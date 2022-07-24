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養生／到老體重都沒變… 別自豪 小心肌少症已上身

許政榆
對年長的人來說，肌力隨著年齡增長快速流失。(Getty Images)
對年長的人來說，肌力隨著年齡增長快速流失。(Getty Images)

突然發現爬個樓梯不只氣喘吁吁，腿還發抖無力；以前操場可以走好幾圈，現在走兩圈就覺得該休息，這都是行動力退化的警訊。尤其對年長的人來說，肌力隨著年齡增長快速流失，如何保持行動力，是非常重要的健康課題。

防疫減少外出、避免病毒傳播，吹起「躺在家就能拯救世界」的風潮，但活動量減少，肌肉量可能也留不住。台灣復健醫學會理事、復健科醫師劉燦宏提醒，上班族活動量減少，但攝取熱量沒減少，體重恐直線上升。居家辦公應避免久坐，要隨時起身活動關節，並養成良好運動習慣，維持肌力。

劉燦宏指出，防疫期間餐廳不開放內用，民眾多外帶或自煮，但備餐依舊很豐盛，相較日常活動量減少，不需通勤搭或騎車，也減少公園打球、慢跑等戶外休閒，動得少但熱量沒少，脂肪自然堆積，尤其年輕上班族更明顯，倒是年紀大的長者作息固定，雖無法串門子，但活動量沒太大影響。

台灣衛福部部立桃園醫院復健醫學部主任李偉強表示，若以醫療角度來觀察，失能或定期復健的患者，本來活動量已不大，原本都由專業人員操作器材協助復健，但疫情期間無法復健，可能狀況變得更差，肌力減少更多，行動力降低更容易跌倒，必須花更多時間復健。

久坐影響關節活動度

居家辦公比在辦公室更容易久坐、久躺。劉燦宏指出，「久坐」定義是一天坐超過6小時，一般人工作8小時，常常一坐就超時，若關節曾受傷，或年紀大漸退化，久坐後關節越難活動，關節潤滑度降低。建議以「1比5」方式，久坐1小時起身活動5分鐘，避免關節「卡卡」。

李偉強表示，許多人喜歡躺在沙發，雖舒服但姿勢不良，若久坐加上姿勢不正確，恐引發坐骨神經痛。此外，肌肉沒發揮力量，而是靠骨頭支撐，骨頭老化可能產生骨刺，若在神經周圍，骨刺刺激神經恐產生劇烈疼痛。建議坐姿應端正，讓核心肌群協助支撐身體。

「虛瘦」的人最危險

劉燦宏表示，根據統計，人在25歲肌肉量達顛峰，之後開始下滑，40歲後每10年流失8%，70歲後每10年流失15%，肌肉量低於70%者死亡風險高。

肌力快速流失原因，包括沒有運動習慣、怕胖吃太少、及「虛瘦」等三大特徵。尤其「虛瘦」的人，嚴格控管飲食卻不運動，自豪年輕到老體重都沒變，「那不是好事」，因隨年齡增加，體脂肪也會增加，若體重沒變，代表脂肪增加、肌肉流失，更是肌少症高風險族群。

此外因骨折或生病休養臥床一段時間，也會導致肌肉快速流失。劉燦宏表示，現在只要手術結束，大多會讓復健「早期介入」，像有患者其中一腿骨折，但另外一腿及兩隻手都正常，會協助訓練肌肉，避免肌力流失。也有病患置換關節手術，出院後兩隻腳粗細不同，因此手術是否成功，肌肉維持狀況也是重點。

關節不穩定容易軟腳

李偉強表示，人可以完成一項動作，除了肌耐力外，也包括柔軟度、關節靈活度。肌肉量可以明顯看出，但柔軟度不一定能察覺，但彼此相連動，若又缺少持續運動，恐無法維持平衡。此外，平時沒有讓關節維持大範圍活動，突然做出大動作，很有可能受傷卻不自知，久而久之關節萎縮、纖維化，恐讓活動範圍更小，建議平時可適度拉筋、伸展。

劉燦宏指出，肌肉量、關節穩定度及本身平衡感，三者息息相關，若肌肉不夠容易跌倒，關節不穩定容易軟腳，平衡感、反應能力差也容易跌倒。

劉燦宏指出，臨床上常用肌少症評估量表（SARC－F），例如提起5公斤重物，如1顆大西瓜或2把炒菜鍋，看手的力量夠不夠，或是坐姿到起身有無困難、爬上10個台階等，評估是否患有肌少症。

肌少症自我評估量表 製表/元氣周報
肌少症自我評估量表 製表/元氣周報

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