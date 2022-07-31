料理功夫／綠豆海帶冬瓜湯

綠豆海帶冬瓜湯

炎炎夏日難免令人火氣大、胃口差，曾有長輩教我用綠豆、冬瓜、海帶這三種食材結合，做出來的湯品可以解渴跟預防中暑，緩解悶熱的不適感，清熱除濕又利尿，備清肝降火的功能。

材料：

冬瓜1塊（約600克)、海帶芽5克、綠豆20克、茶油適量（可用橄欖油替代）、鹽巴少許、水適量。

綠豆海帶冬瓜湯食材

作法：

1.綠豆洗淨，加清水放入電鍋煮，外鍋放2杯水蒸。

2.海帶芽泡水，濾乾水分備用。

3.冬瓜去皮，挖籽切片。

4.鍋中放入茶油，接著放入冬瓜片、綠豆加入水、蓋上鍋蓋燜煮約20分鐘。冬瓜變軟後，放海帶芽續煮5分鐘左右，最後加些鹽巴調味，關火即可盛盤食用。

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