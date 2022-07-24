封面故事／利率漲、房市冷 有意購屋者縮手

曼哈頓是美國房市的風向標；紐約市排名前十的高房價地段中，有七個在曼哈頓。（本報檔案照）

美國最大的兩家房貸公司之一的房地美（Freddie Mac）7月7日發布消息稱，過去兩周，30年期固定貸款 的利率 下降了0.5%，其原因是對潛在經濟衰退的擔憂繼續上升，而利率下跌給購房者帶來了稍微的減輕。截至7月13日，30年固定利率的貸款利率為5.30%，15年固定利率的貸款利率是4.45%。

★曼哈頓 房市 全美風向標

紐約蘇富比國際地產部（Sothebys International Realty）資深經紀人David許說，曼哈頓房市是美國房地產的風向標。房貸利率的快速提高極大地影響了曼哈頓的房市。進入2022年4月，房市的交易量開始下降。

「與去年同期相比，今年美國房屋成交量下降28%。」他說，看房的人減少很多。在2021年，他每個月都能帶六至十名客人看房，而且總能成交四、五套。但現在每個月只能帶三、四名客人，一兩個月才能成交一套房子。

房產經紀人認為，高房價與持續上漲貸款利率正在關閉更多中產階級買房的大門。(Getty Images)

David許說，曼哈頓的房市從2021年春季開始啟動，到了初夏的時候，房市非常熱。先是房租上漲，幅度接近30%。接著，房價開始上漲，達到疫情前的水平。2021年9月，他也在曼哈頓購買一個公寓，因為利率太低了。「我的30年固定利率是2.75%。」而在八、九年前，他在曼哈頓購買一個公寓的利率是3.6%左右。

2022年4月，美國通貨膨脹率超過8%。他說，通貨膨脹升高與聯邦政府發出5兆元的資金有關。拜登政府上台以來，為了控制新冠疫情，增發了疫情控制、科技研發、失業補助、家庭補貼等費用。這些錢大都進入市場，導致股市、油價、運輸等價格上漲，產品成本增加。

他說，過去如果房屋成交量下降，庫存量會增加。但是，現在情況與以前不同，房屋庫存量並未增加。「我們公司的分析師的解釋是買家惜售。」由於市場不好，買家不願意低價賣出，因此把準備銷售的房屋拿回來了。他說，拿回來的都是500萬元到800萬元的房子。

★中國出境難 來美買房減

除了通貨膨脹以外，還有其他的因素影響房市。他指出，虛擬貨幣就是一例。目前，最流行的虛擬貨幣是比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）。截至7月13日，比特幣的價格是1萬9653元，比最高值6萬8789元下降了71.44%。以太幣的價格是1074元，比最高值4891元下降了78.05%。許多人在投資組合中包括了虛擬貨幣，虛擬貨幣下跌，對他們的房屋投資是有影響的。

David許曾經接待過許多中國富人買家。他說，過去很多中國人來曼哈頓看房，主要看300萬元到500萬元的房子。現在，雖然也有中國人來曼哈頓看房，但人數非常少。「他們手裡有錢，因為沒有地方投資，只好來曼哈頓買房。」他們買後就出租，用房租抵消地產稅和管理費，少賺點。

他說，中國人看房的少，主要是他們出國不易。例如，現在，學生可以申請到護照，能夠來美國留學，但是商務和旅遊的人出不來，以前許多人靠這種簽證來買房。有的人護照過期了，但是換不到新護照。以前，紐約市有很多中國觀光客，現在沒有了。「上海、北京發生疫情後，出國更難了。」

另外，中國人大都是現金買房。但是，現金從中國出來也很難。他說，學生家長可以給留學的孩子匯出學費和生活費，在美國做生意者也能匯出錢來。但是，若是匯錢出來買房，則無法匯錢，因為銀行不給辦理。「因此，中國買家減少很多。」

