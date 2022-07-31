封面故事／宗教信仰自由 不妨礙他人

爭取墮胎權的抗議者，在最高法院前集會。（Getty Images）

觀諸美國及全球各國經驗，反對墮胎與同性婚姻最力者，不外乎宗教勢力，不論是天主教、基督教，甚至是美國較少人信仰的伊斯蘭教，其宗教經典中都有反對墮胎與同性婚姻的論述。

從歷史上看，人類為了宗教大打出手早已不是新聞，但現在整個美國保守派與自由派爭執不下的議題，就算沒明擺著拿聖經或可蘭經當論點，事實上也全有「宗教」身影。

正因為宗教戰爭代價太大，歐洲各國在30年戰爭後簽訂的西伐利亞條約(Westphalia Treaty)要旨就是「從今以後，宗教愛信不信」，某種程度上也是當代歐美各國憲法中都明文保障宗教信仰自由的原因；聯邦憲法增修條文第一條即規定「國會不得制定任何法律以設立特定宗教或侵害宗教信仰自由」，聯邦最高法院在司法實務上將這一條文分成「宗教建立條款」(the Establishment Clause)與「宗教實踐自由條款」(the Free Exercise Clause)討論。

政教分離 不照單全收

憲法中的「宗教建立條款」就是「政教分離」，本條的內涵要求政府「必須」與宗教團體保持距離，但只要求宗教團體在「一定範圍內」不要介入政府事務，是因為宗教團體做為一個民間「利益團體」，本來就有權利參與公共事務，遊說政府通過其所期待的法案或政策無可厚非，但政府在接受宗教利益團體的訴求時，必須注意宗教團體所期待的法案或政策有沒有違反「政教分離」的最高指導原則；宗教團體當然可以說「因為聖經反墮胎，我們希望政府也立法禁止墮胎」，也可以說「同性戀是種『不容於神』的罪，我們希望政府將同性戀入罪處死刑」，但政府不可以只基於宗教理由就對這種主張照單全收，必須要有「世俗理由」(Secular purpose)才可以納入考慮。

1971年李蒙訴克茲曼案(Lemon v. Kurtzman)建立了判斷政府行為是否違背政教分離原則的三大準則；其一即「目的」，政府必須具備「世俗而非宗教的目的」才可以立法，此項原則在1985年的華勒斯訴傑弗瑞案(Wallace v. Jaffree)獲得重申；其二則是「影響」，政府的公法行為不可以協助或貶抑特定宗教的發展；第三則是「糾結」(Entanglement)，即政府之行為不可使政府與宗教間的互動過度糾結；例如1982年的拉金訴格蘭德爾案(Larkin v. Grendel’s Den)，宣告麻州州政府授權教堂得在所在地500英尺內行使「販酒執照核發否決權」的規定違憲，因為審核「販酒執照是否發行」的職權本應由政府行使，授權教堂行使將使政府與宗教團體「糾結在一起」，兩者之間分際不明，形同「以教領政」。

因此，不論是州政府或聯邦政府，如果要禁止同性相婚或禁止墮胎，就應該要拿出一個能夠在憲法上立足的「世俗理由」，不能讓宗教信仰左右決策過程；然而，現在大多數禁止墮胎或反對同性婚姻的州，都可以在州議員或州長身上看到濃厚的宗教背景，雖然他們都會強調反對的理由無關乎宗教，但問題是他們所提出反對墮胎或同婚的世俗理由又薄弱到不堪檢驗，例如什麼「同性結婚會使美國出生人口漸少」，或是「禁止墮胎是保護母體不必承受墮胎手術風險」。

反對理由 凸顯價值觀

可問題是，人口增長率和同性戀能不能結婚無關，因為同性戀者根本不會與異性發生性關係，政府該做的事是讓異性戀夫妻更願生孩子以提升出生率，而不是禁止同性相婚。

說穿了，反對墮胎與同婚的理由，都是反對者自身的宗教價值觀，聯邦憲法保障這些人的宗教信仰自由，也保障這些人對外傳達他們想法的言論自由，但這一切自由都立基在「不妨礙他人自由」的前提上；你要鄙視同性戀、鄙視離過婚或墮過胎的女人那是你的自由，但一旦逾越了分際，例如去打同性戀、去公然侮辱離過婚或墮過胎的女人，這就妨害到了他人的健康權與名譽權，當受懲處。

同樣地，即便是總統、州長、議員，他們「個人」想要本於自己的宗教信仰歧視同性戀、歧視離過婚或墮過胎的女人也是他們的自由，但當他們要把這套「因宗教而歧視」的價值觀套在法律上時，就麻煩給出一個「世俗且禁得起邏輯與科學方法檢驗」的理由。

身為天主教徒的拜登總統，過去也曾反對墮胎，1999年任德拉瓦州聯邦參議員時甚至還曾支持「禁止駐外女性軍人用自己的錢在海外執行墮胎手術」這種離譜法案；1977年他也曾經支持「禁止聯邦醫療補助計畫(Medicaid)用以資助因亂倫、強姦或繼續妊娠會危及母體生命的墮胎手術」，但現在拜登的立場卻截然相反，這正是因為他了解到「自己的」宗教信仰，不是阻擋別人行使法律權利的理由。

保守派最愛把「行使個人自由」掛在嘴邊，從疫情戴口罩到打疫苗，都主張「自己的身體自己掌握」，堅決反對政府基於公共利益而打算實施的強制措施；既然如此，人家娶誰嫁誰、愛把自己子宮裡的胚胎拿掉，怎麼就不是「掌握自己的身體」而需要旁人來置喙了？路加福音第6章第31節說「你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人」，不想別人管你打不打疫苗、戴不戴口罩，就不要「在法律上」去管別人跟誰結婚、要不要墮胎。