料理功夫／醬燉四季豆馬鈴薯排骨

正統大醬燉四季豆馬鈴薯排骨

日前母親買回四季豆，我問是不是想吃爸爸家鄉的料理了呀？自從在爸爸家鄉吃了堂姊做的東北特色料理「醬燉敏豆馬鈴薯排骨」後，回台灣我也複製出來，讓媽咪開心不已，這是媽咪愛吃的爸爸家鄉料理之一。要複製這道菜一點都不難，推薦給大家地道東北家鄉菜。

材料：

肋排600克、四季豆500克、馬鈴薯2顆、豆乳醬適量（口感鹹請酌量）、蔥1根、油適量、酒少許、水一些。

醬燉四季豆馬鈴薯排骨食材

豆乳醬

作法：

1.排骨汆燙洗乾淨備用（約莫六段排骨），用電鍋放兩碗水蒸。

2.四季豆摘去前後端，馬鈴薯去皮切塊，切蔥花。

3.炒鍋放些油，放入馬鈴薯塊翻炒再加入四季豆段，煸至金黃，把蒸好肋排倒入，加上豆乳醬，一些酒、一些水，大火燒滾，接著小火燒40分左右，收湯汁，加上蔥花續燜5分，之後出鍋盛盤。

小叮嚀：

1.正統作法是用東北大醬製作，沒有大醬可用豆乳醬替代。

2.肋排如果較瘦，可視個人喜好放塊豬皮，增加嫩滑感。

豆乳醬燉四季豆馬鈴薯排骨

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