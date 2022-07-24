城市傳真／帕薩迪納繽紛「馬路粉筆畫」

「美人魚」勾畫出人、魚和樂的美妙畫面。（圖皆由作者提供）

月18日下午，洛杉磯陽光明媚，帕薩迪納粉筆節 (Pasadena Chalk Festival)「馬路畫展」重新落地「回歸」，便興致勃勃地驅車前往參觀。粉筆藝術節為期兩天，在一頂頂遮陽傘下，畫家們頭頂烈日，以馬路作畫布，在水泥地上作畫，在民眾觀摩下公開創作，別有一番情趣。經過兩年多新冠疫情 的「閉關」，各地畫家的創作熱情和豐富的創造力迸發出來了。地上作畫熱氣騰騰，一幅幅風格各異的畫作巍巍壯觀，一百多幅「地上壁畫」，吸引不少人圍觀。

美人魚 活靈活現

一幅「美人魚」畫，一個大眼美女頭像在藍色魚缸裡閃現，彩色飛魚穿梭其間。畫家用藍色粉筆一層層在地上打底色，打磨成藍色海水，讓「美人魚」活靈活現，勾畫出人、魚和樂的美妙畫面。

以卡通畫呈現，也是粉筆畫的一大特色，一般人在動物園見到的黑猩猩，而在畫家的粉筆畫裡面，黑猩猩變成淺灰色大猩猩，還戴著淺灰色大蓋帽，運用卡通擬人化，讓人們見識不一樣的大猩猩，噱頭十足。

卡通龍 配色大膽

一位穿著黑色T恤衫的小女孩盤著腿坐在地上，心情愉悅地描繪一條卡通龍，她用藍色打造龍頭和龍身，龍尾則塗成深咖啡色，彩龍圍著小龍女悄然而起。

彩龍圍著小龍女悄然而起。（圖皆由作者提供）

「龍」對於中國人而言，是特別符號，「龍」在粉筆畫展中占有一席之地，我情不自禁地為小畫家點讚。

另一幅抽象的卡通人物畫，在粉筆畫展中大放異彩，人的五官「眼、耳、眉、鼻、唇」在畫中不規則「移位」，隱喻人的喜怒哀樂，人的表情隨著心理變化也難以捉摸、變幻莫測。

卡通擬人化，讓人們見識不一樣的大猩猩。（圖皆由作者提供）

艾蒙易容 紅變綠

老牌卡通人物艾蒙（Elmo）是美國兒童電視劇《芝麻街》中的紅色絨毛怪獸，而「地攤畫家」卻一反常態，把牠畫成綠色，換裝後的艾蒙似乎更受小朋友喜愛；也成為飲料易開罐的外包裝圖案，倡導綠色食品，十分搶眼。

美國老牌卡通人物艾蒙（Elmo）。（圖皆由作者提供）

小男孩用粉筆揭示心中的卡通人物，竟是迪士尼小鹿斑比裡的朋友兔子桑普（Thumper），在他畫筆下，桑普淺藍色兔毛，兔耳朵和前爪夾帶紫色，活潑可愛、生氣勃勃，人見人愛。

地上壁畫有不少臨摹人像畫，只因為是粉筆畫，畫作地盤大，可隨心所欲地創作。當然，人像畫少不了影星、歌星和球星，廣受民眾青睞。

粉筆畫創作離不開好萊塢電影 這個長久不衰的主題，性感女星瑪麗蓮．夢露是影迷難以忘懷的偶像，而好萊塢星光大道旁瑪麗蓮．夢露按手印的流動雕像，常有不少慕名而來的遊客與她合影。一位女畫家花了十多個小時，用粉筆將瑪麗蓮．夢露再現在民眾面前，引起一陣不小的騷動。

人像畫 形象生動

當然，臨摹人像畫也有畫家以自己的親朋好友為「模特兒」，畫像作為紀念。一位非裔女畫家用粉筆畫出非裔女性，黝黑的皮膚、厚厚的嘴唇、閃亮的大眼睛，生動形象地再現非裔女性的風貌。

地上壁畫有不少臨摹人像畫。（圖皆由作者提供）

還有一幅畫，女主角是位白人女性，戴著黑框眼鏡，穿著粉色露肩裙，在深黃色蕉葉點綴下，暢懷大笑，展現後疫情時代來臨，人們脫下口罩，意氣奮發迎接新生活的愉悅心情。再一位仁兄創作印第安婦女，作畫時他乾脆「躺平」，躺在地上作畫，享受地上塗鴉的樂趣。

