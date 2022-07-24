封面故事／聯準會升息重創股市 投資者不虧本就是贏

聯準會升息，對股市的打擊很大，熊市估計將持續一段時間。(路透)

今年以來，聯準會 （Fed）已經連續兩次加息。路透日前報導稱，投資 者押注聯準會將再加息1個百分點。聯邦勞工部數據顯示，汽油、食品和租金成本上漲，推動6月份的消費者物價指數(CPI)大漲9.1%，再創新高。

★成交量跌 散戶大量退潮

網路券商SogoTrade公司CEO姚武銓表示，聯準會接連升息對股市的打擊太大，這個打擊是「毀滅性的」。現在，公司每天的成交量比過去下降30%至40%，散戶大量退潮，原因是他們對市場沒有信心。同時，新進場的投資人越來越少。紐約華人Jenny是剛剛進入股市的新手。她說，她也加入了幾個炒股群，學做股票 ，但跟了一段時間總是虧錢。她問了群裡的人，聽說超過90%的都不賺錢，有人虧了幾十萬元。總之，「虧錢的人比較多，賺錢的比較少」。

股市轉熊市，入場須謹慎，投資新手貿然進入恐需要付出代價。(美聯社)

Jenny說，紐約市2020年3月初爆發新冠疫情後，市政府3月15日下達居家令，她此後就在家裡休息，「學做股票」。她說，由於自己不太懂股市，炒股總是虧。她說，有人在報紙上刊登廣告，聲稱可以幫助別人炒股，賺了錢分成，虧了錢自擔。「我相信了，給了他十多萬元，結果虧了一半。」她提出質疑，對方說：「我用你的帳戶操作，並沒有拿你的錢。」

聯準會的一舉一動，都會對股市造成巨大影響。(路透)

她透露，好幾個朋友都請這位「專家」炒股，最後都虧了。他們後來發現，「專家」是冒充的，並沒有相關執照。「我們已經提告，現在還沒有結果。」

疫情期間，許多華人都在炒股，並且組織了幾個炒股微信群。有的炒股群按月收費，Jenny所在的群月費要100元。「群主在群裡公布將要上升的股票，並建議在某個點位買入。」然後，群裡開始跟著群主的指令操作。但是，常見的情況是，在他們買過股票後，股票卻一直下跌。而當他們賣掉這隻股票後，股票就開始上漲。

她說，她現在感覺到，炒股群的建議都是非專業的。他們自己不懂股市，卻去做股票群，實際上是靠收取月費賺錢。同時，如果按照群主的指令賺了錢，群友並不感謝，認為是他們自己做的。如果虧了錢，有人就大吵大鬧。她感覺，炒股群也很難持久。

由於租屋需求大增，租金水漲船高，也推動消費者物價指數大漲。(Getty Images)

她承認自己不懂股市，也不懂利率，只是東學一點、西學一點，沒有掌握系統的知識。她現在知道，只有充分了解市場走勢，才能賺錢。一位頗有投資心得的過來人建議她制定九年計畫，「要先觀察市場三年。然後三年小量操作，做到不虧；此後還要三年，再投資股市賺錢…但是，前面三年沒有收入。因此，我要解決生活開銷。」她說，她現在有租金收入，可以維持生活。

她表示，如果有一個專業的工作，把工作做好就行了，不要放棄工作去炒股，而且一般人不適合炒股，有人甚至不知道止損。另外，炒股也需要天賦，不是每個人都適合炒股。「有錢有閒的人才能炒股。」

★投資方向 跟著聯準會走

紐約資深投資者Shaw說，不管是長期投資者、還是短期投資者、甚至投機者，都要記住，就是一定要跟著聯準會主席鮑爾（Jerome Hayden Powell）和華爾街控制的市場走，不要與他們對著幹。鮑爾決定升息至明年初，股市接著肯定要下跌。「利率升高，錢要離開股市，進入銀行賺取利息。」這樣，美國股市就會進入熊市一段時間。

他表示，市場進入熊市後，賺錢更難了。投資者可以在低點進入，反彈時拋出。他舉例說，現在史坦普500指數只要衝破3840點，就可以小減倉；若是反彈直奔3900點，再減倉；若是反彈到達4000點，全減倉；若是反彈衝擊4100點，可以買反向指數股票或基金，如SQQQ、SPXU、UVXY等。「熊市中，不虧本就是贏。」

