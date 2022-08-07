每周一書 / 中日台學者 重探抗戰史

發生於1937-1945年的中日戰爭，無疑是近代中國歷史中，戰爭時間最久、民眾遷徙最廣、死傷最為慘重、影響也最深遠的一次戰爭經驗。由於戰後國共內戰造成海峽兩岸的長期分裂，以及國際間的冷戰因素，歷來不同地區的研究者，皆無可避免地，從自身所處的政經環境與意識形態來詮釋這場戰爭。

2015年是二次世界大戰勝利七十週年的日子，帶動了一股研究二戰史的熱潮，海峽兩岸都先後出版了多本抗戰史研究專著。隨著研究的不斷深化，八年抗戰在歷史論述上的大致輪廓，已經相對清楚，但是中國國土遼闊，還有許多地區性的抗戰經驗，尚缺乏足夠的研究積累，尤其是抗戰的時間與空間跨度之大，在中國的歷史上，均屬前所未有的一次全面戰爭，各個地方對於這場戰爭的感受也差異甚大。

在漫長八年之中，中日勢力彼此競逐犬牙交錯的前線，事實上是由為數眾多游移不定、充滿氣孔的點線所組成，大後方與淪陷區的往來，始終不曾完全斷絕，這一方面是因為中國國土遼闊，日本 軍隊只能控制鐵道、城市的點與線，而不能推展到面的控制；另一方面也是因為戰時重慶、延安、南京三種政治勢力此消彼長、與時推移，任何一方都不具備孤立自己或對方的條件。

《重探抗戰史》的作者群，彙集多位日本、中國及臺灣學者，將立場迥異的三地學者齊聚一堂。本書雖然仍是從軍事史的角度重探抗戰史，但處處可見將中日雙方的戰略戰術放在同一個時空天平上對話的研究新意。

本書以宏觀的大戰略視野，將太平洋戰爭爆發後的滇緬戰場及中國境內戰場，放在同一個時空位置下討論，詳細爬梳國軍是如何調整及肆應；最終，面對1944年日軍傾注所有可以動用的戰略資源，所發動的前所未有的一號作戰（豫湘桂戰役），國軍雖然節節敗退，但最終仍然挺過了這場八年抗戰中最大的軍事危機。

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