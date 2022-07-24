旅遊／青海自駕遊 黃河長江源頭探險記

九股黃河，從扎陵湖流入鄂陵湖。（圖皆由作者提供）

我與小范、蘭姐、老謝相約赴青海旅遊，探險黃河與長江的源頭，由蘭姐開越野車從成都北上，經甘孜、阿壩兩個藏族自治州，出四川到青海省果洛藏族自治州久治縣。

入青海 初識高原反應

一路上車子在遼闊無垠、丘原起伏的4000多米高原上疾駛，翻過一座又一座山。下午連續翻越了三個海拔4200米以上的埡口，至4時半我開始坐立不安，高原反應悄然而至；此時我頓失欣賞沿途美景的雅興，只盼早點到達目的地，一小時後終於到達了達日縣。

晚餐時食欲不振，略感噁心。到客棧後，發覺床和地板如地震 上下浮動，小范給我量血壓 ，結果嚇一跳：高壓170，低壓130，脈搏110，高原反應強烈。豈料翌日起床後感覺良好，恢復原有精神狀態。

一大早我們就去城外小山，登高俯瞰九曲黃河，在此我們首次擁抱了黃河；俯瞰遠方晨霧炊煙中的小縣城，別有一番朦朧之美。從達日走205省道至瑪多，中間需穿越甘德、瑪沁縣。進入瑪沁縣界，我們沿途前後與黃河兩個支流──優爾曲、東曲為伴，只見碧綠細水，蜿蜒於開闊的金黃色灘地。

抵黃河 奔源頭看日出

到達黃河源景區已是下午5時。鄂陵湖面積為618平方公里，遼闊無比，我們沿著湖邊走走停停，駐足拍照，欣賞煙波浩渺、水天一色的湖光山色。到了牛頭碑山下，開了幾十彎的盤山路才到了牛頭碑，「牛頭碑」即黃河源頭紀念碑，建在位於兩湖之間的措日尕則山頂峰，海拔4610米，所以一般將牛頭碑作為黃河源的象徵。事實上，真正的黃河源位於青海腹地，離此還有200公里之遙。

象徵黃河源頭的牛頭碑。（圖皆由作者提供）

從牛頭碑下山後，天已墨黑，找到一家喇嘛開設的招待所投宿。第二天，天未亮就起床，開車去鄂陵湖觀日出。車停湖邊山坡，晨曦微露，一輪紅日噴薄而出，霞光四射，穿透雲彩，映紅湖面。陽光灑向山河大地，日照金山，金山上淡藍色的蒼穹斜掛著一輪圓月。

鄂陵湖日出。（圖皆由作者提供）

我們披著霞光驅車前往扎陵湖。鄂陵湖在東，扎陵湖在西，兩湖直線雖相距僅20多公里，中間卻隔著巴顏朗馬山。黃河先流入面積526平方公里的扎陵湖，一番迴旋後，在巴顏郞瑪山南面進入一條300多米寬、20多公里長的河谷，黃河水在這裡分成九股，流入鄂陵湖。我們在這裡看到黃河第一橋，黃河另一支流多曲河在此地匯入黃河，今天我終於看到黃河的源頭。

黃河源頭第一橋。（圖皆由作者提供）

巴顏喀拉山 江河分水嶺

當晚住瑪多縣。隔日7時半出發，途經星星海，看到湖面開始結冰，我遙想鄂陵湖和扎陵湖也該結冰了吧。一天之內，氣候劇變。

我們從瑪多縣經過稱多縣，要翻越巴顏喀拉山，該山是黃河長江分水嶺，北歸黃河流域，南屬長江流域。到達巴顏喀拉山埡口，海拔4824米，山上飄著雪花，山口風正狂。此地能眺望北方海拔5226米的巴顏喀拉山主峰。埡口也是兩縣交界，過界就是稱多縣境，意味著離別黃河流域，回到長江流域。

通天河渡口。（圖皆由作者提供）

離開歇武鎮不久到達了通天河渡口。通天河古稱「氂牛河」，流貫玉樹草原，約長1000公里，穿行於唐古拉山脈和崑崙山脈的寬谷之中。通天河渡口是「唐蕃古道」上一個重要渡口，通天河大橋南岸有一塊巨大的岩石名「曬經石」，周圍古柏群上掛滿經幡。傳說當年唐僧師徒取經歸來，渡通天河時，因負老龜囑託被掀翻落水；唐僧師徒上岸後，在此石上晾曬經卷。雖是神話傳說，然石上字痕猶存，清晰可辨，成為玉樹州知名旅遊景觀。

