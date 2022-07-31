城市傳真／肯塔基州德比賽馬博物館 開眼界

邱吉爾唐斯賽馬場正面。(圖皆由作者提供)

4月初趁著學校放春假，兒子帶著他70多歲老爸和5歲兒子，祖孫三代一起去肯塔基州 路易斯維爾市(Louisville)的邱吉爾唐斯(Churchill Downs)賽馬場，參觀了著名的德比賽馬博物館 (Derby Museum)。台灣沒有賽馬場，生平沒見過賽馬，帶著好奇進入賽馬博物館。

★全球賽馬運動 美國最興盛

騎馬比賽看哪匹馬跑得最快，英國、法國、美國、加拿大，甚至蒙古、新疆，只要有馬匹的地方都普遍存在。美國地大物博，加上財力雄厚，一直是世界上馬匹最多的國家，一次世界大戰前後，據統計曾有2400多萬匹馬。後因工業化發展，馬匹做為交通、勞役、運輸的功能逐漸被機械取代。即使如此，在2001年仍有690多萬匹馬。因馬匹多，美國成為世界上馬術表演、騎馬旅遊，甚至賽馬運動最興盛的國家。

德比賽馬博物館正門。(圖皆由作者提供)

美洲大陸的原生野馬約在西元2萬年前就已滅絕，目前的馬匹是15世紀西班牙人從歐洲帶來的。後來陸續從英國、法國、德國、阿拉伯等國家引入純血馬、阿拉伯馬、漢諾威馬、荷斯坦馬等，經雜交培育成了摩根馬、夸特馬、田納西馬、帕路斯馬等能適應美國生態環境的本土馬種。

★全美馬業 肯塔基州最發達

美國中部、東南部地區雨量充沛，草原遼闊、牧草豐盛、飼料充足，成為養馬場最密集的地方。其中肯塔基州土壤富含鈣質，畜牧業發達，養馬場有567處，占了賽馬總會3000多養馬場約20%。除此之外，肯塔基州因大量投資於優秀公母馬的配種，培育了許多高級賽馬，成為美國馬業最發達的州。

騎師和奔馳中的賽馬。(圖皆由作者提供)

德比賽馬博物館在邱吉爾唐斯賽馬場左側。賽馬場寬廣的正面有一騎士賽馬的雕像，駿馬四蹄騰空，引頸向前，騎士匍匐馬背，手握馬鞭，人馬合一，奮力前衝，藝術品雕刻得栩栩如生，動感十足，還沒進門就感受到了賽馬的興奮和緊張。

賽馬預備起跑的閘門。(圖皆由作者提供)

博物館大廳有比賽前馬匹進入的閘門，賽馬時一聲令下閘門開啟，馬匹呼嘯而出，聲勢驚人的競相前奔。近距離看到跑馬的起點，雖是複製品，也頗感震撼。進門是一大堂，中央有一個身披紅花綵帶，奪得2021年5月1日肯塔基賽馬冠軍，名為滿達隆(Mandaloun)的美國純種賽馬雕像。騎師佛倫特‧傑羅斯(Florent Geroux)著白綠相間上衣，手捧鮮紅玫瑰，神氣十足地騎乘馬背上，名駒和騎師不僅抱回了300萬元獎金，也榮耀了肯塔基的賽馬盛事。

2021年的冠軍馬和騎師。(圖皆由作者提供)

全美有名為「三冠王」的三場全國大型賽馬盛事，首站是肯塔基州的邱吉爾唐斯賽馬場，第二站是馬里蘭州巴爾的摩市的普瑞克尼斯大賽(Preakness Stakes)，第三站是紐約州貝蒙特大賽(Belmont Stakes)。其中邱吉爾唐斯賽馬場從1875年開始舉辦賽事，歷史最悠久，也最盛大，因疫情停辦了三年，2022年5月7日回復舉行馬賽，前總統川普、前駐聯合國大使凱利(Kelly Craft)、州長安迪‧貝希爾(Andy Beshear)等政治人物、社會名流、演藝明星，共有15萬人盛裝打扮到場觀賽，是2022年賽馬界的頭等大事。

身高不及五呎的名騎師威廉‧舒馬克。(圖皆由作者提供)

