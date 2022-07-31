城市傳真／印第安納州開拓者村莊 變公園

水磨坊。(圖皆由作者提供)

也許有五年都沒有到位於印第安納州 Mitchell的Spring mill州立公園 了。趁著國慶日長周末，驅車40英里，重訪這個州立公園。印第安納州在全美以州立公園數量居於前列，共有33個，按建園先後順序算，Spring mill公園排行老六。

★Spring mill公園

國慶長周末以為公園裡會人山人海，但進入之後，發現人煙稀少。計畫早、午餐一起，在公園酒店的餐廳裡好好痛快吃一頓。餐廳裡沒有幾個食客，自助餐包括的食品看去倒是還算豐富，但實在不可口，豬排和雞胸都硬梆梆的，用刀費勁切割半天，得了一小塊，送入口中，難以下嚥。濃湯太鹹，有幾樣菜又太淡。勉強吃了一盤沙拉、一盤各類熟食、小半盅濃湯、一小盤櫻桃派和一小盤水果。

進食完畢，在酒店裡的禮品店逛了逛，買了一小包彩石。然後便前往公園的核心地帶——開拓者村莊。開拓者村莊裡倒是有很多遊客，各自圍在草坪上的大桌子邊聚會，空氣裡瀰漫燒烤的氣味。歷經兩個世紀的木屋一如既往，磐石一樣分布在村莊各處。在各個木屋裡逛了逛，有住家、有藥房、有學校、有鐵匠鋪、有毛皮店、有會議室、有雜貨鋪，還有用水力驅動的巨大磨坊和木材加工廠。

村莊裡，有裝扮成開拓者的各色人物在工作。進入一間小屋，一字排開三個空間，左邊有三個人圍坐桌子做針線活，居中一個是男人，兩旁是婦人。打了招呼，然後聊了起來，三人手裡都有活計，正在做的都是飾品，這些飾品可以鑲嵌在被子床單等大的物件上。

男的五大三粗，正穿針引線，如繡娘般在繡花。沒錯，他在繡花！看到這一幕，我倒並不驚訝，小兒子讀小學的時候，就修了學校開設的針線活課，鎮裡有個衣物編織愛好者俱樂部，就是不分性別，裡面的大老爺占了一半多。

其實，這種穿針引線的活計，面對的不僅只是衣物，也會是其他事物。縫合傷口就是其中之一，皮肉因為摔跤及其他傷害破損、手術後傷口需要縫合，穿針引線就是醫生必須具備的操作技能。可見，中國文化裡，穿針引線叫女紅，其定義顯然太狹隘了。不過，一旦女紅傳到海外，就失去了性別特徵，成為一種中性的神奇東方技巧。

那位繡花的男性工作人員告訴我們，他手上幹的活計最初是從古老中國傳出的，先到了英國，然後又透過移民，來到了美國。

在小溪邊遇到一個開拓者，跟她打了招呼，問她在做什麼，她說，在洗器物。跟她聊了幾句，她強調她是義工，退休 後跟先生一起到這裡做義工。說罷，指著不遠處的一處小藍屋說，她先生就在藥房裡當醫生。聊了幾句，她又再度強調，她只是做義工的。意思是說，她退休了，閒暇時候，到這裡做些有意義的事，不是為謀生餬口。

鐵匠。(圖皆由作者提供)

到了鐵匠鋪，鐵匠正在火爐旁取出一件火紅的鐵器鍛打。寒冬裡，在火爐邊工作，倒也舒服，但今天攝氏35度(華氏95度)，在火爐邊，就太煎熬了。看他沒有赤膊，而是穿著一層厚厚的帆布工作服。我的身上不禁一熱，冒出汗來。

走出鐵匠鋪，往藥房走去。藥房裡沒有人，櫃台邊倒掛了一些植物，如同端午節中國人掛艾草一樣。正看著，醫生進門來了。打了個招呼「嗨，大夫」，他笑了一笑。我接著說：「剛才見著你太太，她說她先生在藥房裡當醫生，於是，我們就過來了。」

他自我介紹道，他是中學化學教師，退休後就到這裡來做義工。說罷，拿起櫃台上一幅照片，說這是史密斯醫生，當初他高中畢業了，就在這裡行醫。又拿起一個個裝了東西的瓶子介紹起來，有藥酒、有特殊的植物油，都有神奇的功用，當時缺少醫藥，村民們生了病，就都指望這些奇奇怪怪的藥來祛除病魔、起死回生。

★村落依水而建

這處村落的形成，是因為山洞裡流出的山泉，山泉在春夏秋冬，晝夜流淌不息。開拓者們便在這裡安頓下來，如同人類古文明依水而形成的歷史一樣。山泉既滿足了人們的飲水需要，也為人們提供了開辦磨坊，甚至木材加工的動力。

公園就因水磨坊而得了Spring mill的名稱。從洞裡流出的山泉兵分兩路，一路順勢而下，剛一流出山洞，就在人們建成的小水壩上形成了一個小瀑布，然後就變成小溪，流過村莊，蜿蜒曲折，流向遠方，為公園帶來清涼，也帶來無數景觀。

而另一路則通過開拓者們用木板建成的引水渠，直抵磨坊和一旁的木材加工點。巨大的水輪今天安靜佇立著，不發出一點聲響。一個開拓者走上木材加工平台，為眾人們講述工藝流程。水流推動機械，豎立的大鋸上下運動，把送入的圓木鋸開，一塊一塊的木板就神奇般分解出來。我以為今天的展示只是用電力操控的模擬而已，就走到另一側去一探究竟，果然看到一個機械被水流推動著，規律地運動著，身邊水花翻飛激盪，想不到溫柔的水流竟然會產生出如此巨大的力量。

走出開拓者村莊，沿著小溪邊的棧道向前走去，周遭樹木蔥蘢，溪水歡快地奔流。一對情侶坐在安放淺水處的椅子上，雙腳浸在水裡，如水草一樣任由清水摩挲。一對野鴨在水裡悠然向前游著，林子裡傳來各種鳥的啁啾。一時不知今夕何夕，美景如此，夫復何求！

村莊在18世紀初建成，過了只不過半個世紀，因為鐵路的出現，開拓者村莊裡的居民們後來一家一家遠走他鄉，村莊也連同附近的山水被州政府買下，成了今日的州立公園。