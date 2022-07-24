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生肖／農曆7月運勢 牛投資運佳 羊相信直覺

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆7月，12生肖運勢如何？屬牛者財運穩紮穩打，不妨多留意房地產或是穩定型態的投資標的；屬羊者要相信自己的直覺，想做的事情可以想方設法來克服，雖然過程辛苦，但只要行動就能被讚賞。

好運指數★★★★

雖然職場合作未能盡如人意，但只要親力親為、盡心盡力，事業發展還是能夠穩步上揚。感情遇難關，有重新洗牌的可能。面臨抉擇的煎熬時期，建議快刀斬亂麻，拖延會礙事。難題迎刃而解的月份，雖然有些小風險，但總體來說收益還是能令人滿意，要好好把握這段時間。

好運指數★★★★

雖然會遇到一些困難，但多能獲得親友長輩的協助指點，讓你信心大增，工作也更加順手。想終結單身，靠長輩牽線成功率較高。有伴者感情壓力較小，不妨安排浪漫約會，為愛增溫。財運穩紮穩打，不妨多留意房地產或是穩定型態的投資標的，能夠幫自己獲得好運、賺到錢。

好運指數★★★

近期會有很多新的體驗和想法，職場上也十分有利於開展新項目、嘗試新的工作模式等等。感情運勢下滑，容易一言不合就冷戰，且因為金錢引發衝突的可能性很大，可別因小失大了。抓住時機自我進修、接案等，都能為你在財運上招來貴人，金錢收益在層層關係中也會有所回饋。

好運指數★★★

有明確的工作目標很重要。本月職場上會出現利益誘惑，好壞影響都有，需就自身現況來評估。本月變動較多，原有的感情欠缺經營，若不用心連繫加溫，將漸行漸遠，成為最熟悉的陌生人。本月可多用心在知識累積上，適合多向有經驗的專家人士請教理財相關事宜，對拓展投資很有助益。

好運指數★★★★

工作上難免有鳥事發生，最重要的是換個想法，把這些事情當作養分，而不是選擇逃離現況。本月是提起勇氣行動的好時機。多下點功夫，彼此關係將可以進入正向循環，結果不會令你失望。這個月的你要讓每一筆錢都有用武之地，精打細算，養成記帳習慣，財運就能有所增長。

好運指數★★★★

想要拓展事業機運，就不能一意孤行，善用你所累積的人脈，無論創業或打知名度都有助益。不妨利用通訊軟體持續與對方分享生活中大小事，維持感情熱度，還會有小別勝新婚的新鮮感。本月有利偏財，帶來貴人或相關投資訊息，只要嗅覺靈敏並抓緊時機，財務成長豐富，也有意想不到收穫。

好運指數★★★

職場糾紛多，人事問題是煩惱來源。不過變化是常態，走出舒適圈，反而能激發出更多潛能。放下對人的不信任感，就能重新建立對愛的信心，你身邊很有可能出現意想不到的對象，請把握。這時候花的錢，能夠幫助財氣流動、讓錢回到自己身上，以好心情用錢，是本月提升運氣的要點。

好運指數★★★★

要相信自己的直覺，想做的事情可以想方設法來克服，雖然過程辛苦，但只要行動就能被讚賞。桃花運不錯，有機會結識風趣、能帶給你啟發的新朋友，有些甚至可能發展成曖昧關係。本月財運蒸蒸日上，在投資理財上的眼光不俗，也剛好都能聽到有利消息，有助開創新契機。

好運指數★★

事業運勢下滑，就算受到質疑與挑戰，只要拿出長期累積的實力，仍然可以安然度過萬重山。這個月的戀愛好運在臨門一腳前止步，你的態度決定了一切，該收該放都要謹慎考量，衝動會誤事。財運下滑，會有債款稅務股票等問題；此外，雖然有一些賺錢點子，但是還不是時機付諸實現。

好運指數★★★

本月要妥善運用系統來落實執行工作，才能事半功倍，也才有餘力即時應變臨時發生的狀況。愛情要細火慢熬，切勿因為心情焦急而慌亂了腳步，要多做探聽再下決定，否則容易曇花一現。要注意安排好日常開支，本月較容易因為意外事件而損失錢財，要留意家戶安全及遵守交通規則。

好運指數★★

這個月職場有小人，一方面並別攪和他人的是非而模糊重點，另一方面也要管好嘴巴，勿嚼舌根。本月要放下心中對戀愛的高標準及理想性，才能看見對方的優點，也才有機會走進彼此的心裡。將守財當成本月的主要任務，不要把手邊的錢都拿來投資，時局還不是很穩定，且走且看。

好運指數★★

這個月在工作上得要有高度的變動性來應對，但不是公私生活混在一起，該怎麼做就怎麼做。單身者能享受曖昧時期的雀躍感，同時也在觀察確認適合與否。有伴者安排出遊約會，戀情更順遂。容易出現投資失誤的情況，需小心確認訊息，不可隨便聽從小道消息或者一味追求高利潤、高回報。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)

指數 投資 房地產

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