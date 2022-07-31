醫藥短波／大腦神經元細胞 可以鍛鍊和再生

一般人的觀念中，認為成年人的腦已經定型，不能再改變了。因為人腦的神經元在未出生前就已經確定，出生後腦神經要修補是不可能的。可是近年來，大量的醫學 研究證據，認為人腦是一個神奇的器官，神經元細胞可以適應後天環境需要，而變化和再生。

原來我們並非完全受制於與生俱來的大腦。大腦的神經元細胞有如一塊肌肉 ，是需要經常鍛鍊來提高智慧。

那麼如何訓練大腦呢？

第一、要保持適當的運動。即使是在室內四處走動也可以刺激新的腦細胞。

第二，聽一些音樂，如莫札特。根據一項加州大學 的研究，每天參與合唱和學習鋼琴的孩子，在解決謎題方面表現超強。另外旳研究中，為學生提供了IQ測試，第一組測試之前聽到一首莫札特的鋼琴曲，第二組聽到輕鬆音樂的錄音帶，第三組沒有任何的音樂。結果第一組的學生IQ比其他兩組高了至少九分以上。

第三、健康的飲食習慣。可知道我們身體中所有的氧氣和養分有20%是供應大腦的需要，因此一定要特別記住補充大腦的營養素，比如說新鮮蔬果和含有Omega-3好油的各種魚類。

第四、充足的睡眠。大腦需要睡眠的時候來排毒，據估計晚上9時到凌晨12時之間睡覺，可以將白天所積累的所有毒素排出，讓細胞再生。

第五、脫離手機網路的控制。已經有越來越多的研究發現，在谷歌花的時間越多，就會變得越愚蠢。目前神經科學家所面臨的一個重要的問題，就是如何改善人類因網路而使大腦變得越來越懶、越來越笨，而且無法深思熟慮的困境。