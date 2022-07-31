移民專頁／綠卡類別出錯 應申請更正

如果頒發的綠卡類別確實是錯誤的話，理論上最好改過來，否則會造成很大不方便。（Getty Images）

讀者問：

我申請的移民類別是EB-1B，但是綠卡 上和I-485的approval notice上都印的是EB-2，副申請人的同樣也錯了。問了律師，律師也不知道為啥是這樣，但覺得沒有必要換。想問問這會有問題嗎？該如何處理？

答：

因為你申請的移民類別是EB-1B（傑出教授或研究人員），你綠卡的類別應該是E17。如果頒發的綠卡類別確實是錯誤的話，理論上最好改過來。首先要確定是移民局 搞錯了，還是你們自己填表填錯了。先看一下你I-140批准書上的職業類別是否確為EB-1B，如果無誤，然後再查看遞交I-485時是否被正確歸類。如果以上皆沒有錯誤，那應該是移民局在批准I-485時搞錯了。如果是移民局錯了，移民局不會收發新卡的申請費，但是如果是你的錯誤，移民局要收540元新卡申請費。

你可以通過提交I-90申請，向移民局提出更正綠卡信息，屆時你需要提交I-90表格及相關的證據材料（如含有正確信息的I-140 Approval Notice、I-485收據等），連同有錯誤信息的綠卡原件一併寄回移民局。移民局審核後，會重新發給你更正信息的綠卡。如果副申請人的綠卡信息也需要更正，需要另外提交一份I-90申請。

不過話說回來，實際案例當中移民局更正綠卡信息的審理時間非常長，有的人甚至要等一年多，而且在等待期間你的綠卡必須要寄回移民局，移民局才會更正綠卡上的信息；這樣會造成在很成一段時間內你都無法使用綠卡，會給你造成極大的不便。而目前把你從EB-1B寫成EB-2的錯誤並不會對你將來申請美國公民 或者申請親人移民造成很大不便（同屬於永久綠卡類別），所以到底是否進行更改還是根據你自己的情況；比如是否需要在兩年內出國旅行或是更換工作（屆時需要用到綠卡原件）的利弊得失，做個比較再決定比較好。