美國經濟大約十年一個周期。對於股市來說，牛市過後進入熊市，持續一段時間後，開始復甦，最後牛市歸來，完成一個循環。他說，從歷史資料看，牛市比較長，熊市比較短。例如，歷史上最長的牛市可以有十幾年，而最長的熊市只有32個月，即兩年多的時間。他說，若是身處牛市，投資者大都能賺錢，即使跟風的大媽大爺也能賺錢。但若是遇到熊市，要賺錢需要動點腦筋。

他表示，2022年1月，美國股市開始下跌進入熊市，華爾街經理們就開始採取熊市的措施了。今年初，他曾經的大老闆摩根大通（JPMorgan Chase）董事長兼首席執行官戴蒙（James Dimon）就積攢20億元現金。因此，有人質疑戴蒙的決定。目前，美國的通貨膨脹率已經在8%以上，他的這麼多現金閒置每月損失就有近1億元，並不合算。他說，從長遠看，熊市平均只有九個月，而牛市會有十年。「戴蒙說，等到牛市時投入這些現金，可以穩賺大錢。」

聯準會的模型預測顯示，通膨要到明年以後才會慢慢消退。圖為洛杉磯一處加油站的油價居高不下。 (路透)

★估明年初 牛市才能回來

聯準會已經披露今年的加息計畫，就是到2023年年初，聯準會要加息11次。「我預測，美國股市要繼續跌到史坦普500的3508點，直到明年初停止加息前夕，牛市才能回來。」

他說，對於個人投資者來說，在熊市期間可放少量資金在市場上博弈，但不能超過投資資金的五分之一。他說，他一直勸大家不要在股市中放太多錢，但還是有人一有錢，就不顧一切投入股市。例如，有名開出租車的華人就是如此。「他賺了幾千元，就投入股市，結果幾天就沒有了。然後，他再去開出租車，掙了錢再投入股市，這樣循環往復。」他說，他們總想在股市上一夜暴富，但絕大多數不能如願。

姚武銓說，聯準會7月有一次會議，可能要上漲0.75個百分點(3碼)。這樣，這個基準利率就會上漲至2%。如果今年9月再次加息0.75個百分點，基準利率就會達到2.75%，甚至更高。

油價上漲，機票變貴，降低人們搭機旅遊的意願。（Getty Images）

他說，因為疫情的影響，許多人待在家裡一、兩年，都想出去散散心，因此航空公司曾是被看好的公司。但是，由於油價的上漲，機票變貴了。「剛開始，人們還坐飛機，但機票價格大漲，人們不坐了。」於是，人們開始自駕遊。但是，也是因為油價上漲，出去一趟花費幾百元，於是人們也減少出行。

許多公司缺人，不得不提高薪資福利加緊招聘，經營成本續增。(路透)

★利率上漲 中小企打擊大

由於出行人數的減少，餐飲業的營業額下降了。最初，人們還去餐館吃飯，但是價格上漲，人們外出吃飯次數減少，餐館的生意也下降了。他說，許多公司員工短缺，員工要求加工資，但是公司沒錢。因此，利率上漲對中小企業打擊最大。

由於通貨膨脹，許多餐館除菜單漲價外，還加收其他費用，消費者只好減少外出就餐。(Getty Images)

他說，美國許多的高科技公司，如谷歌、蘋果、臉書等，應該沒事，因為他們是大公司，處於龍頭地位。

他說，利率提高對許多製造業沒有影響。只要消費者需要，他們就可以提高售價。「水漲船高，利率對生產者沒有影響。」由於美國接連提高利率，美元開始回流。現在，國內美元增加，多數進入債券市場，對股票市場不利。

許多人原來計畫把股票賣掉，再買房子，但是現在股價下跌，有的甚至腰斬。他估計，未來三、五年，美國利率都會一直上漲，導致經濟衰退。他說，壓力最大的是中產階級中年人。他們要養育孩子，還要還房貸和車貸，不能有一點閃失。而年輕人和退休者沒有壓力。年輕人沒有房貸，而退休者已經還完房貸。

