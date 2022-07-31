生活／法院實境節目 邀我出庭

「茱蒂法官」電視實境秀畫面。（取材自免費圖庫）

不久前，在辦公室收到一封掛號信，寄件人是好萊塢的一名電視節目製作人，由於從未和他有過任何聯繫所以有點納悶。打開信封一看，才知道要邀請我去參加電視實境秀「茱蒂法官」（Judge Judy）的電視法院節目錄影；原因是我在洛杉磯小額法庭狀告美國一家大汽車 公司，因為他們在拍攝汽車廣告影片時妨礙我公司的業務，電視節目製作單位大概覺得這個案子很有趣，因此邀請我到攝影棚去錄製這個實境節目。

「茱蒂法官」的電視實境秀我在電視上也看過，她退休前是一位紐約州 地方法院的真正法官，電視節目從1996年開始錄製至今已超過25個年頭。在節目中她口氣直白又不失詼諧，經常語出驚人，以令參加者膛目結舌、啞口無言而著稱，是美國電視實境秀收視率最高的節目之一。

茱蒂法官的全名是Judith Sheindlin，她從1972年在紐約州的少年法庭開始法官生涯，十年後被紐約州州長Edward Koch指派為家庭法院的法官，一直做到1996年她錄製電視節目為止。她曾出版過數本暢銷書，由於她的電視節目大受歡迎及在電視界的成就，好萊塢著名的星光大道上也有她的手印地磚；她的節目開啓了法庭實境秀的先河，由於她的成功，後來陸續有其他法庭實境秀節目的出現，如「全民法庭」（The People's Court）和男法官Judge Mathis主持的法庭審判節目等。

這封信上說，我如果答應去上電視節目，就不必去法院和對方對簿公堂，這個案件將由茱蒂法官在電視上審理，效力等同一般法院。如果我贏了官司，他們可以保證我拿到所要求的賠償金額，同時還會另付我「出場費」；當我打電話去詢問時，他們告訴我出場費是250元，同時每去一天另付35元。而我也被告知，他們也會付給本案被告同樣的出場費，如果被告輸了官司，賠償的金額由他們負擔，難怪他們可以「保證」我拿到賠償金。

我這才知道，原來電視上每集節目都是真實案件，而且都是由原告、被告真人上場，而他們節目的來源就是從全美各個小額法庭中找出有看點的案子，邀請雙方當事人到電視上現身說法，製作單位因此博得收視率，觀眾也可經由這些案子看到社會上的各種現象，增加法律知識；對原告來說，贏了官司可以保證拿到賠償金額及其他酬勞，不必自己再費時費力向被告索取；被告若輸了，自己不必付賠償金額，還有出場費可拿，可說是各方皆贏的局面。

說起這次控告這家著名汽車公司的官司，完全是被對方「逼」出來的，因為平時事情很忙，迫不得已實在不願花時間上法庭打官司。

那天，開車去公司上班，快抵達的時候，發現街道被完全封鎖，原來是汽車公司在公司前的街道上拍攝廣告，工作人員和機器設備占滿了公司前的馬路。好不容易進了公司後，立刻出去找他們負責場地的經理交涉，我告訴他，拍攝工作已嚴重妨礙到我公司的業務，因為他們封鎖街道，客人無法進來買貨，同時公司的貨車也不能出去送貨，損失很大，請他立刻清空街道，讓我們正常營業，或者按照規定，付我們適當的補償費用。

他聽了之後表示，「你們還是有空間可以自由出入啊」，我用手指指著街道上近百名拍攝的工作人員和布滿街上的機器設備，反問他：「你覺得這樣可以自由進出嗎？我的生意不會受影響嗎？」

茱蒂法官劇照。（圖：作者提供）

他聽我説完，從口袋中拿出一張市政府發出的拍攝許可證，在我面前揚了揚說，他有市府核准的拍攝許可，在這段期間有絕對的街道使用權利，並獲得警方在場協助，如我有問題和市府去說吧，說完便掉頭離開。

