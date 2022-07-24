料理功夫／南洋風味炒雞肉

南洋風味炒雞肉

這道用雞絞肉清炒，配上簡單的香料如洋蔥、青蔥，淋上魚露、檸檬汁，就成了一盤帶有南洋風味，非常營養又開胃的下飯菜。

材料：

雞絞肉1盒（約1磅）、青蔥2支、洋蔥絲半杯、魚露1湯匙、檸檬汁1湯匙、菜油1湯匙、生菜葉1大片。

南洋風味炒雞肉食材

作法：

1.雞肉置於碗內，以少許油拌勻，靜置20分鐘。

2.炒鍋溫油，倒入雞絞肉，不要翻動，約兩分鐘後翻面，再兩分鐘，放入洋蔥絲、魚露，大火翻炒均勻。

3.起鍋前淋上檸檬汁，盛於鋪了生菜葉的大盤上，味道特殊炒雞肉配上白飯，一碗飯絕不夠。

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