封面故事／墮胎權不保？ 大鬥法

根據政治新聞媒體「Politico」報導的一份意見草案，美國最高法院私下投票推翻「羅訴韋德案」，這是一項在美國全國範圍內使墮胎合法化且具有里程碑意義的判決。(歐新社)

1973年，聯邦最高法院以7：2票數判決「墮胎 權」受聯邦憲法增修條文第14條保障，此後墮胎在全美全面合法化；然而時隔僅僅49年，羅訴韋德案(Roe v. Wade)就被保守派大法官 占多數的現任最高法院，以「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)推翻，稱「是否限制墮胎屬各州立法規範事項，聯邦無權介入」，立場鮮明的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)更直稱羅訴韋德案的判決邏輯「錯得離譜」。

紐約市的示威中，支持和反對墮胎者互嗆。(美聯社)

從判決理由觀察，大法官認為是否限制墮胎應屬各州自由；這個理由從立憲史來看確實沒毛病，因為18世紀立憲之初，最原始的設定就是只有國防、外交、鑄幣與州際貿易等四項行政事務由聯邦掌管，非屬上開四者均保留予各州行使；然而，隨著1791年憲法增修條文第一至第十條生效，聯邦掌管事項因而也擴及人權條款；換句話說，歸屬聯邦政府管轄者除國防、外交、鑄幣、州際貿易外，亦包含得立法禁止各州所訂定之限制人民意見表現權、平等權、擁槍權、不自證己罪權與人身自由等憲法增修條文明定之人民權利之法律。

誠然，「墮胎」並非憲法增修條文中明文規定的權利，正如「開銀行」一樣不是憲法規定由聯邦行使的權力，只是若不讓聯邦政府開銀行，就無法「鑄幣」以統一發行貨幣；因此憲法中所「暗示的權利(力)」(implied rights/ powers)亦同受憲法保障，也就是說憲法所保障的權利(力)不以「明文規範」為必要。

「羅訴韋德案」擔任原告律師的莎拉‧威汀頓打贏官司後名聲大噪，日前以76歲辭世。(美聯社)

那我們能不能從憲法增修條文中找到含有「暗示可墮胎」的條文呢？羅訴韋德案指增修條文14條的「隱私權」條款保障懷孕婦女一定周數限制下的墮胎自由，蓋隱私權的意義在於「個人與大眾無合法關聯的私事，不得妄予發布公開，而其私人活動，亦不得以可能造成一般人的精神痛苦或感覺羞辱之方式非法侵入」，是否墮胎、如何墮胎、何時墮胎均與公益無關；說得粗暴一點，我把腹中胎兒給墮了，會因此讓美國GDP下降一元嗎？顯然不可能；因此是否墮胎當屬婦女可以自己決定的事，政府不可置喙，若要立法限制墮胎權這麼一個「高度私領域」的自由權，政府所欲達成的目的就必須要通過聯邦最高法院的嚴格審查基準。

推翻羅訴韋德案影響深遠，墮胎權支持者在美國洛杉磯參加抗議活動。(新華社)

胎兒生存權 法理爭執

保守派觀點認為，禁止墮胎所欲達成的目的即是「保障生命權」，但這一觀點在法律上不完全站得住腳；首先，憲法上保障任何權利的主體，都是「具有權利能力的人」，而人之權利能力始於出生終於死亡，胎兒根本「還不是人」，法律上不應為了保護「非人者」的利益而犧牲「人」的利益。

不過，胎兒畢竟有發展成「人」的潛在可能，不能完全將胎兒與「物」完全等而視之；為保障胎兒潛在生命權，母體的墮胎權應可受適當限制；一般來說，胎兒雖因未出生而非人，但對其有利者可以「將來非死產」為條件，將胎兒「視為既已出生」，例如遺腹子雖事實上無權利能力，仍可繼承父親遺產；因此懷孕超過一定周數仍非死產的胎兒，其活產可能性非常大，「生存期待利益」應受法律保障，當胎兒之「生存期待利益」已大到足以讓法律保護時，母體的墮胎權即應受限，因為雖然生存權與墮胎權均受憲法保障，但當兩基本權競合時，應優先保護更值得保護的生存權。

