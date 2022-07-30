封面故事／小廚神朱如茵 台味獨特 抗壓超齡

朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，本來只是「試試看」，沒想到拿到冠軍。（許振輝／攝影）

華裔女孩朱如茵(Liya Chu)三年前以十歲之姿，在「小小頂級廚師美國版」節目比賽中，烹飪出令評審讚不絕口的佳餚，令地獄名廚高登(Gordon Ramsey)數度誇獎，其中「金箔豬肉水餃」、「蒲燒鰻魚米粉」更充分展現她的台灣文化背景，亮眼的表現與超齡的冷靜成熟，讓她脫穎而出，成為當季冠軍。

這檔節目早在三年前錄製完成，礙於節目組的保密協定，朱如茵忍了三年，最近才能分享比賽結果與節目過程。她與家人居住在紐約州 ，因曾在長島慈濟中文學校學習中文，她以流利的中文接受「世界日報」專訪；回憶起比賽的點點滴滴，除了感到幸運、開心，也向全世界展現她卓越的抗壓性。

朱如茵獲得冠軍時，到場觀賽的家人也感到驕傲。(取自MasterChef Junior臉書)

五歲時 包第一顆水餃

朱如茵五歲時，就包起她的第一顆水餃；她說，當時她看著媽媽包水餃，就跟著一起包，但感到很挫折，「為什麼不能跟媽媽包得一樣好？」雖然經過反覆練習，在她要求「完美」的標準下，至今仍未覺得未達到「包得和媽媽一樣好的水餃。」

朱如茵也體會到，煮飯無法一蹴可幾，得要經過反覆的練習，才能逐漸看到成果。

朱如茵表示，會想要參加做菜選秀節目，是因為自己從小看著高登的節目，相當喜歡，直到自己身邊有朋友報名參加第七季，讓她覺得「很酷」。她從小跟著父母一起在廚房做菜，認為自己也有能力參加，於是要求爸媽幫忙報名，原本只是想「試試看」，沒想到能夠進入前16強，到洛杉磯實際參與節目錄製。

在比賽中除了個人表現，團隊精神和領導能力也相當重要。 (取自MasterChef Junior臉書)

透過擺盤 展現創造力

她的心態在參賽的九周之間也有些轉變，起初得失心很重，經過媽媽陳詩涵的陪伴和鼓勵之下，更著重享受比賽過程，專注在當下呈現給評審的食物與理念，沒想到最後能夠奪冠。 朱如茵的菜餚多是將自己的文化背景融入。(FOX提供)

朱如茵的父母來自台灣，在紐約州擁有兩間中餐館；她遺傳了父親對食材味道的敏銳，也擁有味覺天賦，她很喜歡在廚房看著父母做菜、在一旁幫忙。 朱如茵在爸爸媽媽的開的餐廳裡學習做菜。（許振輝／攝影）

朱如茵也喜愛繪畫，但不同於同齡孩子多透過畫筆傳達感受，她還透過做菜與擺盤，展現自己的創造力。

她說，做菜對她來說，不僅只是為了吃而煮，更多是讓自己自由表達想法的媒介，「我最喜歡擺盤，不同的醬汁、食材在盤子上組合，即便是很小的食物，在呈現上可能也有很大的意義。」

即便在廚房已經累積了部分經驗，參與節目錄製和在電視上看人做菜，體驗還是很不同；朱如茵說，節目現場的廚房與家裡的廚房不同，因為現場有很多人、攝影師，讓她一開始感覺不自在。

朱如茵在節目上初試啼聲，首個挑戰就是「鰻」；節目登場，每個參賽的小選手，面對16個不透明的箱子中，要選擇一個箱子去拿取自己的食材，有人挑到龍蝦，有人挑到章魚，她挑到了黏糊糊的「鰻」。她說，這是整個賽季中，「最困難的挑戰」。 朱如茵從小跟著父母在廚房做菜，耳濡目染。(FOX提供)

上節目做菜 感到很害羞

「那時候第一次在這麼多人面前做菜，感覺很害怕、很害羞。」朱如茵說，「雖然有跟爸爸一起在家做過烤鰻魚，但沒有做過很多次，還是會感覺怕怕的。」

「有個東西盯著你看，而且牠還在扭動，真的是…」朱如茵在節目上說，當時看到鰻魚的想法很單純，只是想把自己喜歡的食物呈現給評審吃，即便在家做過蒲燒鰻，搭配米粉和精緻擺盤也是第一次，「我只是想試試看，不確定他們喜不喜歡。」 朱如茵年僅十歲，就展現出大將之風。(FOX提供)

