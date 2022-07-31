娛樂／「雷神4」片尾彩蛋 牽動漫威6新作

「雷神索爾：愛與雷霆」的片尾彩蛋，暗示至少六部漫威電影與漫威宇宙電視劇未來的可能發展。（取材自IMDb）

「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）上月在美上映，片尾彩蛋暗示至少六部漫威 （Marvel）電影 與漫威宇宙電視劇未來的可能發展，雖然「雷神索爾：愛與雷霆」結局暫時為索爾的故事畫下休止符，卻也揭開另一篇序幕，並拓展漫威宇宙的第四階段版圖。

「雷神索爾：愛與雷霆」是索爾新一階段冒險故事的起點，帶出索爾未來可能面對的敵人。克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）一向對演出「雷神索爾」系列電影抱持開放態度，他曾表示，如果能再次跟47歲紐西蘭導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）合作，那就更棒了。不過，伊加維迪提的工作行程滿檔，可能暫時無法騰出空檔拍攝「雷神索爾」第五集，但「雷神索爾」毫無疑問會再回歸。

「雷神索爾：愛與雷霆」結局呈現「索爾會回歸」，「雷神索爾5」似乎只剩下何時開拍的問題。（取材自IMDb）

雖然暫時看不到雷神索爾的後續冒險故事，但「雷神索爾：愛與雷霆」片尾彩蛋揭露了至少六部潛在的漫威電影和漫威宇宙電視劇，包括「雷神索爾5」（Thor 5）、「星際異攻隊3」（Guardians Of The Galaxy Vol. 3）、「復仇者聯盟 5」（The Avengers 5）、「少年復仇者聯盟」（Young Avengers，暫譯）、「海克力士」（Hercules），以及雷神索爾前女友珍佛斯特（Jane Foster）的同名電影或影集。

「星際異攻隊3」上映時間延到2023年5月，「星際異攻隊」成員只能在「雷神索爾：愛與雷霆」中客串演出。（取材自IMDb）

以下將分別討論這六部電影或影集的可能發展：

「雷神5」 只剩何時開拍

「雷神索爾：愛與雷霆」最後一幕呈現「索爾會回歸」，「雷神索爾5」似乎只剩下何時開拍的問題，但未點名是哪一位雷神會再現。克里斯漢斯沃表示，只要他開心參與電影拍攝，隨時可以再次演出。這番話凸顯克里斯漢斯沃顯然享受拍攝「雷神索爾：愛與雷霆」的過程，但他不諱言表示，索爾這個角色設定的事前準備工作至今仍讓他非常緊張。

「雷神索爾5」勢將延續「雷神索爾：愛與雷霆」的重點，探討索爾對「愛」抱持的態度，加上「雷神索爾：愛與雷霆」第一個片尾彩蛋中，布萊特葛斯坦（Brett Goldstein）飾演的宙斯（Zeus）兒子「大力士」海克力士（Hercules），踏上殺死索爾的征途，準備向人類展現，信仰超級英雄而非神祇，絕對是錯誤的。宙斯說道：「我們要讓人類再次懼怕神祇。」

「星際3」 故事線索曝光

由於漫威將「星際異攻隊3」的上映時間延到2023年5月，「星際異攻隊」成員只能在「雷神索爾：愛與雷霆」電影中客串演出。這樣的置入手法既能帶領觀眾重溫「索爾」與「星爵」（Star-Lord）克里斯普瑞特（Chris Pratt）的友誼，也能保持「星際異攻隊3」的神祕感，留給觀眾翹首盼望的想像空間。

星爵讓索爾醒悟到，他必須獨自解決自己的問題，而且他畢竟不是「星際異攻隊」的一員，雖然遺憾，但「格爾」克里斯汀貝爾（Christian Bale）的弒神行動促使星際異攻隊一行人與索爾分道揚鑣，各自前去解救宇宙中需要幫助的人，同時也暗示或許未來某日，兩方人馬會再重逢。

