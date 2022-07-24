封面故事／聯準會抑通膨 提高短期利率、縮表雙管齊下

通膨已成全民公敵，切身相關的物價變動，最讓人感受到壓力。（歐新社）

紐約市立大學勃魯克學院（Baruch College）金融學副教授姚睿說，通膨現在是美國的「全民公敵」。目前，美國的通膨率已經到達9%以上。聯準會 （Fed）將採取兩種辦法控制通膨：第一種是提高短期利率 ，據說要把利率提到高於通膨率，今年底升至3.5%；第二種是縮表（QT），即減少貨幣投放量。聯準會將分三個步驟實施：6月先縮表450億元；7月逐漸增加到750億元，最後9月達到950億元。

★減供美元 促使消費下降

他說，除了上述措施外，聯準會還會調整美元的數量，試圖使民眾的消費下降。他說，總投入的資金少了，股市、債市和房市的價格肯定下降。「最初是有價無市，後來是市場下跌。」他說，如果聯準會真的把短期利率提高到通膨率以上，美國經濟就會衰退，但它別無選擇。它只能一方面迅速提高短期利率，另一方面期望市場需求下滑，通膨下降。

姚睿說，過去，聯準會購買財政部的國庫券，到期後不但不收回來，反而是用新錢換舊錢，同時還增加新債券的購買。聯準會通過這個手段，每月向市場增發1000億元。「這個購買新債券今年3月已停止。」

他說，聯準會有兩個本職工作：一是控制物價；二為保護就業。現在，工資突然提高，人們就面臨選擇：辭職還是工作？許多人已經不習慣上班了。他分析，未來兩年股市將下調，人們也還是要回公司上班。

美國這次突然出現高通膨，與美國長期的貨幣政策和財政政策有關。他說，美國爆發新冠疫情後，聯準會動用了貨幣政策，把利率從2%降至0%。「這實際上又來一回貨幣寬鬆政策。」他說，聯準會不僅把短期利率下降至零，也控制長期利率，達到「全部控制」。他說，2021年上半年，10年國債的利率壓得在1%多一點。

同時，財政部也採取了新的財政政策，直接向美國民眾發錢。濫發貨幣會導致金融產品的價格上漲。過去，貸款利率是2.7%，而通膨率僅有2%，「拿到貸款的成本很低」。因此，人們爭相貸款。

低利率造成股市暴漲，特斯拉等股票漲幅驚人。 (路透)

★多年低利率 未見通膨

低利率影響了金融市場的產品定價。低利率造成債券和股票價格同時上漲，而高科技股票上漲最多。一些高科技企業，如特斯拉（Tesla）、臉書（Facebook）等，本來不賺錢，但是股價卻很高。同時，許多虛擬貨幣 也紛紛出來，除了最早的比特幣，還有以太幣（Ether）、狗幣（Dogecoin）等。而且，許多人炒作這些虛擬貨幣，主要原因是「沒有持有成本」。

他說，2008年，美國爆發次貸危機，經濟受到影響。聯準會（Fed）首次使用貨幣寬鬆政策（QE），不僅把短期利率下降至零，而且每月還向市場投放千億資金。出乎意料的是，通膨並未出現。於是，聯準會嘗到甜頭，連續使用十多年。看到美國實行零利率，經濟向好，通膨不高，各國紛紛仿效。奧地利甚至發行100年的國債。「但是，這種方式不可持續。」

從2021年下半年，美國開始出現通膨。到了今年初，通膨率竟然超過8%。聯準會只好連續升息。他說，如果貸款利率為零，實際上就是把未來的錢拿到今天來用，且沒有額外成本。於是，美國股市、房市等連年上漲，「這些物品都被高估了」。

姚睿說，與以往的通膨不同，美國這次的通膨主要是物流不暢，導致供給不足。人們的需求沒有增加，但是貨物都在國外，運輸出現問題。他說，現在聯邦政府光是發錢。「錢沒有用於創新，而是用於市場炒作。」

他說，新冠疫情導致美國開支大增。聯邦政府稅收收不上來這麼多錢，只能向外借錢。因為借錢要還利息，因此聯邦政府只能借新錢還舊錢。這就是一個龐氏騙局（Ponzi scheme）。 「如果聯邦政府不發錢了，市場就會垮下來。」

聯準會主席鮑爾(左)和財政部長葉倫(右)承認，以為「通膨是暫時的」是誤判。(美聯社)

★物價循環 還會接著漲

物價有個自我循環的過程，逐漸升高。「只要一加價，接著就會有一波漲價。」例如，如果商品價格上漲，員工就會要求加工資。「如果不加工資，他們就不來了。」提高工資後，老闆就會提高成品的售價。另外，俄烏戰爭也是影響因素之一，導致能源價格上漲。「由於成本增加，現在進出口商沒有了。」

