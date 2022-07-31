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料理功夫／烤豬肋排

項月華
烤豬肋排
烤豬肋排

烤肋排是非常受歡迎的一道料理。以下分享一種低溫慢烤的方法，能鎖住肋排的鮮美汁水，讓肋排更加外酥內嫩，酥軟脫骨，不妨一試。

材料：

豬肋排1200克。

乾醃料：

鹽7克、黑胡椒粉5克、白胡椒粉2克、辣椒粉7克、黃糖10克、大蒜粉7克、洋蔥粉5克。

濕醃料：

生抽2湯勺、番茄醬4湯勺、黃糖2湯勺、蜂蜜3湯勺、蘋果醋2湯勺、黑胡椒粉1茶勺、水2湯勺。

烤豬肋排食材
烤豬肋排食材

作法：

1.把肋排洗乾淨，去除肋骨上的筋膜，用餐巾紙擦乾備用。

2.取一容器把所有的乾醃料放入拌勻，均勻地抹在肋排上，放入冰箱冷藏2小時使其入味。

把所有的乾醃料放入拌勻，均勻地抹在肋排上。
把所有的乾醃料放入拌勻，均勻地抹在肋排上。

3.用錫箔紙把醃製好的肋排密封包裹，放入烤箱中。烤箱溫度設置為275℉，烤製2個小時。

4.取一容器把所有的濕醃料放入拌勻，接著放入微波爐裡加熱1分鐘，使醬汁更加濃稠。

5.把已烤製好的肋排取出，打開錫箔紙倒去汁水，把濕醃料均勻地塗抹在肋排兩面。烤箱溫度設置為425℉，將其放入烤製5分鐘，翻個面再烤5分鐘後取出。

6.把肋排的骨頭面朝下，用刷子在肉的表面刷上一層薄薄的蜂蜜，再放入烤箱烤製5分鐘。經過這樣精工細作的烤製，令人垂涎的烤肋排就可出爐了。

小叮嚀：

剛烤好的肋排溫度很高，待稍稍冷卻後再小心打開錫箔紙，避免燙傷。

剛烤好的肋排溫度很高，待稍稍冷卻後再小心打開錫箔紙，避免燙傷。
剛烤好的肋排溫度很高，待稍稍冷卻後再小心打開錫箔紙，避免燙傷。

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