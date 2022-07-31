旅遊／北威爾斯小鎮青山綠水 秀美中有壯麗

小鎮貝圖瑟科伊德，威爾斯語的意思是「樹林裡的祈禱小屋」。（圖皆由作者提供）

威爾斯（Wales）是英國 四個構成國之一，面積與人口都排名第三，僅大於北愛爾蘭。若論人口密度，它比蘇格蘭密度高，當然遠遠比不上英格蘭。我們從英格蘭的湖區一路上沿著帝河（River Dee）穿山越嶺，進入威爾斯北部的山區。紫色的毛地黃開得滿山遍野，一串串的紫色小吊鐘花點綴，在山邊水湄繪出了青山間多彩的風景。

威爾斯本色 3000年不改

進入威爾斯，我們第一天在小城雷克斯漢姆（Wrexham）打尖，我們發現當地所有標示都是威爾斯語與英語對照。同樣的字母 ，威爾斯語的發音與英語發音不同，學了幾十年的英文，別說看不懂威爾斯文，即使按照音標，也沒一個字念對。

提起威爾斯的歷史，大約西元前1000年，一群說拉丁語的凱爾特人從歐洲大陸移民到大不列顛島，定居在威爾斯一帶。羅馬帝國時代，威爾斯曾被羅馬統治，帝國疆域龐大，天高皇帝遠，凱爾特人照樣說自己的語言，過自己的日子，並沒有被羅馬人同化。後來盎格魯薩克遜人滅了大島上的羅馬帝國，征服英格蘭，卻沒有打到威爾斯。3000年來，威爾斯得以保留凱爾特人的傳統與文化，至今仍說凱爾特語，也就是今日的威爾斯語。

9世紀時，威爾斯人為了抵抗維京人的入侵，不得不借重英格蘭的勢力而漸漸向英格蘭臣服。1284年，英王愛德華一世征服了威爾斯，從此兩國統一，但基於威爾斯人抵禦外侮的頑強個性，至今許多威爾斯人仍不認同自己是英國人。

當初愛德華一世答應威爾斯人，選一個在威爾斯出生、說威爾斯語的親王來管理當地。結果英王把即將分娩的王后送到威爾斯，生下的兒子就封為威爾斯親王；演變到現在，王室的嫡長子就受封威爾斯親王，如今的查理王儲即是一例。

經過多年抗爭，威爾斯終於在1997年通過公投成立了自己的議會。雖然屬於英國領土之一，上有大國庇護，下有自己的語言文化，又能自己做主，相信這應是威爾斯人最好的選擇。

斯諾登尼亞國家公園之青翠谷。（圖皆由作者提供）

斯諾登山漫步 賞小鎮風光

清早離開雷克斯漢姆，車行不久便進入斯諾登尼亞國家公園（Snowdonia）。公園在威爾斯西北部，靠近愛爾蘭海，因園中有英國第二高山、威爾斯第一高山──斯諾登山而聞名遐邇，是威爾斯最有名的風景區。

進入景區，我們先探訪貝圖瑟科伊德（Betws-y-Coed）小鎮，這句威爾斯語的英文是「樹林裡的祈禱小屋」，鎮名如此之長，只能簡稱為BC鎮了。小鎮坐落在山區，四面都是森林，兩條河盧格威河（Llugwy）與康維河（Conwy）在這裡交會。

我們在盧格威河邊下車，沿著河一路尋幽探勝。小河清澈見底，兩岸碧草紅花，綠樹濃蔭，河邊有一登山小徑，可一路爬上山頂。來這裡登山健行的人不少，可能因剛放暑假，除了青年男女，也見到許多父母帶著孩子爬山。盧格威河自山澗流下，由於落差形成多座小瀑布，最有名的是燕子瀑布（Swallow Falls）。可惜我們停留的時間太短，無法登山觀瀑。

最初小鎮的興起是因為發現了鉛礦。6世紀時，鎮上建了座小教堂，環繞教堂的區域開始發展，即是小鎮命名之由來。鉛礦業帶來的商機不大，小鎮發展非常緩慢。後因愛爾蘭海港建立，小鎮位於倫敦到海港的要道上，因而在19世紀後期建了火車站；自此商店旅館應運而生，再加上林泉山水的自然資源，遂發展成度假小鎮。

