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醫藥短波／喝咖啡 降癌症風險

顏世蓮

美國癌症協會綜合多項獨立科學研究以及全球的飲食指南調查所做出的結論，認為喝咖啡可以降低罹患皮膚癌、口腔癌、咽喉癌、前列腺癌以及肝癌和子宮內膜癌的風險。另外還能夠降低帕金森氏病、心臟病、二型糖尿病和肝病比如說脂肪肝、肝癌和慢性肝病死亡的風險。

原來這一項包括近50萬人的研究調查，發現含有咖啡因、不含咖啡因、研磨咖啡或速溶咖啡都顯著的降低了罹患肝病的風險。

雖然目前並不知道咖啡好處的具體原因，但可能在於能夠防止或延遲細胞損傷的抗氧化性質。咖啡豆中含有大量抗氧化物質，一個關鍵成分是綠原酸，是一種多酚，存在於許多水果和蔬菜中。另外咖啡也含有豐富的維生素B、鎂和鉀，可以幫助分解導致細胞損傷的自由基。隨著時間的推移，自由基的積累會增加體內的炎症，從而導致與心臟病和癡呆症相關的斑塊形成。

另外在一項護士健康研究報告中，包括83,000名女性若每日喝四杯咖啡與不喝者相比，中風風險降低20%。

而最近一項大型分析研究，包括了英國各地民眾的健康信息的醫學數據庫，針對了17萬年齡在37歲至73歲之間的健康人隨訪了7年，有了更驚人的發現，不論咖啡中是否加了糖，若適度飲用，每天大約喝1.5到3.5杯，與不喝咖啡的人相比，似乎可降低30%的死亡風險。

咖啡 心臟病 中風

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