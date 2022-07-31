星座／7月31至8月6日運勢 雙子座投資有成 摩羯座享受生活
7月31日至8月6日，12星座運勢如何呢？雙子座整體運勢良好，新投資的項目略見成效；摩羯座本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡都能讓你備感愜意。
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱；務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。
幸運色彩：富貴紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：處女座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。
幸運色彩：古銅色
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
雙子座
總運指數：★★★★☆
整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
本周你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。
幸運色彩：太空銀
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
處女座
總運指數：★★★★☆
戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★☆☆☆
本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。
幸運色彩：玫瑰紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到了錢。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
射手座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★★★
本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡都能讓你備感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
水瓶座
總運指數：★★★★☆
不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加奮發；單身者可望在職場中找到自己的春天。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
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