跨過通天河就到了玉樹縣境。進城前，我們去了結古鎮旁的新寨嘉那石經城，此地有世界上最大的瑪尼堆。相傳這座瑪尼堆是由第一世嘉那活佛創建的，至今經歷近300年的風雨，形成了今天高4米、占地一個足球 場大的瑪尼堆；據說共含25億塊瑪尼石，每塊刻有六字真言，氣勢之大，十分震撼。

我們行車路線與通天河並行，逆流而上。過了隆寶灘，越過海拔4797米的哈香山埡口，很快進入了治多縣境。治多縣治域廣大，達8萬平方公里，域內有可可西里無人區和眾多湖泊，通天河貫穿半個縣域，號稱萬里長江第一縣。午餐後過河進入曲麻萊縣境，地理上屬於可可西里的一部分。

曲麻萊縣的西北部屬高寒草原，平均海拔在4500米，高山、盆地、灘地、河流相間。

高原大地上鋪滿了高原植被、草甸、苔草，秋季時以紅、黃為主要色調，間有紫色的花草、灰白色的鹽鹼地；地衣類植物爬滿了各類卵石、岩石和裸露的土地。長江北源楚瑪爾河徜徉於高原大地上，迤邐而行，匯入通天河。我們踽踽獨行於高原，一路上看到了遠方的藏羚羊、藏野驢、白唇鹿和野氂牛等青藏高原特有的動物，牠們才是這片土地的主宰。

各拉丹冬峰 臨長江源頭

車往前開，右遠方天邊慢慢出現一道雪線，正是崑崙山脈。跨過楚瑪爾河大橋不久到達109國道上的不凍泉，接著終於到海拔4768米的崑崙山口。山口在玉珠與玉虛兩大山峰之間，地勢平坦寬廣，風很大，說話要大聲朗朗才能聽清。

我們朝拜了崑崙山後繼續趕路。五道梁站位於號稱「天路」的青藏公路中段。這裡地高天寒、長冬無夏，以高寒缺氧、氣候惡劣多變著稱。由於這一帶土壤含汞量較高，植被稀少，空氣中含氧量更低，高原反應會非常明顯，故民間有「到了五道梁，哭爹又喊娘」諺語流傳。通常認為五道梁站是進高原的門檻，也是青藏線上最難的地段。

唐古喇山口。（圖皆由作者提供）

我們夜宿五道梁，隔天早上7時半出發，繼續沿著109國道進藏，中午時分到了海拔4539米的唐古拉山鎮，這裡是青海海西蒙古族藏族自治州格爾木市下轄的一個鎮，位於青海省西南端的長江源地區，號稱萬里長江第一鎮。鎮外就是長江正源沱沱河大橋，我們在這裡與長江第三次握手。

不久，我們再次經過通天河大橋，與長江第四次握手，下午路過唐古拉山兵站後就開始翻越最後的關口──唐古拉山。唐古拉山的藏語意思是「雄鷹飛不過去的高山」，到達山腳時颳起狂風，烏雲四起，彷彿泰山壓頂，天下起雪霰。

翻越了唐古拉山口，我們繼續向安多行駛，到達時已近黃昏。小范找了幾家住宿，最後找到了一家當地藏人開的酒店。老謝隨意一問，竟然使我們有幸認識老闆扎西諾布，而且拜他所賜，實現了長江源探險的願望。

早上5時起床，6時一切準備就緒。不久扎西來了，帶來他的同伴平措先生，由他開車帶我們去各拉丹冬。7時出發時天還漆黑，我們披星戴月上路。再次翻越唐古拉山，趕到雁石坪鎮，在鎮外十幾公里處拐進一條直通各拉丹冬的土路；路口有人把守，平措用藏語與他一說，對方就升起路桿放行。

從路口到各拉丹冬峰還有180公里的碎石土路，不過山勢圓潤，山坡平緩。開了約幾十公里，當翻過一道山梁後，迎面而來是空曠無垠的荒野，地平線上出現了一字排開的雪峰，在藍天白雲映襯下銀光閃閃，那就是各拉丹冬冰峰。

格拉丹冬雪峰，山麓是冰川，形成長江源頭。（圖皆由作者提供）

好不容易上了山坡，居然發現山坡上還有一戶人家，木屋前還停著一輛車，那真可算得上萬里長江第一戶。我們站在山坡上，坡下是乾涸的河床，鋪滿裸露的碎石，河床對岸是巨大綿延的雪峰，平生第一次如此近距離觀看神聖的各拉丹冬主峰，且終於到達長江源頭，真是三生有幸！

在牛頭碑鳥瞰鄂陵湖。（圖皆由作者提供）

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