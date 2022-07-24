我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

撿便宜要趁早？泰政府將要求飯店不再給外國遊客折扣價

醫藥／天氣悶熱又潮濕 小心皮癬菌爬上身

謝承恩
黴菌會一圈一圈如世界地圖一般擴張地盤。註：圖片已加馬賽克處理(圖：皮膚科醫師蔡逸姍提供)
黴菌會一圈一圈如世界地圖一般擴張地盤。註：圖片已加馬賽克處理(圖：皮膚科醫師蔡逸姍提供)

雙腳常悶在鞋子裡，當心香港腳、體癬上身。皮膚科醫師指出，皮癬菌會在人體不同部位相互感染，導致足癬、股癬及體癬蔓延，若置之不理可能導致潰爛、細菌感染，甚至發生敗血症。

醫師提醒衛生習慣不佳的民眾特別小心，務必要穿襪才穿鞋、鞋襪天天換，避免腳底潮濕孳生黴菌。

足癬 愛乾淨的人也會得

一名50多歲女患者到皮膚科求診，發現腳縫中長有水泡和膿泡，且伴隨搔癢，她疑惑「為什麼我很愛乾淨卻會得香港腳？」詢問才發現，原來她會去公共游泳池游泳，人來人往的潮濕地板，也成了足癬的傳播管道。足癬就是俗稱的「香港腳」，潮濕的環境特別容易感染，感染後可能出現多樣形態。

★水泡型香港腳

會出現小小的透明或混濁白色的水泡，經常被誤認成「汗皰疹」。

★糜爛型香港腳

若長出膿泡破掉開始流湯，就成了「糜爛型香港腳」。

★趾縫型香港腳

有民眾腳縫較緊，黴菌容易在腳趾縫的第四趾、第五趾之間，常見「趾縫型香港腳」。

★草鞋型香港腳

有部份族群腳底會開始脫屑、出現白色厚底，即所謂「草鞋型香港腳」，又稱為厚皮型足癬、老香港腳，常被誤認為是腳皮老化，需要「磨腳皮」才會好，殊不知已被黴菌占領，且會伴隨灰指甲等狀況。

★無症狀香港腳

台灣的皮膚科醫師蔡逸姍指出，很多民眾以為香港腳一定會癢、會脫屑，但其實還有一種「無症狀香港腳」，除了可透臨床醫師判斷外，也能刮下部分腳皮屑，放在顯微鏡下觀察，看到菌絲像掃把或絲狀，甚至還有圓形孢子，就能馬上得知是否為黴菌作祟。

足癬就是俗稱的「香港腳」，潮濕的環境特別容易感染，感染後可能出現多樣形態。(Ge...
足癬就是俗稱的「香港腳」，潮濕的環境特別容易感染，感染後可能出現多樣形態。(Getty Images)

體癬、股癬 亂擦藥更糟

另外，也有些足癬患者因為腳癢用手去抓，抓完以後又無意識往身上摸，無形中把黴菌傳染到身上其他部位，例如屁股、胯下或是背部。體癬外觀上會出現一圈圈紅色塊狀如世界地圖一般，因為外觀驚人，有部分患者會以為自己中邪或中毒了。加上感染體癬常伴隨搔癢難耐，容易癢到睡不著，甚至有民眾為了止癢，擅自塗抹家中的濕疹藥膏，反而導致病情惡化，導致黴菌蔓延更大片。

蔡逸姍提醒，黴菌感染如果置之不理，有的足癬、體癬會潰爛，也容易細菌感染，形成蜂窩性組織炎，嚴重還可能引起敗血症，千萬不可輕忽。

就醫後經皮膚科醫師診斷是黴菌感染後，會給予外用抗黴菌藥膏，至少要治療一到兩周以上才會有起色，常常有患者只擦一兩天，狀況好轉就不擦，結果再度復發。若屬頑固型的癬病，需進一步使用口服抗黴菌藥物治療。

香港腳雖然有傳染力，但並非百分之百。蔡逸姍指出，她曾遇過一位病患有嚴重香港腳、體癬，但太太跟他生活20年卻完全沒被黴菌感染。皮膚較油、微生物環境較不適合黴菌生存的體質，比較不容易得到香港腳。

另外，臨床上也遇到不少男性在當兵時感染香港腳，由於軍靴密不透風又跟他人共穿，就連襪子也是潮濕就馬上套上，導致感染足癬而不自知，務必留心。

足癬患者生活須知。(製表：謝承恩)
足癬患者生活須知。(製表：謝承恩)

香港 游泳

上一則

醫藥／易累、皮膚癢到不行 竟是「骨髓纖維化」作祟

下一則

養生／到老體重都沒變… 別自豪 小心肌少症已上身

延伸閱讀

東方殺蟲公司提醒 勿坐視白蟻不管

東方殺蟲公司提醒 勿坐視白蟻不管
夏日1+1減脂 先冷凍減脂再增肌 輕鬆享瘦無「腹」擔

夏日1+1減脂 先冷凍減脂再增肌 輕鬆享瘦無「腹」擔
養生／夏日潮濕悶熱 5妙招預防腳臭

養生／夏日潮濕悶熱 5妙招預防腳臭
香港腳康復後 皮膚藥要多擦1-2周

香港腳康復後 皮膚藥要多擦1-2周

熱門新聞

高油價與存貨過多，使線上購物公司改變營運策略，對不滿意的消費者可以退款，但不用再退貨，節省成本。圖為郵遞公司UPS人員在曼哈頓送貨。(Getty Images)

大仁說財經／別退貨 零售業寧退錢

2022-07-17 02:11
水果含糖量若偏高，長期攝取也有健康風險。(Getty Images)

越吃越甜糖成癮 竟是水果太甜惹的禍

2022-07-17 02:18
民眾在教育部外示威，要求取消學貸。(Getty Images)

封面故事 ／上大學 一生最後悔決定

2022-07-17 02:22
「世界周刊」幫助新移民認識美國社會文化，為讀者提供異國他鄉安身立命的資訊。(周靜芝／攝影)

封面故事／世界周刊2000期 打造「不一樣」的周刊

2022-07-17 11:06
餐飲業受到疫情嚴重影響，正在艱難復甦中，又面臨房租飆漲。(本報檔案照)

封面故事 ／房租飆 小企業雪上加霜

2022-07-17 02:23
在煦煦的陽光下，跟先生一起做農活。

生活／親自去務農 才知粒粒皆辛苦

2022-07-17 02:05

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」

吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」