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫說，早在2021年3月，衡量通膨的重要指標之一的消費者物價指數CPI增長到2.6%，突破聯準會的通膨目標的上限。2022年5月，CPI增長更飆升至8.6%，創下40年的高位。他說，為了遏制通膨，聯準會開啟了緊縮的貨幣政策，採用「加息」與「縮表」雙管齊下的方式。

★專家建議 4大投資策略

他說，針對不同的經濟周期和不同市場環境，投資者應有不同的投資策略。他把投資策略分為以下幾種。

一、滯脹時的投資策略：如果聯準會加息治不了通膨，而經濟停滯，出現了所謂的滯脹。在這種環境下，投資人應提高現金持有，等待機會。另一方面，也可考慮配置一些對沖基金。在滯脹時，通膨居高不下，利率仍會走高，宏觀期貨、相對價值和市場中性等策略往往會有不錯的表現。根據對沖基金數據公司HFR的數據，2022年1月到5月宏觀期貨對沖基金的回收超過10%，HFR加權綜合對沖基金指數下跌2.9%。據統計，在1997年到2022年的幾次經濟衰退中，宏觀策略對沖基金也都有不俗的表現。

二、經濟衰退期的投資策略：投資者要採取防禦型投資策略，增加現金持有，或提高保守型、紅利型類股的持倉，降低風險型行業類股的敞口。例如，大型藥廠就是抗經濟衰退的行業之一。高品質的紅利型股票在市場下行時，總能給投資人帶來較好的回報，也是防禦型投資的選項之一。數據顯示，自1995年以來，在經濟成長減緩和衰退時，全球高股息收益指數都跑贏全球股票指數。

三、經濟軟著陸的投資策略：經濟軟著陸較有利於股市，因為現在讓市場飄搖不定的一大隱憂，就是經濟可能衰退，經濟軟著陸說明經濟還有增長，只是速度減慢。聯準會繼續緊縮，價值股更有機會。在股市年景好時，價值股常被大多數投資人忽略，然而今年在聯準會貨幣政策越來越鷹派後，價值股表現超出成長股。雖然近期能源、原材料類股有所回撤，但在供應瓶頸還可能持續的情況下，價值股仍應有作為。

四、通膨緩解後，聯準會重回寬鬆貨幣政策：如果通膨回落，市場擔憂解除，或聯準會緊縮政策過來頭，需要通過寬鬆的貨幣政策來刺激經濟，股市可能會強力反彈。這時，持有現金的投資人應重新入場，持有保守類股的投資人要考慮調整倉位，選擇具有長期成長潛力的公司。他們也可以考慮配置一些前景看好的私募投資，以分散投資組合風險，長期增長。

他說，個人投資者可以多買財政部發行的通膨保值債券（TIPS）。其本金與CPI直接掛鉤，隨著CPI指數進行調整。若有通膨，CPI指數就高，債券的本金支付就增加。他說，由於票息率是固定的，本金增加，利息收入也增加，利息收入等於票息率乘以本金。

除了直接購買財政部的TIPS債券，也可以購買此類債券的交易所交易基金，如RINF等。他說，在聯準會的連續加息後，利率上揚，定期存款（CD）、國債利率都走高，可投資短期債券等有固定收益的資產。而與市場指數掛鉤，帶有一定程度的本金保護的結構性金融產品，也是增加收益的不錯選項。

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

★投資風險 做好嚴格管控

投資人在選擇投資時，一定要考慮自己投資追求的目標及所能承受的風險，高回收自然伴隨著高風險，不想承擔高風險，就不能奢求高回報。如果因為無法承擔投資的風險，導致茶飯不思、徹夜難眠，那就不是投資的目的。世上沒有零風險的投資，所以不論什麼市場環境，無論投資多保守，都不要忘記做好嚴格的風險管控。

供應鏈打結，是推高通膨的重要因素之一。(路透)

姚武銓建議，投資者可以購買股票，但要購買與供應鏈有關的股票，如能源股、民生用品股、食品股等。這類股票肯定要上漲，因為人們每天都要使用、都要吃飯。同時，他們可以賣出部分風險較大的股票。

他說，人們也可以購買定期存款（CD）。他說，這種固定存款有不同的年限，如3月、6月和9月等期限。由於聯準會不停地升息，後買的比先買的合算。「如果去年購買了定期存款，今年就很慘。」因此，人們不要購買「長期」的固定存款。