拜登稱最高法院推翻羅訴韋德案，剝奪已經被認可的、憲法保障的婦女墮胎權，是悲劇錯誤。(美聯社)

再者，如果不區分懷孕周數，單單以「生存權」為禁止墮胎之理由，法律上的邏輯推理會有謬誤；因為大部分禁墮胎的州都有規定「因強姦、亂倫」而懷孕者仍可執行墮胎，但既然禁止墮胎是為了保護生命，何以「因強姦或亂倫而受孕之胎兒」之生命權就不值得保護？因此，既然要為「墮胎」設下例外，就不能以「不受限制的生命權」作為立論基礎。

當然，聯邦最高法院本次判決並非是「禁止墮胎」，而是「是否允許墮胎由各州決定」，然而現況就是許多州都立法限制憲法所保障的墮胎權，因此聯邦最高法院不能只說「是否允許墮胎由各州決定」，而應宣告「各州不得『逾越必要程度地』限制民眾選擇墮胎的權利」，俾符憲政。

所謂「必要程度」，必須符合「目的正當、手段必要、限制妥當」三個要件，而這三個要件有其順序性及寬嚴不一的違憲審查基準；以限制墮胎為例，其立法意旨是為保障胎兒潛在生命權，目的洵屬正當，可通過違憲審查的第一階段檢驗；而為達成此目的，「限制墮胎」更是唯一方法，手段自有其必要性，亦可順利通過第二階段違憲審查；然而即便如此，法律只能「限制」墮胎自由，不能「禁止行使墮胎自由」，因此「限制是否妥當」，就要看各州具體怎麼規定。

維護墮胎權的民眾在大法官卡瓦諾位於馬州的住宅前抗議，警方站崗防範意外發生。（Getty Images）

六周墮胎禁令 妥當嗎

以俄亥俄州 為例，自大法官推翻羅訴韋德案後，火速執行早在2019年通過、但因羅訴韋德案的「桎梏」而無法實施的「六周墮胎禁令」，除非繼續妊娠危及母體生命安全，否則即便是遭強姦、亂倫者依然不可在懷孕六周後執行墮胎，如此限制就顯然逾越了必要程度；因為婦女要墮胎必須先知道自己懷孕，而多數婦女對「自己是否懷孕」起疑的原因通常都是因為月事不準時；然而，女性月經雖「平均」以28天為一個周期，但實際狀況因人而異，少則20天，多則40、50天都算正常經期範圍，何況月經周期還會因為個人生活作息、內外在壓力受影響，很多已懷孕六周的婦女根本不知道自己已懷胎，如何在六周之內決定要不要墮胎？

更何況，許多正準備進入青春期的未成年女性不是根本沒來過月經，就是經期不穩定，如果此時發生性行為，怎麼可能會去懷疑自己懷了孕？果不其然，本月初俄亥俄州一名遭父親強姦的十歲女童就被發現懷有六周身孕，但卻因為俄亥俄州的心跳法案，被迫到印第安納州執行墮胎；不禁令人疑問，「六周」的限制到底哪裡妥當了？如果這個十歲女童真的必須生下孩子，她如何擔當起扶養義務？她如何完成未竟學業？最終還不是要靠保守派平時最反對的「社會福利」來支持？最重要的是，憑什麼強姦犯一時精蟲衝腦的後果，要由一個十歲女童承擔？

反墮胎與支持墮胎兩派人馬，舉著大法官頭像在法院外聚集。（Getty Images）

「六周墮胎禁令」的限制未考量社會實況，對個案女性造成無法回復的損害，衡酌「胎兒『潛在』生命利益」(再強調一次，胎兒尚未真的有生命)與「懷孕女性健康權、生存權、財產權甚至受教育權」間關係，六周的限制明顯逾越達成立法目的所需之必要程度，當受違憲宣告。

