生活 / 斯人已遠 台灣廣播劇憶往

浙江紹興的「沈園」內，「釵頭鳳」的兩個石碑仍然安在。作者提供

小時候在台灣的鄉下長大，那是六十多年前了，我們住在軍眷區裡，村子的名字叫「復山新村」，大概是要光復大陸的河山吧！我們住的是很簡陋的村子，先生們都在部隊裡工作，太太們都在家煮飯洗衣帶孩子。全村只有一個自來水龍頭，大家都是提著水桶在那裡排隊，等的時候就湊在一起聊天，張家長、李家短自然都是話題，既是一種娛樂、也是信息的傳播。

鄰居來我家 同聽廣播劇

一百多戶的村子，父親是村長，當時村子裡的男人們正在一江山和「共匪」打仗，父親留守後方負責全村居民的安全及管理必要事務，我們家有一台收音機，全村的人就只有這麼一台收音機，記得每個星期日的晚上都有廣播劇，是當時很受歡迎的娛樂節目，喜歡聽廣播劇的鄰居們會來我們家，坐在長條凳或是自帶小板凳一起收聽。還記得當時幾位受歡迎的播音員有王玫、白茜如、趙剛。廣播劇的編劇導演 是崔小萍，記憶裡的幾部感人的廣播劇有「釵頭鳳」、「櫻桃樹下」、「窄門」，後來有長篇連播的「紅樓夢」。

悲「釵頭鳳」之三錯三莫

「釵頭鳯」當然是講陸游和唐琬的故事，本是一段好姻緣，因為陸游的母親迷信而活生生把他們兩人拆散，後來唐琬嫁給另一個大戶人家的公子趙士程，丈夫對她很好，有一日，他們到沈園踏春，唐琬一人在等他的時候，碰到了陸游，陸游感慨萬分，立刻著人拿來紙筆，寫下著名的釵頭鳯詞：「紅酥手、黃藤酒，滿城春色宮牆柳，東風惡、歡情薄，一懷愁緒、幾年離索，錯、錯、錯！ 春如舊、人空瘦，淚痕紅浥鮫綃透，桃花落、閒池閣，山盟雖在、錦書難托，莫、莫、莫！」廣播劇編的是陸游、唐琬這次偶遇之後，唐琬傷心過度，不久就因病離世了，陸游因為養生有道，長年茹素，活到85歲。

筆者多年前曾去過紹興，當然紹興最大的景點是「魯迅故居」，但是「沈園」仍在，而且「釵頭鳳」的兩個（陸游和唐琬）石碑仍然安在。

傷「櫻桃樹下」之婢女情

「櫻桃樹下」講的是一位大戶人家的公子和家裡的婢女有過一夜露水夫妻之情，之後公子到外地求學去了，幾年後回到家，母親看到兒子歸來，情緒複雜，問兒子「你是回來看？？的吧（時隔六十多年，已經記不得婢女的名字了），她走了，不在人間了，你走後的第二年，她生下一對雙胞胎，兩個男嬰，她至死不肯說出孩子的父親是誰？她親自把他們埋在後院的櫻桃樹下，她傷心過度，之後自己在樹下上吊走了。」這位公子聽到這裡，發瘋一樣狂奔出去，跑到櫻桃樹下痛哭不已。

記「窄門」兩人最後對話

「窄門」是講一對恩愛夫妻，先生一位叫洛夫的好友失去了工作，投奔到他們家來，先生名叫克剛，當然熱情招待並收留好友住在家裡，後來克剛經常出差，太太叫夢湘，和先生這位好友都喜歡文學、藝術，兩人很談得來，日久生情，這位好友很知分寸，每當夢湘要和他談往事或談未來，洛夫總是說「我們之間還是多談談克剛吧！」，在一個悶熱的大雨晚上，夢湘理智全喪失了，她挑逗洛夫並且諷剌他是懦夫，洛夫粗暴的吻了夢湘，並大聲說我不是懦夫，你現在滿意了吧！就在這時，克剛進了家門，正好撞見自己的太太和洛夫親吻的埸面，夢湘哇的一聲大哭著衝出了大雨的屋外，克剛隨後也衝了出去。

故事到了尾聲，是洛夫和克剛兩人的對話：

「洛夫：你不要怪她，都是我的錯。克剛：她一五一十的告訴我一切，她不是被動的。

洛夫：你一定要打消分居的念頭，夢湘是清白的。克剛：原諒我打了你。

洛夫：你沒有錯！要說錯，也許你不該讓我住在你家！現在我在台南找到一份工作。請你轉告夢湘，只有快樂的人才能通過那扇窄門。克剛：什麼是快樂的代價呢？

洛夫：有時需要克制、有時需要寬恕，我走了！」

憶「窗外」和崔小萍一生

這三部廣播劇是我記憶最深的，還有許多其他的好故事。在那個年代，崔小萍的廣播劇給當時台灣的許多家庭帶來很多有水準、有深度的娛樂節目。她1922年生於濟南的書香世家，抗戰時期和妹妹崔夢湘轉去西安，那時崔小萍才15歲。1948年她隨劉厚生領導的「上海觀眾演出公司」赴台灣演出話劇，後來國民政府失去了整個大陸，他們就在台灣落腳，期間編話劇、編導電視劇，自己也當特約演員，1966年導演瓊瑤第一部黑白片「窗外」，後來加入中國廣播公司任廣播劇導演，一生製作了大約七百部廣播劇。崔小萍1968年在台灣白色恐怖時期曾遭懷疑是匪諜，在監獄 度過九年多歲月，因而斷送與趙剛的戀情。2017年，她病逝台大醫院，後來葬於慈恩園。崔小萍一生沒有真正結過婚，沒有子女，卻有許多愛她敬她的學生，都是她的義子女。

後來，黑白電視問世，能看見真人的說白及表演，自是更受歡迎。到1970年以後，在台灣彩色電視走進人們的家裡，節目種類更豐富，新聞、訪問、時局分析、娛樂節目更多樣化、唱歌、跳舞、各種表演，彩色電視劇誕生以後，更是包羅萬象，古裝、現代、倫理、武打、各地風景民俗文化，人們也許還用收音機聽聽音樂，廣播劇只留在像我一樣某些人的回憶裡！