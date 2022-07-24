料理功夫／蝦仁蘿蔔羹
因為疫情的關係，好久沒有回台灣，超級想念家鄉的小吃，這道簡易的羹類料理，一定會受到全家的歡迎。
材料：
白蘿蔔適量、胡蘿蔔適量、蝦仁24隻、香菜、蒜頭。
調味料：
鹽、酒、太白粉、醬油、黑醋、糖。
作法：
1.蝦仁去腸泥，擦乾，用鹽、酒、太白粉拌一拌，放冰箱。
2.白、胡蘿蔔削皮，切成小塊。蒜頭去皮剁成蒜末。
3.湯鍋裝水煮沸，放入白、胡蘿蔔，用醬油、糖、黑醋、鹽調味。
4.太白粉和水拌勻，調成粉漿，徐徐倒入沸騰的湯，同時用大湯匙攪拌，避免成塊，就成了羹。
5.取一小碗，裝太白粉，將蝦仁一一沾太白粉下鍋，最後加入蒜末即成。
小叮嚀：
1.醬油加太多的話， 湯的顏色會太深。先加兩匙醬油，再用鹽來調整味道。
2.如果家裡有鰹魚粉，調味時可加入。
3.吃的時候撒上香菜末、白胡椒粉風味更佳。
4.加入煮好的麵、米粉或冬粉可增加飽足感。
5.也可用其他海鮮代替蝦仁，例如花枝、魚片（切小塊，調味，沾太白粉）。
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