博物館內有許多房間介紹賽馬騎師，其中以1949年開始騎師生涯，終身贏過200多場賽事的威廉‧舒馬克(William Lee Shoemaker)最有名。賽馬騎師要身材小、體重輕、還要有能控制馬匹的敏銳，舒馬克身高1米47，體重41公斤，正是天生的職業騎師身材。

馴馬師查理(Charlie Whittingham)說：「比賽時他緊貼在馬鞍上，能感覺馬蹄起落時的節奏，掌控馬匹奔跑時的韻律。他不靠馬鞭抽打，靠手的觸摸與馬匹溝通，馬都喜歡他。」

人有情，馬也有情，人馬感情的交流，能激發馬匹奔馳的爆發力，難怪舒馬克能創造賽馬冠軍次數的紀錄，也難怪他雖身材矮小，被譽為賽馬界的巨人。

體驗賽馬的兒童騎馬廳。(圖皆由作者提供)

★塑鋼製半身馬 小孩可體驗

美國是兒童的天堂，博物館有一間專門給小孩子體驗騎馬比賽的廳堂。大廳內有三匹塑鋼製作的半身馬，前面是大銀幕。小孫子高興地跳到一匹馬背上，扣上安全帶，抓緊馬韁，機器啟動，馬匹上下前後晃動，越晃越激烈，面前的大銀幕播放賽馬實況，讓孩子身歷其境，騎在馬背上體會比賽的感覺。這設計有巧思，像麥當勞設有兒童遊樂區一樣，抓住小孩子的興趣，大人自然會從口袋掏出錢，孫子一遍一遍騎，兒子錢一把一把掏，一直到零錢掏完為止。

德州牛仔套德州長角牛的雕塑藝術品。(圖皆由作者提供)

博物館有一藝術展廳，展示許多賽馬雕刻藝術品，吸引我眼光的是一件德州牛仔跨騎馬背上，一手控制馬韁，一手準備擲出套牛繩圈的雕塑 。前面的德州長角牛壓低身子企圖逃跑，牛仔靈活地甩出繩圈，馬匹奔跑的勁道，長角牛的俯首，牛仔套牛時的動感都展現在這件藝術品上。展廳另外一側有一個兩尺多高的賽馬，騎師靠雙腳支撐，匍匐馬背上，馬匹四腳離地躍起，奮力向前。藝術品雕塑留下賽馬最美最有力的瞬間，讓人看了不禁稱「讚」。

名馴馬師偉恩‧盧卡斯的馴馬場格言。(圖皆由作者提供)

賽馬的幕後英雄——馴馬師，也在博物館有一席之地，一面牆上展示了曾入選美國「夸特馬名人堂」的馴馬師偉恩‧盧卡斯(Darrell Wayne Lukas)的馬廄名言。他有十條「牛仔守則」，其中：「以工作為榮、做事要有頭有尾、做完該做的事、信守承諾、多說實話少空談、要知所節制」等，這些守則不僅是牛仔的信條，也是做人的道理。

不同濕度跑道的馬蹄印。(圖皆由作者提供)

★引入高科技 避免人為誤判

美國的賽馬引入大量的高科技，比賽時馬匹奔跑的過程，跑到終點的瞬間，都以高速錄影，避免人為誤判。另外，跑道土質的溼度與馬蹄踏進土中深度的關係，以蹄印分析溼度對速度的影響。牆上有三幅馬蹄跑過不同濕度跑道的照片，作為對比。

德比賽馬場有20個跑道，一次可容20匹精挑細選良馬參加比賽，比賽距離2公里，全程跑完不到兩分鐘，被稱為「體育界最激動人心的兩分鐘」。據統計，這個馬會的一年稅收約2.17億元，全肯塔基州則高達30多億元，創造了5萬5000個工作機會，難怪州政府要傾全力發展賽馬事業。

參觀完畢，走出博物館回頭再望一眼，陽光照在「德比賽馬博物館」幾個金色大字上，發出閃亮耀眼的光茫。

【參觀資訊】

地址：704 Central Avenue, Louisville, KY 40208

電話：(502) 637-1111

網站：https://www.derbymuseum.org/

開放時間：3月1日至11月30日，周一至六：8AM至5PM，周日11AM至5PM；12月1日至2月28日，周一至六：9AM至5PM，周日12AM至5PM。

門票價格：成人13至64歲17元，敬老(65+)15元，兒童5至12歲11元，五歲以下免費