在做這道菜的過程中，高登走到朱如茵的面前，問她「誰讓你愛上烹飪的？」她回答「主要是我爸媽，他們來自台灣…我在做醬油蜜汁烤鰻魚 。」

那時高登還故做神秘地告訴她：「我吞過一顆鰻魚的心臟。」朱如茵當下童稚地一聲「唉喲」，皺眉作噁。

蒲燒鰻魚米粉 打響名號

這道「蒲燒鰻魚米粉」，成功獲得評審青睞，為朱如茵一舉打響名號。

除了無法預料的食材，朱如茵說，因為比賽的時間限制，即便做錯了、切到手或味道不喜歡，都沒有辦法重來。 朱如茵年僅十歲，就展現出大將之風。(FOX提供)

這樣的要求不要說對當時年僅十歲的她來說相當困難，就連已經身經百戰的成年人，也未必能承受如此的壓力。 朱如茵參加「小小頂級廚師美國版」第八季比賽時，年僅十歲。(取自MasterChef Junior臉書)

不過，朱如茵說，當時高登鼓勵她不要放棄，對她說：「如果中途放棄了，沒有再繼續試，到最後都不會知道結果會怎麼樣。」

朱如茵也因此學到人生的一課，即便在比賽過程中出錯了，也永不放棄，「如果做錯就做錯了，我們不是完美的人，一定會出錯。」

心態調整 一路過關斬將

雖然回顧比賽過程，朱如茵如今表現出超齡的想法及沉著，但她說，在當時的壓力下，她仍多次因為做錯、緊張而忍不住哭出來。

不過，媽媽陳詩涵鼓勵她，參賽的重點在享受做菜的每一刻，體驗這個不是所有人都能有的經驗，不要把贏得比賽看成重點，只要當下開心，覺得做到令自己也滿意的程度就好了。

朱如茵在後期比賽中，抱著「體驗、享受當下，不要忘記是何其幸運有機會參賽」的心態，展現出冷靜的應對能力及沉穩的人格特質，在比賽中一路過關斬將。 在一路過關斬將後，朱如茵獲得第八季冠軍，和三位評審合影。(取自MasterChef Junior臉書)

節目錄製完畢後，碰上疫情 ，過去三年，朱如茵說自己很多時間都在家畫畫，專精在自己喜歡的藝術，也開始嘗試烘焙；期間她認為，自己最大的進步是「創造力」，以前沒有想過可以做出來的擺盤或食物處理手法，在透過看雜誌、YouTube等媒介學習，如今能有更多想法與靈感透過食物呈現。

她也相當喜歡米其林台灣名廚江振誠的創意，將其當作做菜的靈感學習對象。

台美文化影響 自成一格

朱如茵在美國出生長大，受到父母台式飲食影響，又被美式料理圍繞，她創造出的菜色，既能展現自己文化背景，又有別與傳統中式菜色，創意十足；朱如茵說，美國充滿著各種不同文化，食物也融合在一起，自成一格。 朱如茵常在爸爸媽媽的開的餐廳裡幫忙。（許振輝／攝影）

她舉自己在總決賽晉級賽中做的主菜「金箔豬肉水餃」為例，朱如茵將台灣通常只沾醬油和醋食用的豬肉水餃，搭配椒鹽蝦和辣蒜味美乃滋，「在台灣就很難看到這樣的搭配，在美國就喜歡和各種不同醬料結合，產生不一樣的火花。」

事實上，朱如茵在呈現該道菜時，還將水餃對自己在做菜上的回憶、在自己家庭中的意義，以及是中式家庭的代表性食物等背景連結，不論在口味、故事性和擺盤上都獲得在場評審超高評價。而該道菜也是朱如茵在整個比賽過程中，最喜歡也最滿意的一道作品。 朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，拿到冠軍。（許振輝／攝影）

獎金10萬元 帶全家旅遊

奪冠後的獎金10萬元，朱如茵想把獎金用在大學學費上，目前她希望能朝藝術方面發展，但也不排除當廚師；剩餘的獎金，她說如果沒有父母在背後的支持和教導，她也不會煮飯，也無法贏得比賽。

因此，朱如茵想帶媽媽去她最想去的馬爾地夫、帶爸爸去他最喜歡的日本旅行。

想到不同國家 嘗試美食

聊起短期規畫，朱如茵表示，她喜愛美食、也愛發掘美食，想趁疫情緩和時出國，到不同國家嘗試各種食物，「我很愛吃，所以基本上，拿什麼東西給我吃，我都不會拒絕。」

回首三年前在節目中那個才十歲，模樣還很童稚的自己，即將在今年上高中的朱如茵先說，她「有點embarrassed(尷尬)」，但因為她「沒有想要贏，只是想要好好experienced(體驗)」，「所以我不應該embarrassed，因為沒有人能有這樣的體驗。」