另方面，也有論認為禁止墮胎是為了「保護母體健康」，這更無法通過比例原則的檢驗；因為立法監管執行墮胎手術之醫療院所，使手術過程符合公衛標準，即可讓孕婦在安全、健康的環境下行使憲法保障的墮胎權，沒有必要用這麼極端的手段，去遂行「保障母體安全」這麼一個冠冕堂皇的理由。

羅訴韋德案的原告「珍．羅」(右)，曾是女性墮胎權重要代言人，但1995年後立場大變，轉為支持生命權，激烈反對墮胎權。(美聯社)

禁止墮胎 侵犯平等權

除了隱私權外，禁止墮胎事實上也會侵害憲法增修條文第14條保障的平等權；「平等」一詞，不單單只是保障人民在法律上的平等，更要積極矯正社會上的不平等現象，一個政策或法案，縱使訂定時並無差別待遇之本意，但實施後卻造成社會上不平等狀況時，亦屬違反憲法對平等權之保障；參酌外國立法例，1989年台灣所得稅法規定夫妻所得應由納稅義務人合併報繳，此規定原本只是為了行政方便，並無將單身人士與已婚人士分別處理的本意，然而實際報稅後的結果，夫妻合報所需負擔的稅率卻高於分開單獨申報，因此台灣大法官於2012年作出釋字696號解釋，宣告「(台灣所得稅法)其中有關夫妻非薪資所得強制合併計算，較之單獨計算稅額，增加其稅負部分，違反(台灣)憲法第七條平等原則」。

相同的邏輯，即便禁止墮胎規定本意是為保障生命權，而非歧視意欲墮胎之婦女，但事實上會造成財政狀況較好的婦女有能力赴外州甚至外國尋求合法且安全的墮胎，無力負擔高昂費用的婦女只能被迫生下孩子，或是鋌而走險使用非法方式墮胎；前者會造成該名孕婦本已不良的財務狀況雪上加霜，後者則將孕婦的健康甚至生命安全置於難以預料的風險之中。

1973年以前，因危險自行墮胎而身亡的案例數不勝數；以往的墮胎工具包括衣架、編織針、鈎針，還有便是求助密醫或無牌助產士；當然這都是極危險的墮胎方法，歷來有多少婦女死於墮胎，答案永遠不得而知，除了缺乏政府統計外，也因為不少家庭不願把這些「醜事」宣揚出去，通常情況下，婦女非法或自行墮胎後因感染而死。

最高法院推翻羅訴韋德案後，保守派主政的各州爭相限制取得墮胎藥物的管道，甚至完全禁止墮胎藥物。(路透)

禁墮胎 弱勢更添負擔

但是，對於有經濟能力的婦女而言，這些都不是問題；禁止墮胎將讓想行使憲法所「暗示保障」的墮胎權的婦女，因不可控的經濟能力而遭受不公平待遇，即使這並非立法本意，但「禁墮胎法」確實與「因經濟能力而受差別待遇」間有因果關係，自然違反憲法對人民的平等保護；更具體一點，這種「因經濟能力而影響墮胎基本權行使」的情況，無異於古代依納稅額定投票權，都是以經濟條件作為區別待遇的基準。

事實上，任何時代，不管墮胎合法或非法，無法負擔養育子女的女性都會嘗試一切辦法墮胎，與其讓意欲墮胎的婦女冒生命危險尋求非法管道，使婦女與胎兒同受死亡風險，不如開放並管制墮胎方法，更進一步保障婦女健康，聯邦疾病防治中心(CDC)數據就顯示，自從墮胎合法化後，因流產感染而死亡的數字下降了89%；這就好比色情、賭博等產業，不論如何禁止都會存在，不如開放還能增加國庫稅收。

聯邦最高法院將「是否禁止墮胎」交給各州自己決定，表面上維護了聯邦體制，實際上卻是允許各州立法侵犯婦女受聯邦憲法保障的墮胎選擇權；筆者很好奇，女人生不生究竟干卿底事？人家沒錢養孩子你要替人養嗎？「尊重他人選擇」難道不是美國的立國精神嗎？