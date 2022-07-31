醫藥短波／流產期間有什麼症狀？何時可再懷孕？

流產發生的時候，子宮內肌肉 收縮想要排出內腔的胚胎，所以會出現大量的血塊，極度疼痛的症狀。

大量出血之後，有時還會繼續點滴出血，持續一周左右。若是流產發生之後，未能完全乾淨，很可能需要進行刮宮手術 ，來清除子宮內與孕胎有關的剩餘物。

如果是RH陰性，需要在流產之後72小時之內，注射免疫球蛋白，以確保下次懷孕，不會產生傷害胎兒的抗體。

流產之後，什麼時候可以恢復正常的性生活？

一般來說，流產之後四周左右，可以開始性生活，正常的月經可能會在六周左右恢復。

什麼時候可以再次懷孕？

雖然流產後可能會在兩、三個星期之後，正常產卵而懷孕。不過醫療保健公共衛生組建議，最好等待一個完整的月經周期之後，再嘗試懷孕，以便有時間進行身體康復。

流產後天使 媽媽的情緒治療？

在情感上，可能比身體上需要更長時間來面對生活，撿回自信和輕鬆的身心。

最常見的天使媽媽在12周之前流產，沒有人知道自己懷孕了，可能會感到孤獨或孤立。若是分享了自己流產的消息，可能又會覺得一般人不屑一顧，因為流產到底是常常發生的事情。

事實上，不論天使媽媽懷孕了多久，很可能已經考慮過整個的懷孕過程，想像著把寶寶抱在懷裡了，一旦流產，自然會傷心的。所以作為天使媽媽的朋友、家人和醫療保健者，應該保持著同情心和耐心，緩解她們悲傷、內疚、抑鬱或憤怒的感覺。

最後需要提到的是，大多數情況之下的流產情況，不是因為孕婦的行為或者身體可以引起的。大多數經歷過一次、兩次甚至三次不明原因流產的人，可以繼續健康懷孕。