旅遊／遊印度泰姬陵、阿格拉堡 至情雙宮

人間絕色泰姬瑪哈陵。（圖皆由作者提供）

雖然在照片上見過泰姬瑪哈陵許多次，當真正置身其前，仍然驚艷。通體皓白素潔，冰雪一樣冷豔。建築端方高華，旁側上下八道圓拱如同宮女分立，中央的高大圓拱則是氣韻雍容的皇后，戴著優雅的圓形高冠，面對著座前長逾百公尺的一泓明池，淡然觀看著倒映水中的容顏。四座獨立的喚拜塔矗立周遭，如同守護衛士。美麗古老的建築我見過不知凡幾，但論形貌氣象，泰姬瑪哈陵當屬人間絕色。

詩人歌德說：「建築是凝固的音樂。」那麼，泰姬瑪哈陵就是一首迴盪千年時空，迄今樂音裊裊的名曲，優美淒楚，泣訴著一則纏綿悱惻的真實愛情故事。

黛妃 獨留影 威廉 攜妻重遊

將近400年歷經風吹雨打日照地震，泰姬瑪哈陵的大理石仍舊冰清玉潔，宛若處子。遠觀已令人瞠目，待走到陵寢入口，外門兩邊寫滿古蘭經，以線條婀娜的阿拉伯文字書就，優美如畫。門窗牆上滿布菱形帶花邊的小格子和花葉縷刻，中間鑲嵌著來自世界各地的五光十色珠寶和彩貝，繁複雕飾激發遊人嘖嘖輕嘆。進入內部，壁上雕琢同樣精美細膩，中央的一雙棺木躺著沉睡四個世紀的傳奇愛侶──沙賈汗和愛妻慕塔芝・瑪哈。

近觀泰姬瑪哈陵。（圖皆由作者提供）

1992年初，英國查理王子偕妻同訪印度，黛安娜王妃獨自前往泰姬瑪哈陵弔古。她坐在泰姬瑪哈陵正前方、面對水池的椅凳上，側頭沉思，面容落寞；彼時她已知道結縭11年的丈夫仍熱戀著婚前情人卡蜜拉。「三人行」擁擠不堪的婚姻讓黛安娜心碎，必然欽羨獨得丈夫寵愛的慕塔芝・瑪哈。穿著紅色外套的黛安娜，一點紅襯著背後大片冰白的陵寢，顯得格外孤獨。或許為了補償母親的失落，2016年威廉王子偕妻造訪泰姬瑪哈陵，在同一張椅凳上拍下成雙儷影。

夕暉灑在泰姬瑪哈陵西側，敷上一層月華似的暈黃。（圖皆由作者提供）

由於泰姬瑪哈陵四面造型完全一樣，在陵園內無論從何角度，都可望見它非凡的風姿，光影是唯一的差別。陽光照射處呈現羊脂美玉般的晶瑩明輝；傍晚時分，夕暉灑在泰姬瑪哈陵西側，敷上一層月華似的暈黃。次日清晨，導遊把我們送到泰姬瑪哈陵後面的一座公園內，隔著雅穆納河的瀲灩波光，我們看到朝陽為其染上一層櫻粉，越發清麗浪漫，如同一座睡美人的城堡。可嘆那親吻才能讓她甦醒的王子，自己也已永眠在她的身旁了。

阿格拉堡 沙賈汗晚年被囚

泰姬瑪哈陵有沙賈汗夫婦長眠其中，在西北2.5公里外的阿格拉堡（Agra Fort），曾迴盪著他們的生之歡悅與沙賈汗晚年的綿綿長恨。

1558年，蒙兀兒帝國的第三位皇帝阿克巴將首都由德里遷至阿格拉，重修殘破的阿格拉碉堡，擴建為皇宮，採用紅褐色的砂岩築就，因此又稱「阿格拉紅堡」。工事歷經8載，於1573年竣工。阿克巴的孫子沙賈汗在位期間，毀掉部分建築重建，採用他偏愛的白色大理石，取代原先的赭色砂岩。

阿格拉堡的名氣遠不及泰姬瑪哈陵響亮，風貌也沒有泰姬瑪哈陵亮麗，但它做為皇家 居住之處，優雅大氣之外，設計講究舒適。

生命的最後八年，沙賈汗常在阿格拉堡的八角亭內遠眺泰姬陵。（圖皆由作者提供）

漫步城牆內的各處宮院，花草整齊，居室清爽，可以想像昔日蒙兀兒帝國皇家在終年高溫溽熱的氣候下，比芸芸眾生更能享受清涼浮生。印象很深刻的是它的一座宮室，門牆上方窗子開闔的設計非常巧妙，既可以通風降溫，又可以防止室內的涼氣外泄出去。

最神奇的一項設計是，站在一座籃球場大的平台上，從拱廊憑欄眺望雅穆納河彼岸的泰姬瑪哈陵，玲瓏若積木。導遊叫我們後退數步再望泰姬瑪哈陵，它竟然漲大到塞滿拱廊外方的空間。導遊解釋這種怪異的視覺效果，乃是因為站在欄杆邊看，泰姬瑪哈陵被周遭空曠的草原比小了；離開欄杆，視覺中的泰姬瑪哈陵頓然放大數倍。

從拱廊憑欄眺望泰姬陵，玲瓏若積木。（圖皆由作者提供）

平台旁邊的八角亭則是一個傷心之地。生命的最後八年中，沙賈汗被篡位的第三個兒子奧朗則布囚禁於此，只能從那裡遠眺他為愛妻費心打造的泰姬瑪哈陵，抑鬱而終。

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