小鎮商業街上的房子雖然造型各異，但全是灰瓦灰牆，全部同一色調。鎮容的好看與否，不需搶眼的商業大樓，全靠整潔。BC鎮清新乾淨，純樸有味，在這裡用餐購物，很有山林度假的閒情逸趣。

離開BC鎮，公路傍著青山在森林間穿行。導遊遙指斯諾登山，正好路旁出現一個湖泊，湖光山色兩相映，是旅英以來難得看到的山水勝景。山高僅海拔1085公尺，雖不雄偉，但因大不列顛島的南半部根本沒有高山，丘陵地看多了，忽然老遠望見斯諾登山，還真有青山巍巍之感。

遊覽車開始爬坡，山谷的的風景非常美，崇山峻嶺環繞著小湖，好似一面明鏡嵌在青山翠谷中。不知翻過了多少座山，終於出了高山險道，到了山下，路旁又出現了一條大河Nant Gwryd。我們沿河而行，山上是濃密森林，有的樹梢上甚至掛著威爾斯的國旗，由此可見威爾斯人是多麼愛護土地；有一段的河面特別寬，河中間一座小島上，居然有兩棟美麗的白屋。

河中小島上的白屋。（圖皆由作者提供）

斯諾登尼亞國家公園一路上的風景變化多端，秀美中亦有壯麗的一面，並能看到當地的風土民情，令人時有驚豔之感。

蘭貝里斯鎮 回眸望翠山

出了國家公園，我們來到山下小鎮蘭貝里斯（Llanberis），小鎮離愛爾蘭海港約20多分鐘的車程，要搭渡輪去愛爾蘭的旅客，多半會在這裡做短暫逗留，藉以對斯諾登山做最後的回眸。

蘭貝里斯鎮上的商店，橫匾上有兩行威爾斯文與英文的對照，兩種語言結構相去甚遠。（圖皆由作者提供）

鎮上最經典的是一家商店走廊上裝有一條很長的橫匾，上頭寫著長長兩行字；上面一行是威爾斯文，下面是英文對照。威爾斯文全部連在一起，沒一個字斷開。上面的每個英文字母都認識，卻不知該如何念，對照下面的英文，簡直不可思議，兩種語言相去甚遠。英文26個字母到了威爾斯，完全亂了章法，一個字母也認不得了。

這家商店前面是禮品店，後面是餐廳，店員穿著紅色長裙、戴著古典樣式的帽子，充分顯現出威爾斯的守舊古風。下午茶兩人套餐15英鎊，大約20美元，一個人平均消費10美元，實在便宜。我跟先生看了大喜過望，馬上點了一客來享用。午茶餐點非常豐盛，有馬鈴薯沙拉、生菜沙拉、起司火腿三種不同的三明治；另有司康餅、草莓及巧克力杯狀蛋糕。

15英鎊的雙人份下午茶套餐。（圖皆由作者提供）

態度親切的女侍笑咪咪地送上奶茶及餐點，我們看了心花怒放。在矽谷 喝杯奶茶、吃客三明治，就要超過10元，更遑論加上司康及蛋糕了。我開心地拿起三明治，一口咬下，就覺味道平平，麵包乾硬，難以下嚥；換另一款嘗，三款三明治都是勉強吃上兩口就吃不下去。只好試司康餅，天哪！這輩子還沒吃過這麼難吃的司康，杯狀蛋糕就更不用說了。喝了幾口奶茶，我就全部放棄，先生也是每樣食物只吃了幾口，就食欲全消。女侍看我們剩得多，忙問要不要打包，我憐她無辜，特地塞了小費給她（在英國吃飯是不需小費的），說不用打包。

兩天來對威爾斯的好印象，幾乎給這頓飯破壞殆盡，不由嘆道「便宜無好貨」。

離開蘭貝里斯鎮，回頭看斯諾登山，蒼翠不減，想起山中美景，仍覺依戀不已。

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