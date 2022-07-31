我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

醫藥短波／大腦神經元細胞 可以鍛鍊和再生

顏世蓮

一般人的觀念中，認為成年人的腦已經定型，不能再改變了。因為人腦的神經元在未出生前就已經確定，出生後腦神經要修補是不可能的。可是近年來，大量的醫學研究證據，認為人腦是一個神奇的器官，神經元細胞可以適應後天環境需要，而變化和再生。

原來我們並非完全受制於與生俱來的大腦。大腦的神經元細胞有如一塊肌肉，是需要經常鍛鍊來提高智慧。

那麼如何訓練大腦呢？

第一、要保持適當的運動。即使是在室內四處走動也可以刺激新的腦細胞。

第二，聽一些音樂，如莫札特。根據一項加州大學的研究，每天參與合唱和學習鋼琴的孩子，在解決謎題方面表現超強。另外旳研究中，為學生提供了IQ測試，第一組測試之前聽到一首莫札特的鋼琴曲，第二組聽到輕鬆音樂的錄音帶，第三組沒有任何的音樂。結果第一組的學生IQ比其他兩組高了至少九分以上。

第三、健康的飲食習慣。可知道我們身體中所有的氧氣和養分有20%是供應大腦的需要，因此一定要特別記住補充大腦的營養素，比如說新鮮蔬果和含有Omega-3好油的各種魚類。

第四、充足的睡眠。大腦需要睡眠的時候來排毒，據估計晚上9時到凌晨12時之間睡覺，可以將白天所積累的所有毒素排出，讓細胞再生。

第五、脫離手機網路的控制。已經有越來越多的研究發現，在谷歌花的時間越多，就會變得越愚蠢。目前神經科學家所面臨的一個重要的問題，就是如何改善人類因網路而使大腦變得越來越懶、越來越笨，而且無法深思熟慮的困境。

加州大學 醫學 肌肉

上一則

醫藥短波／流產期間有什麼症狀？何時可再懷孕？

下一則

醫藥／引導一家之主吐心事 避免高壓釀病

延伸閱讀

睡覺時咬舌、大叫是壓力大？醫：恐是睡眠癲癇

睡覺時咬舌、大叫是壓力大？醫：恐是睡眠癲癇
林肯中心莫札特音樂節 5元即可聆賞頂級演出

林肯中心莫札特音樂節 5元即可聆賞頂級演出
醫藥短波／多動症 容易暴飲暴食

醫藥短波／多動症 容易暴飲暴食
華聯會／希林協會 健康公益系列講座第一講 “與您的大腦一起優雅變老”

華聯會／希林協會 健康公益系列講座第一講 “與您的大腦一起優雅變老”

熱門新聞

聯準會升息，對股市的打擊很大，熊市估計將持續一段時間。(路透)

封面故事／聯準會升息重創股市 投資者不虧本就是贏

2022-07-24 15:28
曼哈頓是美國房市的風向標；紐約市排名前十的高房價地段中，有七個在曼哈頓。（本報檔案照）

封面故事／利率漲、房市冷 有意購屋者縮手

2022-07-24 14:15
亨利卡維爾今年才39歲，就已經被嫌扮演「超人」會太老。（取材自IMDb）

娛樂／50歲還在熱血救世 「銀幕英雄」年齡上限誰說了算

2022-07-24 02:02
「紙房子：韓國篇ㄧ聯合經濟區」瞄準廣大的亞洲觀眾，希望延續「紙房子」的羅賓漢精神，獲得廣大迴響。（取材自IMDb）

娛樂／Netflix韓版「紙房子」住著東西文化差異 致敬被嫌不夠辣

2022-07-24 02:04
林思妤(左）與鄭衍莉結伴開設具台灣特色柑仔店。（記者鄭怡嫣／攝影)

封面故事／紐約首間柑仔店 推廣台灣文化

2022-07-30 15:01
朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，本來只是「試試看」，沒想到拿到冠軍。（許振輝／攝影）

封面故事／小廚神朱如茵 台味獨特 抗壓超齡

2022-07-30 14:00

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害