★通膨利率高 看房兩極化

他說，在高通膨、高利率的情況下，買家看房也出現兩極分化。一極是，有人只看100萬元到300萬元的比較便宜的房子；一極是，有人要看2000萬元以上的豪華公寓。他說，有的人甚至連看了兩次，很有購房的意願。「在過去，我很少看到這種情況。」

投資房產是對抗通貨膨脹的有效手段。他舉例說，假如借款人年初借款100萬元，期限為30年，利率是5%，將來要償還本金100萬元，但因為通膨率為9%，這個本金100萬元到年底只值91萬元。若是加上利息5萬元，借款人用96萬元還款100萬元貸款，就等於賺了4萬元，即100萬元的4%。「如果不借100萬元買房，就等於你虧損4萬元。」

紐約萬榮地產公司（Winzone Realty Inc.）老闆潘小峰說，貸款利率一升，導致房地產交易量明顯下降，看房者、簽約者也減少了，因為大部分購房者都要貸款買房。他說，利率一升高，貸款買房的壓力就增大，買房的動力就會減小。他說，對於那些不是很迫切的買家來說，許多人現在選擇觀望的態度。

貸款利率每天都在變化，而且是一直往上走。他舉例說，截至6月24日，15年期限的固定利率是5.30%，30年期限的固定利率達到6.04%。「有的貸款公司的經紀已經傳出話來，到今年底房貸利率要達到8%。」

他說，也有的購房者已經鎖定了利率，但擔心利率有變，就要求「手續辦快一點」。銀行也很配合，兩個工作日內辦好。他說，對賣家和房地產經紀來說，他們都想快一點。他表示，這些買家都已經鎖定了貸款利率，即使利率以後升高，對他們沒有影響。

許多人喜歡在郊區買房，長島納蘇郡的房屋市場停留期只有皇后區的一半。(本報檔案照)

★紐約房地產 今年走得慢

資料顯示，紐約的房市今年走得慢了。以皇后區為例，今年4月房屋在市場上的停留期是3.8個月，5月是4.6個月。「今年6月的資料尚未出來，估計比5月的還要慢。」

萬榮地產成立於2002年底，現有1200個房產經紀，是紐約市皇后區最大的地產經紀公司。從他的公司資料看，今年第二季度房屋的銷量比第一季度下降12%。如果2022年第二季度與2021年同期相比，成交量下降20%。總之，2021年美國房市銷售好，而今年以來開始下降了。

他說，雖然利率提高，但有的人還是要買房子。他說，有的人家的孩子正好到了上學的年齡，因此要買一個好學區的房子。「我最近在長島代理一棟房子，兩天就賣掉了，因為房子位於長島好學區。」他說，如果學區不好，就不容易賣掉。例如，有的房子位於好學區之外，放到市場上三個月了，至今沒有賣掉。

也有人家人口增多，房子小住不下，也要買房子。例如，有的是一家人和姑姑、姊姊兩家人住在同一棟房子裡，生活非常不方便。「不管怎麼說，他們一定要買房子。」他說，雖然現在房市很差，但如果有好房子，還是有人來看。

人們仍然喜歡在郊區買房，不喜歡在市內置業。統計資料顯示，長島納蘇郡（Nassau County）的房屋市場停留期是2.1至2.2個月，而紐約市皇后區的市場停留期是4.6個月，皇后區的房屋在市場上停留的時間，是長島納蘇郡的「兩倍多」。

紐約億豐地產集團（SunAmerica）資深銷售經理Ricky黃說，他的公司主要做三類房地產：商業地產、獨立住宅和共有公寓（condo）。他說，從2022年4月，他就感到房市「不好了」。以共有公寓為例，在疫情爆發以前，紐約市的共有公寓就供過於求，價格下跌。但是，到了2021年底和2022年初，共有公寓市場出現一個「小陽春」。其後，市場開始下跌。

華人聚居的法拉盛，共有公寓很多，價格也偏高。(本報檔案照)

