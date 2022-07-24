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星座／7月24日至7月30日運勢 金牛心想事成 天蠍充滿能量

科技紫微網

7月24日至7月30日，12星座運勢如何呢？金牛座是幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願；天蠍座被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：石板灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

運勢較弱；本周對人對事容易帶有太多個人想法，與人相處時口角較多。若不能多站在別人的角度思考問題，小心你的人際關係會一落千丈。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫、新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：玉石白

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來好采頭。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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