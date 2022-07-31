娛樂／「灰影人」躲追殺 雷恩葛斯林狂奔累壞

雷恩葛斯林指出，「灰影人」是從影以來體能要求最高的作品。（取材自IMDb）

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、克里斯伊凡（Chris Evans）主演的動作片「灰影人」（The Gray Man），描述雷恩葛斯林飾演的中情局死亡傭兵「6號」，某天突然成為攻擊對象，遭幕後黑手派出克里斯伊凡飾的中情局前探員全面追殺。片中，雷恩葛斯林不停狂奔被累壞，還自嘲運動不足；克里斯伊凡則演起大反派，狠拔資深演員指甲。

美國隊長 使壞拔人指甲

「灰影人」由「復仇者聯盟 ：無限之戰」（Avengers: Infinity War）、「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟（Russo Brothers）執導。

克里斯伊凡則一改「美國隊長」形象，掛上一字鬍扮演瘋狂反派。（取材自IMDb）

雷恩葛斯林指出，這是自己從影以來體能要求最高的作品，事前雖有不少格鬥技訓練，但他沒料到片中還得不停狂奔，忍不住苦笑自己開拍前「該多練點有氧運動」，但他很感謝劇組找來非常厲害的顧問，提供很多技術性建議。

而和羅素兄弟多次合作的克里斯伊凡則一改「美國隊長」形象，掛上一字鬍扮演瘋狂反派，還狠拔資深前輩比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）的指甲。克里斯伊凡笑言，這回能使壞格外過癮，有更多發揮的自由度，還有許多搞笑台詞。

龐德 女郎 加盟證明身手

安娜迪阿瑪斯片中是克里斯伊凡的中情局探員同事，同樣接受射擊等各式訓練。（取材自IMDb）

而曾在「007：生死交戰」（No Time to Die）擔任龐德女郎的安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas），這回成為克里斯伊凡的中情局探員同事，同樣接受射擊、負重、背著武器跑等各式訓練，自嘲一開始自己像隻小雞，不知道該如何做，但後來越來越享受，「可以看到自己的進步」。

過去動作片容易把女性描繪成性感、用粉拳打架的角色，安娜迪阿瑪斯坦言，自己確實也曾在龐德電影 中蹬著高跟鞋扁人，呈現應有出美麗模樣，「但這部電影真的讓人非常耳目一新，它的著眼點不是在那方面」。（取材自中央社）