電影面具 飆創意

電影面具是好萊塢的「特產」，在好萊塢中國大戲院門前，一些街頭「臨時演員」戴著「哈利波特」、「蜘蛛俠」、電影殺手「邁克爾」的面具，贏取不少遊人的「賣路錢」。而畫家用粉筆充分發揮無限想像力，用手指和粉筆一筆筆勾畫出一具當下最流行的SVG圖像面具，獨具一格，象徵好萊塢電影今日依舊熠熠生輝、光芒四射。

電影面具是好萊塢電影的「特產」。（圖皆由作者提供）

獨角獸怪人是好萊塢電影必不可少的角色，粉筆畫中的怪人，頭上長角、豹子臉，黃眼睛配上黃色項鍊，一身全黑，更顯露出怪人不可一世的神態。一旁的風扇正為牠手中的花朵降溫取涼，一副夏日炎炎樣兒，這幅「夏日圖」頗有創意，又切合時令。萬聖節的應景畫給地上壁畫帶來另一種色調，畫家把水泥地油漆成黑黑的一塊底板，用深藍色勾勒出一個大髏頭，四周再配上菊黃色花朵，如此襯托，把恐怖的畫面「轉化」為和諧的氛圍，畫家可謂別有用心，創意獨特。

鮮果盤 貼近生活

「地上壁畫」還展現一個重大題材，後疫情時代來臨，人們期盼恢復疫前美好生活，憧憬美好未來。一位墨西哥裔女畫家用粉筆勾勒出三位不同族裔婦女團結和諧之圖，身著黃藍紫不同顏色，不同膚色婦女，聚合一起，肩並著肩面向未來，這幅畫含意深遠，讓人眼睛一亮。一位女畫家筆下的鮮果盤、Diet Coke易開罐與荷花組合畫，具有立體效果，折射出人們對平靜生活的美好追求。

女畫家筆下的鮮果盤、Diet Coke易開罐與荷花組合畫，具有立體效果。（圖皆由作者提供）

男畫家的「和平圖」更是直奔主題，在海邊藍色海水水面上映照出碧綠的青山、太陽和陽光，一隻孔雀正展翅飛翔，一派祥和景象。

我在一把把遮陽傘下穿梭，欣賞來自義大利、法國、墨西哥、南韓、日本等國藝術家的粉筆畫作品，盡情觀摩，流連忘返。參加「地上壁畫」的畫家，老少咸宜，只要對繪畫有興趣就可報名參加。粉筆畫須蹲坐在水泥地上畫畫，加上天氣炎熱，連續畫上幾個小時非常「吃體力」，而且畫家還要有較強耐力，要頂得住高溫天氣，要忍得住趴在地上用粉筆作畫，而且是幾個小時的「持久戰」。作畫過程中，還得用手指把粉筆抹勻，完成一幅畫，人也弄得髒兮兮。難怪有人說：「畫粉筆畫是苦差事一樁」。

但據我觀察，畫粉筆畫也是一件快樂的事。畫家走出畫室，到大庭廣眾「公開畫」，便於畫家之間互動交流，取長補短；再則，不管是專業畫家，還是業餘畫手，都在同一平台上作畫，敞開大門競爭，一比高低，有利提高繪畫整體水準。還有人視這種「集體繪畫」為一大樂事，呼朋喚友一起來參與，盡享粉筆畫給人們帶來的靈感與快樂。小小粉筆，畫出大千世界。一位畫家戴著耳機，邊作畫邊聽音樂，似乎要把音符融入創作中。

地上壁畫 如曇花

畫粉筆畫唯一令人遺憾的是所有畫作難以長期保存，給人以若隱若現的感覺，如遇風雨，「地上壁畫」便禁不起風吹雨打，馬上化為烏有，畫家辛勤創作統統泡湯，一切歸零。眼看這批不同題材的畫作，剛問世不久，便曇花一現，實在可惜。我立馬抓起相機，把一幅幅「地上壁畫」和畫家們的身影入鏡，為粉筆畫存檔，並希望與更多朋友分享這來之不易的繪畫作品。

帕薩迪納首屆粉筆藝術節始於1993年7月，至今已連續舉辦超過26屆了，成為美術愛好者戶外創作的新天地。2010年，帕薩迪納粉筆藝術節以「最大的粉筆地上壁畫」締造金氏世界紀錄，成為遠近聞名的「粉筆畫集市」。而帕薩迪納是有百年歷史的老城，在全美頗具知名度，帕薩迪納玫瑰花車遊行是聞名全美的新年三大慶典活動之一，今年已舉辦第133屆了。帕薩迪納每年還舉辦玫瑰盃美式足球比賽，也吸引數以萬計遊客前往打卡。