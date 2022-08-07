醫藥短波／做運動 哪時段最佳

國際癌症 研究機構最近發表了一篇綜合報導，認為運動的時間也可以算是降低癌症風險的潛在因素。

就是說，進行休閒運動可以改善個人健康，但是選擇不同的時間做運動，還可以降低一個人患多種不同癌症的風險。

例如早上在8時點到10時之間的體育鍛鍊，可以減少乳腺癌和前列腺癌的風險。這似乎有些難以解釋的地方，但由數據來看，與不鍛鍊的人相比，早上鍛鍊患乳腺癌的機率可能降低 25%，清晨鍛鍊的人患前列腺癌的機率比不鍛鍊的人降低27%。

原因是什麼呢？

可能是因為雌激素的水平與乳腺癌有密切的關係，雌激素水平高的人的乳腺癌的機率增加，同樣攝護腺癌也受激素影響。每天早晨婦女體內的雌激素水平最高，這時候運動可以降低雌激素水平，持之以恆自然能夠減低乳腺癌的風險。

另外晝夜節律是一個最自然的健康法則，舉例來說，正常情況的時候，不同的激素就會在最需要的時候開始分泌。早上皮質醇水平升高，可以幫助清醒提高精神力，之後胰島素水平升高，可以幫助消化一日的第一餐。而最重要又具有抗氧化作用的褪黑激素則會在晚上發揮作用，幫助身體放鬆有個好眠。如果運動影響了這些激素的分泌，就自然而然地干擾了身體的健康情況。

簡單地說，若是在下午或晚上做劇烈運動，會延緩褪黑激素的產生，而同時激烈的運動又會讓腎上腺素以及血液中的細胞激素上升，導致一系列的傷害，如腦細胞死亡、記憶力減退、反應力變差和免疫系統損傷、容易感冒、會導致癌 症。當然每個人體質不一樣，如何選擇運動的時間也因人而異，但不妨做個參考。