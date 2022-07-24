生活／坐馬車追汽車 旅途鬧笑話

林蔭大道上的觀光馬車。(圖皆為作者提供)

今年5月，跟團去西班牙和葡萄牙旅遊。南歐這兩國信奉天主教，中國旅遊景點多寺廟，而這兩國處處是教堂，教堂建築內外裝飾其精美瑰麗程度令人驚訝不已，大大超過西歐國家，和美國教堂相比，美國教堂只能說是「寒酸」二字。

★巴塞隆納 參觀教堂

西班牙、葡萄牙和法國的城市建設中有一個特點，就是城市的主幹道一定是一條林蔭大道。道路非常之寬闊，中間是一條和普通馬路相同寬大的人行道，兩邊有長條坐椅，然後兩邊再是高大樹木，再外邊是兩條單向的來回車道。設計這樣林蔭大道，最初設想是因為歐洲的城市居民居住空間都較小，林蔭大道成了市民社交休閒場所。

法國作家莫泊桑小說中即有這樣場景，貴婦人牽著狗在林蔭大道上遛狗。遠在南美洲的原西班牙殖民地，阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯也有這樣舒適大道。然而這些教堂和大道，卻給我帶來一次驚險的行動，也引得全團同伴哈哈大笑。

導遊領我們去參觀巴塞隆納塞爾維亞的一座教堂，教堂的一角已經過了500年了，還未修復完成。我就感到奇怪，那是在中國明朝時代的建築，到今天2022年了，為什麼還不完成。導遊解說，因為教堂建設靠教友的捐助，這是一所精美的教堂，但和高第的聖家堂相比，高第那個也未完成，當然輪不到它了。

其實這所教堂的小修小補還是有的，大門兩邊的石裝飾，在修補時還添了現代元素，像是小獅子吃霜淇淋、太空人 等。

導遊在此要我們解散了自由活動，去邊上的步行街遊玩，並說中午12時20分在大門口集合，或12時30分在大巴士下客處等候。我和太太在步行街也分開行動，她要去采風拍照，我想去找找西班牙有無葡式蛋塔，再想嘗嘗懷念的美味。

在步行街兜了一圈，卻只有西班牙粗陋的大蛋塔。一看已12時10分了，急急忙忙趕去集合點，但教堂門口沒有人。手表已是12時20分了，擔心是否自己聽錯了，應在教堂的破牆邊集合，又轉去破牆邊，還是不見團隊蹤影，尤其是我太太。這下有點心慌了，又想他們會不會去巴士下車點了？趕緊往下車點趕去，到了林蔭大道邊傻眼了，寬寬的大道空無一人。

馬上找路人用英語詢問旅遊大巴停靠在什麼地方，大部分西班牙人都聽不懂英語，個別聽懂的，也兩手一攤，不知道。手表指針指向12時25分了，要是全團找不到我怎麼辦？全團20多個人都等我怎麼辦？手機沒開通國際漫遊，他們和我失聯怎麼辦？他們如果等我，一人浪費了半個小時，全團就是十個小時；如一個小時，則是20個小時，時間就是金錢，我承擔得起嗎？當時真的心急如焚，萬箭穿心。

巴塞隆納塞爾維亞一座教堂的一角，過了500年還未修復完成。(圖皆為作者提供)

★急尋團員 心生一計

想快速步行在這個林蔭大道上奔尋，但一想自己的年齡和體力，這是一個不可能完成的任務。有個會講英語的女孩說，你可以叫計程車幫你找。可是用Uber叫來的計程車會講英語嗎？當下成了熱鍋上的螞蟻。

這時突然見到林蔭大道上的觀光 馬車，他們一直在這裡兜圈子，一定知道觀光巴士的停留地點，何不坐他們馬車去兜風找汽車 。

主意打定，正好路邊有兩輛馬車，我對第一輛車上的小夥子提出要求，他說可以的，但他車上已坐滿了四個人，找下一輛車吧。

第二輛是個老頭，用英語跟他講了要求，他用西班語講說他聽不懂。這下真是急死人了，趕緊對路邊走過的一大群高中生，用英語大聲地喊：「Help! Help!(救命)」他們用疑惑的眼光瞧了瞧我，走了。他們一定認為我是精神病患！我沒有氣餒，見旁邊有一群導遊帶著外國遊客，馬上上去大聲請求：「我需要緊急説明，你們會說英語和西班牙語嗎？」兩個中年婦女走了過來說，「我們會的」。真是菩薩來了，馬上請她們去對老馬車夫講了我的要求。老頭點了點頭伸出三個手指頭，明白，這不是三歐元，是30歐元，說實話即使是300歐元也只能接受，因為時間緊迫啊。

我跳上了馬車，沒過兩分鐘，只見一輛黑色的旅遊大巴從我們的右邊超了過去，車外面有VOC幾個大字，這不正是我們的巴士嗎？我指指那個巴士，叫老頭追。老頭一聲吆喝，馬車一反平時踱方步的優雅，奔跑起來，可是和汽車相比還是差了一截。

教堂大門兩邊的裝飾，在修補時還添了現代元素太空人等。(圖皆為作者提供)

追著追著，正好碰上了紅燈，大巴停住了。我對老頭說，快停，我給了他30歐元，跳下馬車快步追上了汽車。司機見我來了，打開車門，竟然是空車，車上沒有半個人。司機正在打電話，他說，車上到了一個人。這一定是導遊在找我，此時一顆心落地了，我沒有耽擱大家時間。

等到全體團員上了車，我繪聲繪影地講了剛才馬車追汽車的經歷，眾人都用疑惑的眼光看著我，以為我在編故事。

我舉手對天發誓，這是剛發生的，車夫老頭沒有發票，我還問他要，以便向太太報銷，滿車的人哄堂大笑。馬車追汽車的故事，就這樣一直成了我們的車廂裡搞笑談資，一直延續到了旅遊結束。