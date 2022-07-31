星座／7月31至8月6日運勢 雙子座投資有成 摩羯座享受生活

7月31日至8月6日，12星座運勢如何呢？雙子座整體運勢良好，新投資 的項目略見成效；摩羯座本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡 都能讓你備感愜意。

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱；務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

本周你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：太空銀

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到了錢。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★★★

本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡都能讓你備感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加奮發；單身者可望在職場中找到自己的春天。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

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