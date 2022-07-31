料理功夫／綠豆海帶冬瓜湯
炎炎夏日難免令人火氣大、胃口差，曾有長輩教我用綠豆、冬瓜、海帶這三種食材結合，做出來的湯品可以解渴跟預防中暑，緩解悶熱的不適感，清熱除濕又利尿，備清肝降火的功能。
材料：
冬瓜1塊（約600克)、海帶芽5克、綠豆20克、茶油適量（可用橄欖油替代）、鹽巴少許、水適量。
作法：
1.綠豆洗淨，加清水放入電鍋煮，外鍋放2杯水蒸。
2.海帶芽泡水，濾乾水分備用。
3.冬瓜去皮，挖籽切片。
4.鍋中放入茶油，接著放入冬瓜片、綠豆加入水、蓋上鍋蓋燜煮約20分鐘。冬瓜變軟後，放海帶芽續煮5分鐘左右，最後加些鹽巴調味，關火即可盛盤食用。
★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈
歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：
1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。
2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。
3.投稿請至email：
4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。
5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。
6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。
上一則
料理功夫／醬燉四季豆馬鈴薯排骨
下一則
FB留言