大仁說財經／靠廣告 優格變健康尖兵

寇蒂斯是Activia首位廣告代言人。（截自YouTube）

如果聽到「Activia」這個字，最先想到的可能是潔美‧李‧寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)。還可能聯想到一則廣告，如何紓解女性消化不規律，說白話一點，大便不順。

法國藥廠達能(Danone)2006年在美國推出了這款聲稱支持腸道健康的益生菌優格Activia%，寇蒂斯於次年成為該品牌的代言人。廣告宣傳Activia在保持消費者「排泄正常」方面的正面作用引發了一些嘲笑，但也促進了銷售。

之後，該品牌代言人從寇蒂斯轉換成其他人，也改變了推廣產品的方式。

如今Activia的行銷活動與十年前大相徑庭。新廣告和不斷變化的消費趨勢相結合，讓Activia擺脫了作為一種卑微的消化輔助劑形象，反而成為健康和腸道健康的時尚尖兵。

目前來看，這項策略似乎正在奏效。該公司表示，該品牌在美國的銷售額從2019年的4.72億元成長到2021年的5.06億元。Activia可望超越Light+Fit，成為達能今年第一大美國優格品牌。

但是Activia必須小心，不要因為與寇蒂斯和她相關消化系統疾病而趕走購買該產品的長期客戶。

達能北美優格業務總裁西爾維拉(Pedro Silveira)說，「我們必須小心謹慎，我們不想疏遠核心客戶。」「但在此同時，我們必須爭取新客戶。」

當達能第一次將Activia引入美國時，它先向消費者推銷益生菌優格的觀念。益生菌是在優格和其他產品中發現的活生物體，包括細菌和酵母。專家說，吃益生菌可以幫助消化或解決其他問題，但一些研究證明，沒有太多證據顯示益生菌對普通消費者有那麼多作用。

達能健康與科學事務副總裁佛瑞塔斯(Miguel Freitas)說，「並非所有益生菌都有相同功效。」「專家建議，大多數益生菌具有特定於菌株的作用機制，這些機制各有不同的益處。」

Activia在其官網上表示，其優格「可能有助於減少輕微消化不適的頻率」，連續幾周每天食用兩次並搭配健康的生活方式和均衡的飲食，可能會產生「腹脹、脹氣、腹部不適和腸部蠕動」。

以寇蒂斯為代言人，達能將這些資料簡化成一個簡單的訊息：如果想保持排便正常，那就吃Activia。在廣告中，寇蒂斯解釋，吃Activia有助於她保持規律。有時，其他女性也加入了她的行列，因她們也抱怨消化問題。

雖然沒有人直接談論排便，但含義很明確。

毫不奇怪，這些廣告之後帶來一系列的模仿和挖苦嘲笑。《周六夜現場》在2008年播出了一集，其中扮演寇蒂斯的韋格(Kristen Wiig)不停地將Activia舀到嘴裡，在此劇透一下：她在拍攝廣告時弄髒了她的褲子。這不是最典雅的幽默，但顯然它引起了共鳴。第二年，韋格在一部更加荒誕的續集中重新扮演了這個角色。

●https://www.youtube.com/watch?v=QuMBXHNH-vA

看來整個事情都毀了。但事實上銷售額在飆升。西爾維拉說，「在那些特定的時刻，這場行銷非常成功。」

2014年，時任該公司行銷副總裁的羅斯曼(Jeffrey Rothman)告訴《紐約時報 》，該品牌「在寇蒂斯擔任品牌大使時出現巨大的成長時期」。

但過程並非一帆風順。2010年，當時稱為達能的該公司同意了結聯邦貿易委員會(FTC)對欺騙性廣告的指控。FTC表示，該廣告聲稱每天只服用一份Activia可以緩解不適的廣告具有誤導性。

根據《紐約時報》當年的報導，該公司當時發表聲明表示：「達能同意更清楚地傳達Activia對不規則性和消化時間的有益影響已在每天服用3劑中得到證實。」該公司補充說：「達能廣告的本質保持不變，並將繼續保持真實並遵守所有法律法規。」

