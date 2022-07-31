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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

移民專頁／副申請人是黨員 可能影響主申請人的移民申請

耿婷律師主答

讀者問：

我們6月下旬在美國駐廣州領事館進行移民簽證面試，因為我們有一個不到6歲的孩子參加，大使館將我們的面試排隊號碼提前了。面試過程中為了一些常規問題，主要申請人非黨員，但副申請人是黨員；在這個問題上，簽證官就是簡單問是不是黨員，副申立即遞交了statement。當話題轉移到主申的專業及簡歷方面時，簽證官拿著簡歷到隔壁去諮詢了些什麼。快結束時，簽證官給了我們一張進一步處理通知，說護照先留下，不需要補充任何材料，需要進一步處理。

等我們已經離開窗口時，簽證官再次叫我們過去，並遞給我們一張CCP/Administrative Processing 221G Sheet,說雖然提供了簡歷，但還需要按照這個格式再次提交一份簡歷，僅僅需要主申的，副申不需要。之後，我們稍後按照要求提交了簡歷電子版。

到了月底，主申、副申先後都接到了來自廣州大使館的電話，很遺憾我們都沒有接到。我們通過諮詢單發送了一個解釋並期待能再次聯絡我們。不知是否還可以做些什麼？也不知道是否需要為這通電話調查準備些什麼？

答：

依據現有移民法規，現任或曾經的中國共產黨黨員的移民申請在大多數情況下是不會被批准的。只有當申請人能夠提供充分的證據證明他或她的入黨是被迫、或已經退黨五年以上，同時其移民並未威脅到美國國家安全等情況時，才能被豁免。

依據你的描述的面試情況，我們無法判斷副申請人在書面說明上是以什麼理由為自己辯護其入黨的目的和動機。但從移民官並未要求副申請人提供進一步的材料，反而專注於主申請人的專業及背景的行為看來，副申請人的黨員身分使得主申請人的移民申請被嚴查，廣領館要求主申請人提供進一步簡歷有可能是為了確認主申請人的背景是否會對美國的國家安全造成威脅。要知道，如果主申請人無法移民美國，那麼副申請人也無法移民美國。

至於你提及主副申請人先後都錯過了領事館電話一事，既然你已經就此事通過諮詢單聯絡了廣領館，那麼你就只能繼續等待他們的回覆。此外，因為你們的申請已經涉及黨員問題，建議你們找移民律師詳細諮詢確認副申請人的陳述是否符合前述豁免情況。

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