少年復仇者聯盟的電影演員陣容已逐漸成形，格爾（圖）的女兒「愛」有極高的可能性入選。（取材自IMDb）

在「雷神索爾：愛與雷霆」片中，星爵提到他失去愛人「葛摩菈」（Gamora）。這句話暗示，在「復仇者聯盟：終局之戰」後，星爵尋找失蹤的葛摩菈成為「星際異攻隊3」的故事主軸之一。

「復聯5」 繼續出現雷神

漫威宇宙規模最大卻遲未公布的漫威電影，無疑是「復仇者聯盟5」。即使漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）表示，未來不會再有復仇者聯盟電影，但沒有哪一間影業願意砍掉這棵搖錢樹。

漫威第五階段可能會有一個全新的復仇者聯盟出現，索爾在「雷神索爾：愛與雷霆」之後，則可能繼續出現在漫威宇宙，甚至成為回歸的復仇者聯盟成員之一。

有趣的是，擔綱演出雷神的克里斯漢斯沃，也是最有可能取代「鋼鐵人」（Iron Man）並成為復仇者聯盟關鍵人物的強力候選人之一。小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）飾演的鋼鐵人在「復仇者聯盟：終局之戰」中，為了對抗超級反派角色「薩諾斯」（Thanos）英勇陣亡。

「奇異博士」（Doctor Strange）顯然被定位為復仇者聯盟名義上的領袖，馬克魯法洛（Mark Ruffalo）飾演的「浩克」（Hulk）也還在，布麗拉森（Brie Larson）飾演的「驚奇隊長」（Captain Marvel）有一股力量推動她前進。然而，沒有一位超級英雄擁有索爾的「資歷」，如果宣布未來宣布製作「復仇者聯盟5」時，克里斯漢斯沃還在演雷神索爾電影，那麼他勢必會「加盟」復仇者。

「少年復聯」 遲早會成立

漫威宇宙雖然尚未正式宣布，少年復仇者聯盟的電影演員陣容已逐漸成形，海姆達爾（Heimdall）的兒子「艾克索」（Axl）、格爾的女兒「愛」（Love）都有極高的可能性入選，畢竟他們都擁有特殊能力。

「雷神索爾：愛與雷霆」片尾彩蛋，呈現「雷神索爾5」可能由宙斯（圖）和兒子「海克力士」組成反派。（取材自IMDb）

少年復仇者聯盟的潛在候選人還有「鷹眼」女主角凱特畢夏普（Kate Bishop）、「鋼鐵人3」男孩哈利基納（Harley Keener）、「蟻人」女兒凱西朗恩（Cassie Lang）、「黑豹2」莉莉威廉斯（Riri Williams）、「驚奇少女」卡瑪拉克汗（Kamala Khan）、「奇異博士2：失控多重宇宙」艾美莉卡查韋斯（America Chavez），甚至是少年洛基（Loki）傑克維爾（Jack Veal）。

擁有如此耀眼新星陣容，漫威電影宇宙正式宣布「少年復仇者聯盟」只是早晚的問題。

「海克力士」 或拍成影集

「雷神索爾：愛與雷霆」片尾彩蛋呈現「雷神索爾5」可能由宙斯和兒子「海克力士」組成反派，海克力士與索爾、浩克一樣強大，是漫威電影宇宙期待已久的新成員，也是復仇者聯盟的候選人之一。

然而，海克力士不會只在「雷神索爾5」擔綱反派，以「驚奇少女」（Ms. Marvel）、「迴聲」（Echo）、阿嘉莎哈克尼斯（Agatha Harkness）推出同名影集來看，海克力士未來應也會有相同機會，拍攝專屬電影或影集。

「女雷神」 有望獨立發展

「雷神索爾：愛與雷霆」的第二段片尾彩蛋顯示，娜塔莉波曼（Natalie Portman）飾演的「雷神」（Mighty Thor）不敵格爾和自身癌症而逝，她的靈魂在英靈殿（Valhalla）見到海姆達爾，暗示珍佛斯特昇華為神後可能還有後續發展。