西爾維拉說，達能並不認為對其廣告的模仿是一件壞事，並指出反而可能從這種關注中「受益」，並利用它來「參與積極的對話」。

即便如此，達能還是開始擺脫這種類型的消息傳遞。寇蒂斯與該品牌合作直到2013年。第二年，Activia宣布了一系列新的代言人，包括鄉村女歌手麥克恩泰爾(Reba McEntire)和女拳王阿里(Laila Ali)。新的廣告不再那麼強調規律性，而是將吃Activia與擁有「快樂的肚子」建立聯繫。那一年，該品牌還聘請流行歌手夏奇拉(Shakira)代言。

2020年7月，Activia推出一項全新的行銷計畫，重點關注腸道健康和保健的更流行但更模糊的概念。

達能北美市場行銷副總裁帕特爾(Sonika Patel)當時在聲明中說：「我們的目標是與年輕觀眾建立聯繫，並闡明腸道是如何成為我們感受的起點。」「明亮、有趣和音樂，我們的新方向引起了人們對腸道對日常生活影響程度的關注。」

他說，這個「從頭到尾」(A to Z)的廣告以一首曲子和各種各樣的非名人名單為特色，他們健身 、跳舞、接吻，當然還有吃優格。

●https://www.youtube.com/watch?v=60ARlU8s1us

西爾維拉說，幾年前，「我們看到一個讓品牌煥發活力的機會」，並將其描述為一種進化，而不是否決寇蒂斯最初的行銷理念。他補充說，達能對新廣告進行了測試，以確保它們不會疏遠消費者。該品牌現在將更新的廣告系列視為成長動力。

負責指導學生食品和消費品行銷的西密西根大學常駐執行長山普勒斯(BobSamples)說，「你向人們推銷他們想要成為的東西，而不一定是他們想要的東西。」他說，廣告中的生活方式可能會讓年長的消費者感到渴望，「如果向千禧世代推銷這個，反而可能會抓住嬰兒潮世代。」

隨著達能行銷活動的發展，越來越多消費者開始尋找益生菌並追求所謂的腸道健康。

研究公司Mintel在2021年的一份報告表示，在被問及哪些好處會鼓勵他們嘗試更多優格時，約34%的受訪者會點名腸道健康。

趨勢預測公司WGSN食品和飲料團隊資深策略師蘭卡斯特(ClaireLancaster)說，在疫情 期間，人們真正開始對益生菌感興趣。

她說：「在疫情開始初期，圍繞腸道健康的討論激增。」「從那以後它就開始流行起來了。」

蘭卡斯特指出，在網路上，年輕消費者一直在「宣傳他們喜歡服用的特定益生菌菌株」，「高調反而變得非常流行。」

山普勒斯指出，年輕消費者認為益生菌是一種復元助劑，即使事實並非如此。他說，「很多年輕人的心態是，如果我吃夠多優格，我就可以吃一堆炸薯條。」

此外，優格的銷售總體上一直在增加，尤其是在新冠疫情期間。根據研究公司Euromonitor的統計數據，美國優格零售額從2019年的90億元成長到2021年的93億元。

Activia還在採取其他方法來吸引消費者。舉例來說：Activia的可啜飲版本以瓶裝出售，讓消費者在旅途中飲用該產品。Mintel在其報告中表示，「優格飲料產品將推動疫情後的成長。」

在新廣告、新品種和腸道健康潮流之間，Activia現在看來與如今的客戶大相徑庭。西爾維拉認為，年輕的Activia消費者「沒有看過寇蒂斯的廣告」，並且不會將她廣告中的訊息與產品聯繫起來。

山普勒斯同意消費者通常對行銷等事情的記憶力很短，但表示他們還是會記得一些事情。

他說，「我想每個人都會記得寇蒂斯的廣告，但可能不是它傳達的訊息，而是很多人都會取笑它是能讓你大便順暢的優格。」