★房貸利率漲 貸款不夠格

億豐地產集團曾經代理過法拉盛的大型房地產項目天景（Skyview）購物中心和共有公寓。他說，尤其在紐約市華人集中地法拉盛，共有公寓的供給量過多，而且價格偏高。例如，一臥或者兩臥的共有公寓都要價100萬元。他說，有的公寓每平方呎要1300元，1000平方呎的公寓就要130萬元，價格太高了。

聯準會大漲利率抗通膨，直接影響就是屋主每月支付的房貸增加了。 (歐新社)

他說，共有公寓每月還要繳納管理費和地稅。許多華人購買共有公寓是用於出租，房價這麼高，還要繳納其他費用，華人買家會認為「不合算」。而獨立住宅則不同，價格一直比較穩定。他說，兩年前，華人開始購買長島的獨立住宅，把房價炒得很高。

從今年4月開始，房貸利率開始上漲。過去，房貸利率在3%左右，6月漲到6%以上。「房貸利率一漲，屋主每個月支付的房貸數額就要增長。」他舉例說，如果向銀行借30年期限的50萬元貸款，如果是3%的利率，每月還貸2000元。但是，如果是6%的貸款利率，每月還貸增加到2800元。

他說，按照美國房屋貸款的規定，每月還貸額占家庭收入的比例決定能否貸款。例如，若是每月償還2000元，年入10萬元的家庭可以貸款。若是每月還貸2800元，借款人的年收入要在年入10萬以上。因此，有些人雖然簽了購房合同，但是不能過戶，因為利率提高後，他們的收入不夠了。

地產經紀認為通膨不會持續太久，投資的第一選擇仍然應該是房市。(路透)

★等疫情結束 盼房市好轉

Ricky黃說，現在主要的問題是新冠疫情。如果疫情解決了，紐約市就沒有問題。他估計，到了2023年，紐約市的房地產就會好轉。他的根據是，新冠疫情現在的症狀很輕，疫情很快就會過去。因此，人們都會回到辦公室上班。到時候，曼哈頓的商業地產就會大漲。

商業地產的價格主要取決於所在地點。他說，紐約市曼哈頓的商業地產很難漲價，因為地稅比較高。現在，曼哈頓空出許多的商業地產，沒有人租。對於房東來說，如果租不出，同時也要繳納地稅，壓力巨大。許多人購買商業地產是通過貸款。如果商業地產長期租不出去，房東持續繳納房貸，就會受不了，就要出售房產。因此，現在曼哈頓的商業地產價格房價下跌。「如果現在購買，價格就很低。」除了曼哈頓以外，紐約市的其他地方的商業地產還算可以。

他說，紐約市是美國最大的商業城市。因此，只要美國不垮，曼哈頓就不會垮。因此，曼哈頓的地產出現問題的可能性很低。他說，過去許多人湧入紐約州長島買房，把長島的房價推高了。「長島的房價漲得太多，將來就要回調。」

他根據自己的經驗，估計通膨只會持續九個月。到了2023年，房市又會回來了。他建議，有錢不要放在銀行，而是要放入房市。房市總會往上漲的。「如果是購買獨立住宅，在紐約的任何地方都行。」

潘小峰說，他最近翻閱過去的廣告資料發現，把2020年的房價與2010年和2000年時的相比，都是一直在上升。在美國，投資的渠道很多，如股票、期貨、年金等，但他認為第一選擇還應該是房屋，因為房屋可以保值增值。「投資房地產一定要有長遠眼光。」

他說，華人社區的貸款經紀很多，都在推銷自己公司的貸款。有的貸款經紀為了吸引客戶，把貸款利率壓得「偏低」，但批出來的貸款利率卻很高，理由是「因為利率發生了變化」。他建議，在聯繫貸款經紀時，一定要同時與兩、三家的貸款銀行接觸，然後進行比較，從中選擇貸款利率最低的那家。「不過，成本是多交了一點申請費。」