他說，過去20多年，美國的通膨率一直保持在2%左右，與中國提供便宜的日用品有關。2001年，中國加入世界貿易組織（WTO）後，參與世界分工，成為世界工廠。而且，中國將出口賺取的外匯又購入美國國債。他說，由於東南亞的勞動力成本比中國還低，中國過去的成本優勢幾年前就消失了。

即使承受成本飆漲的壓力，有的行業也很難漲價，須自行設法消化。(路透)

美國的物價還將會繼續上漲至2023年。他說，能源和化肥的價格上漲一倍，糧食的價格也會上漲。有的地方的房租上漲更厲害，邁阿密的房租上漲42%，而房東只願意簽一年期的合約。他說，這是世界各國都會面臨的問題。

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫也表示，這次引發通膨的主要原因比較特別，是產品供應跟不上，致使價格上漲。他說，新冠疫情爆發後，經濟封閉，生產和運輸跟不上。因此，聯準會主席鮑爾和財政部財長葉倫，一直堅持「通膨暫時論」。他們認為，等到經濟活動恢復正常，通膨也自然要回歸正常。

他說，通膨不僅沒有回落，反倒是越走越高。而今年2月俄烏戰爭爆發後，由於擔心供應中斷，石油、天然氣、糧食、鎳、鋅等大宗商品價格飆升，給炙熱的通膨火上澆油，鮑爾和葉倫後來都承認，之前的「通膨暫時論」是誤判。

姚睿說，如果聯準會在2021年開始縮表，通膨率就不會這麼高。聯準會現在才動手，已經晚了。即使聯準會把通膨率降低至5%，要到明年才能發揮效益。如果把十年國債利率升至6%，對美國政府和公司都是巨大的負擔。

高通膨高物價衝擊民生，對低收入族群雪上加霜。圖為加州聖塔羅沙市新開「減價超市」，民眾搶購。(Getty Images)

★政府要還債 日子難過

姚睿說，鮑爾是前任總統川普任命的，在2021年上半年通膨起來時，他以為自己不能連任，就沒有提高利率，想讓接任者來做。2022年3月，總統拜登仍然提名他連任聯準會主席，他才著手對付通貨膨脹。

這次，聯準會先提高短期利率，第一次提高0.5個百分點，第二次提高0.75個百分點。聯準會的計畫是，到今年底美國短期利率達到3.5%。不過，聯準會曾經放話，要「把利率提高到超過通膨率」。姚睿說，美國政府還可以提高供給，緩解供應鏈緊張，但聯準會沒有這個權力。

他說，如果利率持續上漲，股票和房產就會下跌，人們會感覺到資產縮水，自己「變窮了」，有心理壓力。「這是財富效應，會對消費會產生影響。」家庭消費由收入和資產決定，即房產和股票。住房漲價對消費產生的積極影響，稱為「住房財富效應」（housing wealth effect），而股票升值對消費產生的積極影響，稱為「金融財富效應」（financial wealth effect）。

利率提高會導致連鎖反應，要到第二年才能看出來。「我估計，若是短期利率為3.5%，而長期利率則是3%，美國經濟衰退就來了，」姚睿說，現在，10年國債利率是3.5%，「如果將短期利率升到8%才能抑制通膨，聯準會就很尷尬。」

姚睿說，低收入家庭對通膨最為敏感。他們收入低，而且沒有存款。他舉例說，有的低收入家庭每月只能拿出150元作為油費，但現在油價上去了。過去，這些錢加的有能夠跑一個月，現在只能用半個月。「如果工資跟不上，他們失去交通工具，就會失業。」

根據經濟學原理，如果提高利率，公司會大批倒閉，失業者增加。目前的失業率是4%。他說，一般貸款要在基礎利率之上再加三個百分點。「現在的基礎利率是3%，若要加上實際利率，利率就達到6%。」

他說，如果貸款利率達到8%，金融市場將會受到嚴重打擊。例如，利率升至3.25%，股市會下降，比特幣的價格跌至2萬元以下，房地產公司的股價下降了三分之一。現在，市場上有一堆的房子，且在市場上停留時間延長。「我估計，房市未來會交易變零，房價下跌。」

拜登希望實行寬鬆的貨幣政策。他說，現在都把責任推給俄羅斯入侵烏克蘭，「拜登認為，通膨在2021年年中就有了，與我無關。」各方都在推卸責任。他估計，聯邦政府未來十年就要還債，日子不會好過。

網路券商SogoTrade公司CEO姚武銓表示，媒體報導，股神巴菲特（Warren Buffett）已經購買了花旗銀行的股票。雖然銀行發放貸款可以獲得收益，但也會面臨較大的風險。例如，貸款利率提高，借款人就面臨較大壓力。一旦失去工作，他們就還不起貸款，銀行收不到還款，呆帳比率就增加，影響銀行的利潤。

他說，雖然出現通膨，但許多行業也無法漲價。例如，蘋果公司對iPhone不能漲價，一旦漲價，人們不一定要換手機。他認為，全世界的供應鏈都斷了，加上俄烏戰爭，世界已經亂套，未來幾年無法恢復。