝夜節律是一個最自然的健康法則，舉例來說，正常情況的時候，不同的激素就會在最需要的時候開始分泌。早上皮質醇水平升高，可以幫助清醒提高精神力，之後胰島素水平升高，可以幫助消化一日的第一餐。而最重要又具有抗氧化作用的褪黑激素則會在晚上發揮作用，幫助身體放鬆有個好眠。如果運動影響了這些激素的分泌，就自然而然地干擾了身體的健康情況。

簡單地說，若是在下午或晚上做劇烈運動，會延緩褪黑激素的產生，而同時激烈的運動又會讓腎上腺素以及血液中的細胞激素上升，導致一系列的傷害，如腦細胞死亡、記憶力減退、反應力變差和免疫系統損傷、容易感冒、會導致癌症。當然每個人體質不一樣，如何選擇運動的時間也因人而異，但不妨做個參考。

癌症 致癌

上一則

每周一書 / 中日台學者 重探抗戰史

下一則

醫藥短波／喝咖啡 降癌症風險

延伸閱讀

請戴上口罩 讓我認認你是誰？

請戴上口罩 讓我認認你是誰？
醫藥短波／抗衰老 多補充生長激素

醫藥短波／抗衰老 多補充生長激素
胃潰瘍飲食6原則 吃對了，加快修復黏膜

胃潰瘍飲食6原則 吃對了，加快修復黏膜

醫藥短波／長得高 可能影響健康

醫藥短波／長得高 可能影響健康

熱門新聞

林思妤(左）與鄭衍莉結伴開設具台灣特色柑仔店。（記者鄭怡嫣／攝影)

封面故事／紐約首間柑仔店 推廣台灣文化

2022-07-30 15:01
朱如茵回憶三年前參加「小小頂級廚師美國版」，她在感謝媽媽陳詩涵九周的陪伴時，淚水奪眶而出。（許振輝／攝影）

封面故事／媽媽陳詩涵：最滿意女兒朱如茵「沒有放棄」

2022-07-30 16:44
在家別忘活動筋骨，可緩解緊張情緒。(Getty Images)

養生／長者吃出免疫力 掌握飲食4原則

2022-07-31 02:22
朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，本來只是「試試看」，沒想到拿到冠軍。（許振輝／攝影）

封面故事／小廚神朱如茵 台味獨特 抗壓超齡

2022-07-30 14:00
報稅可扣減的醫療費用項目複雜，納稅人常常因搞不清楚，而遭國稅局審查。(Getty Images)

稅務漫談／ 如何扣減醫療費用？

2022-07-31 02:07
支持墮胎權的孕婦在孕肚上寫「Not Yet a Human」，認為胎兒不算生命。（本報資料照片）

封面故事／胎兒生命權怎麼算？ 有心跳就有生命？

2022-07-31 11:47

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場