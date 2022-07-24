荷葉蒸雞

炎炎夏日，碧綠的荷葉令人滿目清涼。 採一片圓圓的荷葉，做一道荷葉蒸雞，可真有點把清香吃進心裡的愜意。

材料：

去骨去皮雞腿肉400克、泡發香菇4朵、無核雞心棗、薑、白蓮子與蔥各適量、豆豉2小勺、蠔油、香油、生抽、澱粉少許、荷葉1張。

配料處理

作法：

1.新鮮荷葉洗淨，用水燙一下。如果是乾荷葉則用水泡軟，放在盤子內平鋪待用。

2.雞肉切小塊，加入料酒、蠔油、生抽、豆豉、少許鹽、香油、澱粉攪拌均勻，醃製1小時。

3.香菇、無核雞心棗、薑、蔥、蒜切薄片或切碎、與泡好的蓮子一起拌入醃製好的雞肉。 然後放入荷葉的中間位置。

醃製入味

將食材擺到荷葉上

4.從外圍把荷葉向中間包起雞肉，最好在上面再蓋一張荷葉，防止過多的水蒸氣滴進入雞肉裡面。

5.蒸鍋燒開水後，連盤子一起把包好的荷葉雞放入蒸鍋，蓋好後蒸20分鐘。

6.取出，打開包裹的荷葉，便是一盤鮮香嫩滑的荷葉雞。

荷葉回折，包好

開水入鍋蒸20分鐘

小叮嚀：

1.整隻雞斬塊也可用同法製作。雞肉塊不宜過大，那樣蒸的時間就得延長。

2.蒸雞的配料可依個人口味自由選擇。如果喜歡清淡，也可不放豆豉。

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