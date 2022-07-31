大仁說財經／逼員工回公司 效果差

是否繼續遠距上班，雇主最好與員工共同商定，不宜強制規定。（路透）

在新冠疫情 前，許多企業領導人認為允許員工在家工作會損害生產力。但是，經過兩年多的驗證，情況並非如此。

蓋洛普職場管理研究和戰略主管維格特(Ben Wigert)表示：「即使許多公司完全遠距上班，但生產力並未受到影響。許多公司在這一過程中茁壯成長，並繼續以創紀錄的速度徵才。」

例如，根據經濟分析局(BEA)的數據，從2020年第二季到2021年底，企業獲利穩步上升。維格特指出，BEA指標納入反映生產力的營收 成長和反映勞工 效率的成本管理。

更重要的是，在疫情期間對管理人員進行的調查中，「平均而言，與在辦公室的員工相比，遠距工作員工的績效評估得分更高。」諮詢公司Gartner人力資源執行研究主管克羅普(Brian Kropp)說。

話雖如此，許多雇主現在仍希望員工每周至少返回辦公室三天，理由是什麼？需要加強職場文化，促進更大的協作和創新。

職場專家表示，雖然這些目標至關重要，但要求員工在辦公室工作的時間超過他們想要的時間，並不能確保能在這兩個目標上取得成功，反而可能導致一些員工離職。

多項調查顯示，企業領導者和員工都看到重返工作崗位的真正價值。人類是種需要社交的生物，相較於虛擬交流，他們在面對面交流中能更了解情況並與同事建立更多信任。親自到場對於指導最年輕和最新的員工至關重要。

與此同時，人們也認識到，員工需要彈性和繼續遠距工作的選項。Global Workplace Analytics總裁李斯特(Kate Lister)說，在這方面，員工和領導者現在面臨的問題是：「這種面對面工作的額外聯繫，何時值得以通勤、時間、成本和焦慮為代價？」

根據最新的每月工作安排和態度調查(Survey of Working Arrangements and Attitudes)，目前，員工希望遠距工作的頻率與公司允許的頻率之間存在相當大的差距。

SWAA的數據顯示，有56.1%的組織目前每周提供少於三天的遠距工作：29.7%不提供；10.3%提供一日；16%提供兩天。

但同樣有56.1%的員工希望每周遠距工作至少三天：15.6%喜歡三天；9.3%喜歡四天；31.2%希望五天都處於遠距狀態。

職場專家警告，如果雇主要求在辦公室工作太多天，可能會面臨流失更多員工的風險。

例如，在要求偏好混合工作或完全遠距工作的員工到辦公室全職工作時，蓋洛普的研究發現，「員工的參與度顯著降低，幸福感顯著降低，離職意願顯著增加，且呈現更高程度的倦怠。」

雖這可能會讓精疲力竭的領導者在辦公室裡拍桌尖叫，有種觀點認為，強制在辦公室工作特定天數可能會不利於尋求加強文化和創新的公司。

李斯特說，文化是關於人和行為，而不是地點。因此，公司應該首先明確希望自己的文化是什麼，然後更加有意識地培養這種文化。

至於創新，面對面的工作是必不可少的，但獨處的時間也一樣。

Gensler Research Institute發現，即使在疫情前，最具創新精神的公司的員工每周也只在辦公室工作三天左右。

研究人員寫到，「在辦公室外工作一段時間的創新者回報，他們的工作滿意度更高，意義更大，管理關係更好。對於創新者來說，辦公室只是工作發生的眾多地方之一。」

Gensler職場研究全球主管麥克勞林(Janet Pogue McLaurin)建議，一周內應該分配多少遠距工作時間，取決於手頭的任務及個人和團隊如何在該任務中發揮最佳作用，「指定一周幾天可能是錯誤的思考方式。」

對於某些團隊成員來說，在幾周內遠距完成所有工作可能才是合理的考量；而對於其他人來說，五天都在辦公室，或者進來幾天甚至半天可能才有意義。

與雇主合作以最大限度地提高幸福感、參與度和生產力的英國組織心理學家奈特(Craig Knight)同意，武斷的、自上而下的強制出勤目標並不理想。

他說，「我們找到的最佳解決方案是請從事這項工作的專家來處理，而非公司領導者。」

他建議，雇主首先與員工協商他們的團隊和公司的總體目標應該是什麼，這可能包括了解應該每周在辦公室待多久。他說，「為此設定一個參數」。

但是之後要讓各個團隊在他們之間協商，哪些時間表最適合實現哪些共同商定的目標，「相信他們會得出一個可行的解決方案，結果幾乎總是很棒」。