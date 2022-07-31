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養生／調整輔具、補充營養品 餵食失智長輩「5技巧」必學

陳冠誠
用餐時藉由下巴下壓的姿勢，可減少嗆咳及吸入性肺炎發生。（圖：陳冠誠醫師提供）
用餐時藉由下巴下壓的姿勢，可減少嗆咳及吸入性肺炎發生。（圖：陳冠誠醫師提供）

吞嚥與進食困難是很多失智症患者的家屬或照顧者都會遇到的問題。若患者有吞嚥與進食困難，可能會導致進食不足、營養不良、體重下降、脫水、吸入性肺炎等問題發生。

失智症進食吞嚥困難的照顧，必須根據患者情況做個別化的調整，可採「舒適進食」為原則，並著重於改變環境和以病患為中心出發的照顧為主，以促進患者進食。常用5大照顧技巧：

1.依情緒狀況調整

失智症患者的吃飯時間不應限定在三餐時間，可根據患者清醒及想吃的時間，來調整為吃飯的時間。如有躁動或焦慮情況，應嘗試找出刺激的原因，將刺激因子去除，避免因情緒影響進食。

2.環境的調整

調整用餐環境為較安靜舒適的環境，光線明亮充足、播放輕音樂、減少餐前的等候時間，均有助於失智症患者的進食。建議選擇色彩繽紛的餐具、同一時間餐盤上只有兩種食物，可讓失智症患者較為聚焦食物避免分心。

3.姿勢及飲食調控

藉由下巴下壓及使用增稠劑，可減少嗆咳及吸入性肺炎發生風險。

4.營養品的補充

研究顯示使用營養品在短期對體重及營養狀況有幫助，因此患者營養缺乏時，照顧者可給予患者營養品補充營養。

5.輔具及肢體復健

針對有肢體障礙而影響吞嚥進食的患者，可進行肢體復健，並提供適當的輔具，像可彎曲湯匙、叉子、握筷輔助器、弧形盤、雙把手杯、防滑墊等，以降低因肢體障礙導致的進食困難。

很多家屬擔心患者有營養不足或脫水等問題，希望嚴重失智症患者放上鼻胃管。然而，研究顯示，使用鼻胃管並無法增加嚴重失智症患者的存活率，且對於存活時間、生活品質、營養狀況、身體功能均無幫助，還可能會造成患者躁動、產生管路導致壓瘡等問題及不適。

（作者為台大醫院復健部主治醫師）

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