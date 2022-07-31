我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

醫藥短波／流產期間有什麼症狀？何時可再懷孕？

顏世蓮

流產發生的時候，子宮內肌肉收縮想要排出內腔的胚胎，所以會出現大量的血塊，極度疼痛的症狀。

大量出血之後，有時還會繼續點滴出血，持續一周左右。若是流產發生之後，未能完全乾淨，很可能需要進行刮宮手術，來清除子宮內與孕胎有關的剩餘物。

如果是RH陰性，需要在流產之後72小時之內，注射免疫球蛋白，以確保下次懷孕，不會產生傷害胎兒的抗體。

流產之後，什麼時候可以恢復正常的性生活？

一般來說，流產之後四周左右，可以開始性生活，正常的月經可能會在六周左右恢復。

什麼時候可以再次懷孕？

雖然流產後可能會在兩、三個星期之後，正常產卵而懷孕。不過醫療保健公共衛生組建議，最好等待一個完整的月經周期之後，再嘗試懷孕，以便有時間進行身體康復。

流產後天使媽媽的情緒治療？

在情感上，可能比身體上需要更長時間來面對生活，撿回自信和輕鬆的身心。

最常見的天使媽媽在12周之前流產，沒有人知道自己懷孕了，可能會感到孤獨或孤立。若是分享了自己流產的消息，可能又會覺得一般人不屑一顧，因為流產到底是常常發生的事情。

事實上，不論天使媽媽懷孕了多久，很可能已經考慮過整個的懷孕過程，想像著把寶寶抱在懷裡了，一旦流產，自然會傷心的。所以作為天使媽媽的朋友、家人和醫療保健者，應該保持著同情心和耐心，緩解她們悲傷、內疚、抑鬱或憤怒的感覺。

最後需要提到的是，大多數情況之下的流產情況，不是因為孕婦的行為或者身體可以引起的。大多數經歷過一次、兩次甚至三次不明原因流產的人，可以繼續健康懷孕。

天使 手術 肌肉

上一則

每周一書／大麻CBD聖經 破解矛盾與迷思

下一則

醫藥短波／大腦神經元細胞 可以鍛鍊和再生

延伸閱讀

MLB／大谷賣在高點就是現在 官網記者：天使一定要考慮

MLB／大谷賣在高點就是現在 官網記者：天使一定要考慮
跨性女囚讓2獄友懷孕 被移送男監

跨性女囚讓2獄友懷孕 被移送男監
加大、加州大校園 擬明年提供墮胎藥

加大、加州大校園 擬明年提供墮胎藥
加大、加州大校園 爭取明年提供墮胎藥

加大、加州大校園 爭取明年提供墮胎藥

熱門新聞

聯準會升息，對股市的打擊很大，熊市估計將持續一段時間。(路透)

封面故事／聯準會升息重創股市 投資者不虧本就是贏

2022-07-24 15:28
曼哈頓是美國房市的風向標；紐約市排名前十的高房價地段中，有七個在曼哈頓。（本報檔案照）

封面故事／利率漲、房市冷 有意購屋者縮手

2022-07-24 14:15
亨利卡維爾今年才39歲，就已經被嫌扮演「超人」會太老。（取材自IMDb）

娛樂／50歲還在熱血救世 「銀幕英雄」年齡上限誰說了算

2022-07-24 02:02
「紙房子：韓國篇ㄧ聯合經濟區」瞄準廣大的亞洲觀眾，希望延續「紙房子」的羅賓漢精神，獲得廣大迴響。（取材自IMDb）

娛樂／Netflix韓版「紙房子」住著東西文化差異 致敬被嫌不夠辣

2022-07-24 02:04
林思妤(左）與鄭衍莉結伴開設具台灣特色柑仔店。（記者鄭怡嫣／攝影)

封面故事／紐約首間柑仔店 推廣台灣文化

2022-07-30 15:01
朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，本來只是「試試看」，沒想到拿到冠軍。（許振輝／攝影）

封面故事／小廚神朱如茵 台味獨特 抗壓超齡

2022-07-30 14:00

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害