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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

醫藥／引導一家之主吐心事 避免高壓釀病

蕭羽耘

傳統的父親角色，總是默默承擔家庭責任，背負壓力不輕吐。在疫情之下，家庭關係、經濟負擔與潛在的疾病，可能正威脅著爸爸的健康。從心理層面到生理問題，家人該如何協助一家之主傾吐心事，避免高壓之下百病齊生。

研究調查顯示，男性較不願向外尋求協助，接受心理諮商比率僅為女性的一半，他們背負龐大心理壓力，卻從不輕易表達情緒。經濟負擔、家庭關係緊繃與潛在內心的煩惱，都可能威脅著爸爸的健康。

疫情大流行影響男性甚鉅，根據美國醫學雜誌《Healthline》報導，美國男性約有77%的受測者反應壓力變大；59%感受到心靈的孤立，更有45%的人自覺情緒心理健康下降，但有很大比率的男性拒絕尋求幫助。

爸爸有苦說不出，主因是受性別刻板印象影響，社會灌輸男性要有男子氣概，陽剛特質的標籤讓男性有淚不輕彈。疫情影響所及，不僅是工作上的挫折，許多對未來的計畫、期望，與人生目標可能都遭打亂。

諮商心理師全聯會副理事長羅惠群說，男性內心壓抑過久，逃避向外求助的表現，包含出現成癮的行為如：開快車、酗酒等，面臨緊繃情緒，往往不願說出口或嘗試諮詢，避而不談的結果，導致潛在的情緒偶爾會突發性爆發，許多太太向他反應，先生平常脾氣很好，但有的時候一衝動會摔東西。

「男性到青壯年會面臨不願示弱的課題。」台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋認為，曾經在職場上叱吒風雲的人，難以開口求助，人一定有軟弱的時候，要懂得適時尋求資源，像是撥打心理輔導專線，前往諮詢、諮商。

男性面臨焦慮時，家人扮演重要角色。羅惠群說，可以主動邀請爸爸展開對話，即便他們可能自尊心作祟，出現婉拒或反應冷淡的窘境，但只要讓爸爸們養成傾吐的「習慣」，往後展開對話就更容易。

疫情 醫學 心理師

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