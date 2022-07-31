娛樂／「劣跡藝人」翻身 安珀赫德還能回歸？

安珀赫德因與前夫強尼戴普的誹謗官司，被形容為「最被討厭女星」。（路透資料照片）

歐美演藝圈對於曾經犯過錯的藝人，接受程度看似比華人要寬廣，卻不代表每一位曾經被貼上「劣跡」標籤的藝人都能成功洗白、重回事業高峰。因與前夫強尼戴普（Johnny Depp）誹謗官司被形容為「最被討厭女星」的安珀赫德（Amber Heard），不少人預言其演藝生涯恐到盡頭，卻也有人提出「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）或「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）的例子，認為她未完全絕望。

暮光女 靠演技扭轉觀感

克莉絲汀史都華有很長一段時間轉進獨立製片的圈子，都沒接演商業大片。（路透資料照片）

克莉絲汀史都華在主演「暮光之城」（Twilight）系列、聲勢到達巔峰後，鬧出和「公主與狩獵者」」（Snow White and the Huntsman）導演 魯伯特山德斯( Rupert Sanders )偷吃的醜聞，當時魯伯特山德斯已婚，而克莉絲汀史都華也正和「暮光之城」男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson）交往，此消息自然讓各方震驚。

之後克莉絲汀史都華轉進獨立製片的圈子、有很長一段時間都沒接演商業大片，直到在法國導演奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）的「星光雲寂」（Clouds of Sils Maria）演技受到讚譽，甚至成為法國電影 最高榮譽「凱撒獎」首位獲得正式演技獎項的美國女星，才逐漸扭轉外界的不良觀感，加上她後來轉為與女性交往，過去和男性的花邊更為人淡忘。

鋼鐵人 成漫威 盛世功臣

小勞勃道尼曾經坐牢，中年才轉運翻紅。（路透資料照片）

相較之下，小勞勃道尼的情況就證明實力與機運都很重要。他因為被查獲持有毒品、鋃鐺入獄，出獄之後，由於本身的演技受到肯定，不至於徹底沒有工作機會，而他也沒有太挑角色，維持一定的曝光度，慢慢有更好的機會找上門，幸運之神再來眷顧，使得原本未特別被看好的「鋼鐵人」（Iron Man）出奇大賣，更因此開啟漫威超級英雄片的盛世，他也就中年翻紅，一度成為片酬最高男演員。（取材自聯合新聞網）