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旅遊／阿拉斯加 冰天雪地看極光

鮑斐宇
阿拉斯加極光令人目不轉睛。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
阿拉斯加極光令人目不轉睛。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

1959年阿拉斯加成為美國的第49州，距其他48州極遠，要把國際換日線彎著畫一些，才能讓全美國日曆統一在一天過。為了看北極光，今年4月和兒子、女兒及外孫女一夥人在西雅圖會合，再一起乘飛機到阿拉斯加的費爾班克市（Fairbanks）。我們這個旅遊團共10人被接到坐落郊區一個冰天雪地的中央大木屋內下榻。

初抵城市 沐浴北極光

這兒沒有城市燈光的干擾，夜晚又有專人管守北極光動靜，一旦強度夠就及時敲門，通知大家在屋後院子雪地上觀看與拍照；幸運得很，第一晚我們就看到了強度四的北極光。

一輪牙狀新月當空，光弱，就自北方有白雲似的一片朦朧不成形處，突然散發一道光迎面遊走上來，越來越長，光度也加強，亮得如探照燈。光道由強轉弱，或分解散開，有些在半途由一道強光再分叉成兩道光；更有時一道光與另一方向來的光連接。

最多時，我們見到同時由一方位分散出五道光，每道光中間可見到繁星閃爍。夜晚外面氣溫5-9℉，但眾人都捨不得回屋取暖，一直觀賞著夜空。北極光形態是多變的，有時呈現螺旋形，或落地長簾形，或成半弧狀巨鐘形，在天空不停地舞動。寂靜的夜裡只聽大家的驚嘆、喝采聲，沒想到下飛機沒幾小時就能如願見到如此奇觀。

北極光的產生必需條件包括：強度的太陽風；晚間11時到清晨3時全黑夜，無其他光線干擾；天氣晴朗無雲層遮天。好在我們來時是新月，月牙細小、光淡。

體驗狗拉雪橇。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
體驗狗拉雪橇。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

尼納納 體驗狗拉雪橇

我們下榻的尼納納（Nenana）是守舊、古樸的小城，位於尼納納河與塔納納河交會處，在費爾班克市西南方，因淘金熱（1897-1900年）盛極一時。

鎮裡有許多舊日留下的木屋群、輪槳河船，1923年還開設火車站，在興建期間，鐵路工人流傳的「解淩彩票」（Ice Classic）的習俗，自1917年延續至今日。這是猜每年塔納納河融冰確切日期的彩券，當年的彩金800加元，到2021年彩金高達23萬3590加元（約17.9萬美元），由12名中獎人分之。

當地還有1925年的「血清運送行動」（Great Race of Mercy）歷史，從此年年舉行狗拉雪橇賽。1925年，阿拉斯加西北區諾姆城（Nome）鬧白喉瘟疫，當時空運免疫血清遭禁，於是150條阿拉斯加犬分20大隊，在5天內不停在天寒地凍的雪地上奔馳，共行674英里，把血清藥物運到諾姆城救人。領頭狗Togo（運送262英里）和Balto（運送55英里）都成了狗英雄，故事後來被拍成電影。

現在狗拉雪橇成了一年一度的大賽。為體會這項運動，我們四人乘由九條狗拉的雪橇，在此地的杉樹、樺樹林中跑了8英里。當時溫度大概是35℉，我們還是覺得手腳冰涼；狗兒們的比賽路程是250英里，需耗時好幾天，不知Togo與現在的參賽者是如何做到的？真是佩服佩服！Bill Cotter先生是我們雪橇的駕駛者，他還在70年代時比賽得過數次獎，他說領頭狗必須跑得快、聰明，後面的狗則需要力氣大、強壯一些。

在阿拉斯加雪地中穿著雪鞋。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
在阿拉斯加雪地中穿著雪鞋。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

北極小城 滿滿聖誕氛圍

費爾班克市在阿拉斯加的心臟位置，所以有「The Golden Heart City」之稱。當年水路船運，現在的空運、公路南通安克雷奇（Anchorage），北到切娜河（Chena），是此州的交通要樞。阿拉斯加州立大學設在這裡，校園裡有自然文化博物館，尤以是原居民歷史、生活方式、藝術品展出聞名。

講解員就是原住民，由他道出的傳統習俗尤為生動。他們的原始社會近乎母系社會，男人捕魚或外出狩獵，孩子總是跟舅舅學習技術，而不是由自己的父親教導，家中產業也是隔著父輩傳給孫子。

費爾班克市南面15英里有個小城叫北極（North Pole），原本想引進玩具工業，打上「北極製作」標籤；最後沒能成功，但確實為該地帶來聖誕節氣氛，聖誕老人房子遠近聞名，小學生給聖誕老人寫的信也會寄到此地。其實它只是間規模大的禮品店，屋外養著幾隻馴鹿。

在費爾班克附近金水溪谷的私家莊園，與馴鹿近距離接觸。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
在費爾班克附近金水溪谷的私家莊園，與馴鹿近距離接觸。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

費爾班克北部不遠的金水溪谷（Goldstream Valley）有私家經營的莊園，園內養有十多隻馴鹿，在美麗的樺樹林接待遊客。大家悠閒地與鹿群漫步林間一小時，每隻鹿都有命名和故事，女主人親自解說。鹿群中為了爭奪領袖地位，也會鬥得鹿角落地，沒了美麗的鹿角自然就不能傲領群鹿了；好在角掉落了次年還會長回來，卻會錯過這年的交配期。散步後，我們在女主人家屋前享用熱巧克力及餅乾。

最後一天，我們開車兩小時到切娜城，這兒是個溫泉度假村。切娜河供的溫泉水含硫、鎂、鈣，附近的石塊該是花崗岩，熱水由岩縫中湧出。附近有一冰雕館，裡面有一冰做的酒吧台，冰酒杯內盛真酒，還有及多種大型冰雕作品如花卉、北極光譜、人物、動物雕及建築欄柱等。

回程路經一現代人家的住屋，他們前後園地大，擁有馬場、豬圈及羊圈。家中有三個男孩，一個九歲女兒；男孩子十歲就可獵熊，每年以三隻為限。孩子們每人有自己的工作，例如照顧家畜及幫忙家務。母親把羊毛剪下製成羊毛線，再織成圍巾、毛線帽等；就連他們寬大美麗、現代化的房子也是夫妻動手蓋的。

先生負責當地消防隊工作，妻子兼任國防通訊連接站工作，接待遊客參觀等，一家人生活充實、富足、樂融融。

這戶人家及前面提到的養馴鹿人家都是自願移民的，是有創業、冒險精神的人們，在偏遠的阿拉斯加活得自我、成功，自得美滿的生活實在令人羡慕。

阿拉斯加輸油管道全長接近800英里，途經費爾班克市。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
阿拉斯加輸油管道全長接近800英里，途經費爾班克市。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

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