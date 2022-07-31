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移民專頁／綠卡類別出錯 應申請更正

耿婷律師主答
如果頒發的綠卡類別確實是錯誤的話，理論上最好改過來，否則會造成很大不方便。（Getty Images）
如果頒發的綠卡類別確實是錯誤的話，理論上最好改過來，否則會造成很大不方便。（Getty Images）

讀者問：

我申請的移民類別是EB-1B，但是綠卡上和I-485的approval notice上都印的是EB-2，副申請人的同樣也錯了。問了律師，律師也不知道為啥是這樣，但覺得沒有必要換。想問問這會有問題嗎？該如何處理？

答：

因為你申請的移民類別是EB-1B（傑出教授或研究人員），你綠卡的類別應該是E17。如果頒發的綠卡類別確實是錯誤的話，理論上最好改過來。首先要確定是移民局搞錯了，還是你們自己填表填錯了。先看一下你I-140批准書上的職業類別是否確為EB-1B，如果無誤，然後再查看遞交I-485時是否被正確歸類。如果以上皆沒有錯誤，那應該是移民局在批准I-485時搞錯了。如果是移民局錯了，移民局不會收發新卡的申請費，但是如果是你的錯誤，移民局要收540元新卡申請費。

你可以通過提交I-90申請，向移民局提出更正綠卡信息，屆時你需要提交I-90表格及相關的證據材料（如含有正確信息的I-140 Approval Notice、I-485收據等），連同有錯誤信息的綠卡原件一併寄回移民局。移民局審核後，會重新發給你更正信息的綠卡。如果副申請人的綠卡信息也需要更正，需要另外提交一份I-90申請。

不過話說回來，實際案例當中移民局更正綠卡信息的審理時間非常長，有的人甚至要等一年多，而且在等待期間你的綠卡必須要寄回移民局，移民局才會更正綠卡上的信息；這樣會造成在很成一段時間內你都無法使用綠卡，會給你造成極大的不便。而目前把你從EB-1B寫成EB-2的錯誤並不會對你將來申請美國公民或者申請親人移民造成很大不便（同屬於永久綠卡類別），所以到底是否進行更改還是根據你自己的情況；比如是否需要在兩年內出國旅行或是更換工作（屆時需要用到綠卡原件）的利弊得失，做個比較再決定比較好。

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