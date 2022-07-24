稅務漫談／如何用IRA轉存HSA

HSA和IRA是個人帳戶，帳戶持有人和配偶都可以將資金從各自的IRA轉入自己名下的HSA，但不能交替轉入彼此的HSA。(Getty Images)

如果有參加高免賠額健康計畫並且需要支付醫療費 用，並且有大量可支配的IRA資金，可以試試轉存HSA。這項轉存一生只能使用一次（lifetime），無需繳納罰款和免稅，轉存上限是當年的HSA供款限額（2022年個人3650美元、家庭7300美元，年紀55歲或以上可再追加1000美元）。一次性轉移規則的唯一例外是，如果帳戶持有人在轉移發生的同一年從個人保險 更改為家庭保險。

小額IRA帳戶先合併

帳戶持有人必須同時擁有自己名下的HSA和IRA帳戶（除了繼承IRA），配偶不能將其IRA轉移到另一方配偶的 HSA。如果擁有401k等退休帳戶，可以先將資金轉入IRA，再將資金轉到HSA。由於只允許進行一次IRA到HSA的轉帳，因此擁有多個小額IRA的帳戶持有人應先將資金從IRA轉帳到IRA，以先將它們合併，然後再向HSA轉帳。

轉存的金額不計入收入，但同時也不能在報稅時扣除。個人必須參加高免賠額健康計畫（High Deductible Health Plan，簡稱HDHP），帳戶持有人不得因其他原因（例如參加Medicare紅藍卡的任何部分）而沒有資格獲得HSA。

須具備HDHP資格

HDHP是一種「高自付額」（high deductible）的醫保 計畫，除了預防性服務以外，使用者必須要先自付滿足免賠額度後才能享受醫保報銷福利。此外，帳戶持有人必須在轉移後至少12個月內仍然有資格獲得HSA。如果帳戶持有人已有HSA但未註冊HDHP，則禁止此項轉存，因為不允許HSA供款。如果資金被轉移，然後帳戶持有人在轉移後12個月內失去HDHP資格，則這項轉存將被徵稅，並需額外繳納10%的罰款。如果帳戶持有人死亡或殘疾，則以上徵稅規則不適用。

舉一例，王先生未滿55歲，有一個家庭HDHP，2022年HSA供款已有2000美元。允許從IRA一次性轉存的最高最高金額為5300美元（家庭HSA供款上限7300美元減已有供款2000美元）。如果王先生的雇主也向其HSA供款1000美元，那麼轉存額還要減去雇主部分，降至4300美元（家庭上限7300美元減已供2000美元－雇主1000美元）。符合HSA資格的個人必須減去任何個人HSA供款和任何雇主供款，以確定最大IRA轉帳金額。

配偶HSA不能互轉

HSA和IRA是個人帳戶，這意味著帳戶持有人和配偶都可以將資金從各自的IRA轉入自己名下的HSA，不能交替轉入彼此的HSA，不過可以從任一帳戶中支付彼此和其他家庭成員的醫療費用。

傳統或Roth IRA都可以轉存到HSA，但是從傳統IRA轉出更有省稅優勢，因為Roth IRA提款已經是稅後資金，本身也有免罰規則，傳統IRA是稅前資金，提早取款本有罰款，但轉入HSA可多享一次免罰優惠。

合格支出免扣稅

HSA供款（contribution）免徵聯邦稅和大多數州稅，HSA取款（distribution）若用於合格醫療費用（qualified medical expenses），是完全免稅的。HSA的資金如果沒用完，可以自動滾存（rollover）至未來。

在65歲之前，如果將HSA資金用於不合格的支出，將被計入收入且有20%的罰款；滿65歲及之後對HSA資金使用將不再有罰款限制，用於合格的醫療費用支出仍不用繳稅，用於其他方面當作正常收入納稅。

HSA可支付的和各醫療費用包括帳戶持有人自己、配偶以及被扶養人（dependent）的免賠額（deductible）、共付額（copay）、共同保險金（coinsurance）以及用於購買符合資格的藥物及一些健康相關的儀器和產品。合格醫療費用不包括保險的保費（premium）。2020年CARES法案將以往不符合資格的一些OTC非處方藥物、女性護理用品以及口罩、免水洗手液等個人防護裝備（PPE）納入HSA/FSA報銷範疇，類似Covid-19或者其他疾病的在家自測試劑盒都能用HSA/FSA的資金報銷。不符合HSA報銷資格包括護膚品、美妝、漱口水、洗髮露等（除非醫生藥方指定要用作治療）。(作者為註冊會計師)