我明白這次遇到一位態度傲慢又想貪小便宜的場地經理，於是立刻打電話及發電郵給拍攝許可證上的市府主管單位，告訴他們發生的事情。過了幾小時後市府人員來到現場，我告訴他們，拍攝工作妨礙了公司的業務，照常規來說，他們需要付補償費，不然立刻清理街道使我們能恢復營業。市府人員聽了後表示會聯絡對方，但之後情況一直沒有改善。快下班時，我在公司門前又遇到該場地經理，我氣憤地對他說，如果他不提出補償，我將會到法院提出告訴，討回公道。他大概覺得我不可能花時間去告他，以前可能也沒有被控告過，便語氣輕蔑地說，「那就法庭見吧（See you in court）」。

本想息事寧人，自認倒楣，讓事情過去算了，但那位場地經理氣勢凌人的態度讓我忿忿不平，因此決定和他對簿公堂，讓法官作出公正的裁決，也提醒他以後不要為所欲為。

於是上網搜尋如何向小額法庭提告的程序，打印出一式兩份的案件申訴表格，仔細填寫後，自己到小額法庭遞交文件並繳交費用，當得到開庭的日期及時間後，又雇用專門遞交法庭通知書的人，將起訴書及開庭時間專人送給對方。

「茱蒂法官」電視實境秀海報。（圖：作者提供）

在等待開庭的這段期間，整理蒐集了當天拍攝的照片、往來市府的電郵，及仔細研讀了拍攝公司申請拍攝許可證應遵循的規定，並模擬對方可能提出的答辯作出回應，同時依據公司過去兩年的稅表，計算出一天的平均營收 ，作為要求補償金額的依據。

開庭當天，電影公司的場地經理和兩名律師一起出庭，審理此案的是一位面貌嚴肅的白人法官，在開庭之前，他要當日每件案子的原、被告雙方跟隨一位調解員（Arbitrator）先到法庭外互相交換將在法庭上提出的文件資料，並且盡可能在調解員協助下達成和解，而不需要在法庭上審理。我們於是隨著這位調解員進入法庭旁邊的一間小會議室，雙方坐定後陳述各自的看法，之後調解員詢問我是否願意和解？為了節省庭審的時間，我表示同意少收一半的補償金額和對方和解，但是對方三人商量一陣以後，大概認為己方勝算很大，決定不接受我提出的和解條件，雙方便又回到法庭等候開庭。

當正式審理時，法官先要我陳述案情，我便把對方未事先通知，當天拍攝廣告片封鎖街道，嚴重妨礙我公司工作，影響營收，要求他們補償一天收入的損失。法官聽完後轉頭請對方發言，他們表示，在我當天向他們抱怨之後，他們馬上移開了工作人員和設備，因此並無妨礙我的工作，此時我立刻請法官檢視當天從上午至下午所拍的照片，證明情況並無改變；此時，他們的律師又表示，他們依規定取得市政府核發的拍攝許可證，有權利在街道上進行工作，因此我控告的對象應該是市政府而非他們，所以我告錯對象，請法官立即撤消這個案件。

我聽完實在不敢相信他們這種曲解事實的說法，於是反駁說，根據市府申請拍攝許可的規定，他們必須事先和受影響的商家進行溝通協調，得到書面同意後才能進行拍攝工作，如果提不出同意書，就是違法取得拍攝許可證，說著並把市府的有關規定呈給法官參考。

此時法官問對方有沒有得到我的同意書，對方律師啞口無言，法官再轉頭問我：「他們的拍攝工作是不是影響到你的工作？」我非常肯定的回答：「是的」。

法官這時抬起頭說，此案庭審結束，雙方稍後會收到書面的判決結果。當離開法庭時，我注意到，原本趾高氣揚的對方顯得有些垂頭喪氣。兩天後，收到法院的判決書，果不出所料，結果是「原告獲勝」，他們必須在一個月內賠償我要求的金額及其他相關費用。