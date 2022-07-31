藥草養生術／6種藥草油 助乳房健康

戳根是能夠加速淋巴代謝及排毒的藥草。（圖：作者提供）

最近有民眾來信詢問，「她四十多歲，媽媽、阿姨及姊姊陸續得乳癌，她在家人的叮嚀下，到醫院檢查，沒有想到竟然也有乳癌二期。」對此，她感到十分震驚。

無毒保養品 大自然賜予

從事藥草教育 及諮詢工作十多年來，每年都有很多類似這種家族乳癌的案例，通常會建議輔以藥草及芳療治療，改善在治療期間的不適感，例如惡心、嘔吐、皮膚炎潰瘍、口腔及會陰部潰瘍、指甲斷掉及淋巴水腫；同時，也會指導病患如何使用及調製合適油品及純露，協助他們恢復健康。

以下這些植物浸泡油都有助乳房健康，是大自然賜給我們最天然的無毒保養品。

牛蒡籽：很多人吃過牛蒡，但不知道牛蒡籽油也有很多養生功效，牛蒡籽油可以重建頭皮新生，維持乳房組織健康，特別是做過穿刺切片、乳房切除及化療，局部會有疼痛及瘀青，甚至有開刀傷口、引流，牛蒡籽油能夠快速緩解不舒服。

讓乳房柔軟 不易有結節

金盞花：金盞花浸泡油十分溫和，連剛出生的嬰兒都可以使用，可以修復尿布疹。它能促進淋巴暢通、讓乳房柔軟，不易有結節，即使沒有乳癌也能日常使用。

金盞花還有天然微量的防曬功能，若有口腔及會陰部黏膜潰瘍，可以先用金盞花純露、歐蓍草純露及薰衣草純露等比例混合後，再與無香精及防腐劑的蘆薈膠混和塗在局部，再塗上金盞花浸泡油，約一周就會有很大改善。若在傷口一發生時就使用，金盞花也能抑制蟹足腫的產生。

戳根：這是一種野生植物、黑色的成串果實，從中世紀就用於治療乳癌及乳房異常的囊腫，它是能夠加速淋巴代謝及排毒的藥草，使用部位為根部。我在十多年前就有乳房纖維囊腫，約一公分大小，自從使用含有戳根、蒲公英花、牛蒡籽及紅花苜蓿組成的「乳房護理油」，大概一、二年後硬塊就消失了。

放鬆深層組織 減少囊腫

箆麻油：這是唯一非浸泡油的植物油，氣味並不好聞且十分黏稠，使用方式最好是塗在乳房後再用熱敷，能夠化瘀腫塊，建議一般也可以用此油塗在乳房及腹腔，進行20分鐘的熱敷。

蒲公英花：蒲公英是不起眼的雜草及野草，春天時可採收蒲公英花與橄欖油製成浸泡油，它能夠放鬆深層的乳房組織，減少結節及囊腫。

紅花苜蓿適於內服，是抗癌有名的藥草。（圖：作者提供）

紅花苜蓿：紅花苜蓿野生藥草，在歐美野地經常可見，是知名的抗癌及淋巴促進暢通的藥草，花草適於內服，也是抗癌有名的藥草，浸泡油也可以用於一般健康女性乳房的自我保健按摩。（作者為美國認證臨床藥草師及臨床芳療師RH( AHG),CA(NAHA),MIFPA,美國藥 草師協會董事）

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。