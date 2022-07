每周一書／大麻CBD聖經 破解矛盾與迷思

使用了幾千年的大麻 ,為何在20世紀變成了毒品 ,不斷被汙名化?主要原因是「大麻含有致幻成分」讓人「嗨」、意識模糊鬆弛歡愉。《大麻CBD聖經》(The CBD Bible: Cannabis and the Wellness Revolution that Will Change Your Life)是全球第一本大麻CBD(大麻二酚)聖經,有助解開「大麻健康革命」的所有混亂矛盾與迷思。

本書作者達妮.戈登(Dani Gorden)是大麻素醫學 和綜合醫學領域的領先專家,在北美和英國用醫療大麻治療了數千名患者。她也是獲得美國綜合醫學委員會認證的最年輕醫生之一,培訓了英國第一批大麻醫學醫生,在國際上就大麻和綜合醫學發表了許多演講。

戈登發現,大麻中的CBD,具有強力的抗發炎與減壓效果,可以有效治療慢性疼痛、女性疾病、抗焦慮與憂鬱…是最佳的天然藥材。《大麻CBD聖經》探討大麻到底是什麼,安全嗎?其實大麻含有超過100種以上的大麻素,其中最有名的是CBD與THC,CBD能舒緩焦慮、改善睡眠與免疫系統,療效已被世界衛生組織證實;THC雖具精神活性(被列為管制藥物的原因之一),但也能緩解慢性疼痛。最重要的是,CBD根本無須戒斷,也完全不會上癮。

書中也舉了一些醫生一籌莫展、卻靠大麻重拾生機的例子:加拿大農夫把大麻葉子和菠菜一起榨成「超級綠汁」,好多人活到90幾歲;有效治療帕金森氏症──CBD油效果最好、大麻花蒸氣則最快緩和顫抖;塗抹CBD外用軟膏,可治療關節炎、神經疼痛;「穿皮貼片」可治療憂鬱、焦慮、PTSD(創傷後壓力症候群),效果最持久;CBD棉條、塞劑,可解決經痛與經前症候群,是女性朋友的福音;還有大麻潤滑劑,能代替威而鋼,增加性愛愉悅感。

有趣的是,在台灣被列為二級毒品的大麻,在泰國、加拿大及美國過半數的州都已作為治療多種疾病的選項之一。

(本欄由紐約世界書局提供,購書專線718-746-8889轉6263)