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大仁說財經／藍芽安全有虞 仍流行

張大仁
蘋果取消手機的耳機插孔，推出藍牙耳塞，開業界先河。（歐新社）
蘋果取消手機的耳機插孔，推出藍牙耳塞，開業界先河。（歐新社）

自從首次被裝置在公眾可用的產品上，20年來，藍牙已變得如此普遍，以至於整個世代的消費者可能都無法想像沒有它的時間。

ABI Research估計，今年將有50億台支持藍牙系統的設備賣給消費者，預計到2026年這個數字將上升到70億台。藍牙現在無處不在，從智慧手機到冰箱再到燈泡，愈來愈多產品能夠彼此聯接。

即使它無處不在，但這項科技仍然容易出現令人頭疼的問題，無論是設定新設備進行聯接、在設備之間切換耳機，或只是因為距離太遠而無法聯接。

卡內基梅隆大學人機交互教授哈里森(Chris Harrison)說：「我對藍牙真的是愛恨交織。」「因為當它正常運作時，成果十分驚人；但當它無法運作，讓人只想扯掉頭髮。」

他說，「當初開發成功時的承諾，是讓它盡可能無縫聯結和操作簡單」「不幸的是，藍牙從未完全達到這個目標」。

其原因可以追溯到這個相對低成本科技的誕生。

藍牙的名字據說是向九世紀的斯堪的納維亞國王葛姆森(Harald “Bluetooth” Gormsson)那裡借來的，他以一嘴藍灰色的死牙而聞名，在公元958年統一了丹麥和挪威。早期的程式工程師採用「藍牙」作為聯接附近設備的無線技術代號，最終以此命名。

哈里森說，這項技術與Wi-Fi的區別在於「預設的短距離」。時至今日，許多消費者習慣在手機和行動揚聲器中使用的藍牙選項，仍以較低的功率運行，並且只能在有限的距離內聯接。

藍牙訊號透過無需申請的無線電波傳播，這些無線電波事實上是對公眾開放供任何人使用，而不是由AT&T或Verizon等電信公司控制的私有無線電波。這能讓它更廣泛被採用，但使用它仍是有代價的。

藍牙必須與大量使用無法申請頻段的其他產品共享和競爭，例如嬰兒監視器、電視遙控器等。這可能會產生干擾，從而破壞藍牙的有效性。

哈里森列舉了藍牙「異常不穩」的其他原因，包括無線傳輸數據時可能出現的網路安全問題。

例如，如果在紐約的公寓樓中安裝了藍牙揚聲器，您不會希望半徑50英尺內的任何人都能聯接到它。但製造商從未選擇無縫的「發現模式」過程。

他補充指出，「有時設備會自動啟動並處於『我已準備好配對』模式。」「有時你必須點擊某種額外的功用才能讓設備進入這種特定模式。」

不僅如此，許多美國政府機構還建議消費者，使用藍牙可能會使其設備更容易受到網路安全風險的影響。聯邦通信委員會(FCC)警告，與Wi-Fi連接一樣，「一個不小心，藍牙可能會使個資陷於危險之中。」

據說至少有一位知名政府官員對藍牙持懷疑態度：副總統賀錦麗(Kamala Harris)。在她勝舉後祝賀總統當選人拜登「我們做到了，喬！」的流傳影音中，可以看到她手裡拿著一束有線耳機。根據《Politico》的說法，這是因為她「長期以來一直認為藍牙耳機存在安全風險」。

但企業和消費者繼續接受藍牙。也許最明顯的是，蘋果公司放棄了傳統的耳機端口，並推出了其流行的支持藍牙的無線耳機AirPods。之後其他科技公司也模仿推出類似的產品。

正如哈里森所說，一些頑固的發燒友，比如說「抱怨Spotify音質不夠高」的那種人，也出於音質原因拒絕擁抱藍牙耳機的世界。

雖然存在缺陷，但哈里森認為藍牙的需求並未減弱，並承認自己無縫地使用了它，每天大約「70%的時間」。

他說，「藍牙還沒有達到頂峰」。他預測物聯網或智慧設備的廣泛採用，近距離協同工作只會促進其成長，「藍牙將成為將所有這些連接在一起的重要黏合劑」。

藍牙系統擴大應用至車用電子。（美聯社）
藍牙系統擴大應用至車用電子。（美聯社）

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